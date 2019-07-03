傳惠普、戴爾擬將3成筆電生產移出中國 台灣是可能選項

《彭博社》引述日媒報導稱，為因應貿易戰的可能影響，惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 等業者，正在評估將至多 3 成的筆電生產業務，從中國移往東南亞，台灣也在評估地點當中。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵的共識，但川普日前表示，這項協議必須對美國較為有利，因為中國在貿易方面，已享有多年的巨大優勢；該消息使美中貿易磋商前景，面臨更多不確定性。

《彭博社》引述《日經亞洲評論》報導指出，消息人士透露，惠普和戴爾有意將至多 3 成的筆電生產，從中國移轉至其他國家，候選地點包括越南、菲律賓和台灣，主因在於避免貿易戰，以及中國人力成本上升的影響。

知情人士稱，惠普擬將中國以外地區的筆電產量，提高 20% 至 30%，該公司正在考慮，於泰國或台灣，逐步建立新的供應鏈。

消息來源透露，戴爾已開始在台灣、越南、菲律賓等地，進行筆電的「試生產」。

據悉，包括微軟 (MSFT-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、索尼，以及任天堂等廠商，也希望將部分生產業務移出中國。

上個月也傳出蘋果 (AAPL-US) 擬對自家供應鏈，進行根本性調整的消息，據傳蘋果要求主要供應商評估，將 15% 至 30% 產能從中國移往東南亞，可能帶來的成本影響。