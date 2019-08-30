戴爾Q2財報超乎預期 盤後飆漲9%

戴爾 (DELL-US) 週四 (29 日) 公布第二季財報，受惠於業績強勁的個人電腦，補救了中國疲弱的伺服器部門銷售，營收和獲利超乎分析師預測，盤後股價上漲 9.07%。

戴爾電腦股價走勢 (圖片: Investing)

Dell 第二季財報關鍵數字：

營收: 233.7 億美元，年增 2%，優於分析師預期的 232.4 億美元

營收 (NON GAAP):235 億美元，年增 1%

調整後每股純益 (NON GAAP EPS):2.15 美元，高於分析師預期的 1.47 美元

淨利: 45 億美元，佔了總營收的 19.3%

美中貿易戰下，戴爾有感中國 PC 市場的需求下滑，但由於企業商用 PC 需要升級到微軟的 Windows 10，激勵了市場對戴爾個人電腦需求，PC 部門在上季成長 5.8%，而商業用 PC 的銷量成長了 12%。

戴爾伺服器部門總銷售額下滑 7% 至 86 億美元，然而中國以外的訂單量成長了 1%，營業利潤成長 4% 至 10.5 億美元。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，本季財報有助於戴爾上調全年每股純益，調整後每股純益落在 6.95 美元至 7.40 美元之間，高於分析師估計的 6.42 美元。

戴爾營運董事長 Jeffrey Clarke 表示，公司正在考慮調高部分產品價格，已緩解即將在 9 月 1 日上路的針對中國商品加徵 5% 關稅衝擊，Clarke 說道「由於成本將上升，我們將不得不提高價格」。

「公司的業務驅動力保持強勁。戴爾正努力創新和整合產品與技術組合，從邊緣往核心發展，再到雲端平台，以期望在市場取得成功的多元化發展」Clarke 說道。