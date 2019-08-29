大會計師教你 看懂財報掌握賺錢密碼 靠這3張報表 輕鬆掌握重點項目

許多投資人熱衷於個股消息面、技術面，卻對財報數字冷感，結果因誤觸財報地雷而血本無歸。也有不少企業主或專業經理人，因不懂財報數字的意義而吃大虧，讓公司錯失調整營運腳步、體質再造的契機。曾任全球四大會計師事務所資誠（PwC）所長、執業 30 多年的會計師張明輝，他在退休後大方分享看懂財報、了解企業經營本質的門道，讓財報成為投資人在股海的指南針。

撰文：龔招健

投資人要了解一家公司的投資價值，一定要看它的財報，但很多人是有看沒有懂。暢銷書《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》作者暨「資誠聯合會計師事務所」前所長張明輝指出，要看懂一家企業的財報，必須具備相關的產業知識，而且要跟它的同業作比較，這樣才比較容易掌握重點。

張明輝為上市櫃公司查帳、簽核財報長達 30 多年，有豐富的實務經驗，他表示，財報只要沒做假，就能從中看出公司如何運用資源來賺錢，了解其獲利結構及品質，甚至可以看出該企業老闆內心的想法，以及公司的文化。

靠 3 大報表抓重點

乾淨的資產負債表是標竿

每年 3 月 31 日前，國內上市櫃公司都會公布前一個年度的完整財報（即年報），這也是股市投資人每年最關注的重要財報。張明輝表示，財報數字密密麻麻，但對一般投資人而言，基本上只要看資產負債表、綜合損益表、現金流量表這 3 張報表，掌握重點項目即可。

「商場如戰場，企業的『資產負債表』代表企業在商場攻城略地所配備的武器；企業若資產配置錯亂，就容易打敗仗。」張明輝強調，企業的資產配置理應配合營運需求，資產負債表要盡量「乾淨」，沒有太多「虛資產」（如商譽），也沒有太多無法使用或使用率偏低的土地、廠房及設備，而跟營運、生產無關的「其他資產」也是越少越好。

張明輝舉台積電 2018 年度財報為例，它的現金、應收帳款、存貨、不動產、廠房及設備）占總資產達 9 成（比率越高即越乾淨），沒有太多「其他資產」，而且負債比僅 2 成（一般最好控制在 5 成以內），是高品質及乾淨資產負債表的典範。

好公司具備結構性獲利能力

現金流量表是獲利品質的照妖鏡

損益表呈現企業過去的獲利狀況，藉以判斷、推測企業是否有「結構性的獲利能力」，例如：獲利成長優於營收成長、利益主要來自本業、費用控制良好；毛利率的高低也是觀察重點，但因產業而異。此外，公司「年度稅後淨利」除以「股東權益」可算出「股東權益報酬率」（ROE），越高代表經營能力越強（金融業除外）。

張明輝舉例，直接面對消費大眾的 B2C 企業如統一超商，因「推銷費用」（銷售產品所需費用，包括店面租金及水電費、店員薪資等）較高，要有較高的毛利率才能保有較佳獲利。

以國內上市櫃公司占大宗的電子業來說，下游整體營收規模高於上游，因此上游的 B2B 企業如台積電、聯電，必須維持高毛利率才會有高獲利；下游如鴻海、廣達，毛利率普遍較低，增加獲利的重點在於擴大營收規模。

「一般而言，企業營收規模越大，毛利率越穩定，若毛利率變差，要了解是短期、中期或長期的影響。」張明輝表示，匯率、新產品的生產良率屬於短期影響，通常 1 到 2 季就會改善；零組件、石油或銅等原物料報價漲跌屬於中期影響，可能需要 1 到 2 年才會改善；客戶訂單減少或成長下滑則屬於長期影響，公司的結構性獲利可能開始出現問題。

另外，還要注意推銷費用（費用率）變化，以及獲利是否主要來自本業。有不少公司本業獲利不佳或虧損，為了美化帳面，會賣股票、廠房土地或處分轉投資事業，這些都是一次性收入，非長久經營之道，因此在評估個股的投資價值時，要將這些業外收益扣除。

例如，聯發科 2018 年度財報毛利率下滑，原因可能是 4G 手機晶片的銷售不如預期，公司為了美化帳面，賣了很多轉投資公司的股票。不過，從聯發科的損益表看出它的研發費用一年超過 500 億元，代表它大量投資未來。張明輝說，當一家公司積極大量投資研發，即便 1、2 年獲利不好，未來隨著研發創新成果展現，獲利會慢慢改善。

觀察現金流量表，將「營業活動現金流入」減去資本支出、利息，可以看出企業有多少可支配現金，即「自由現金流量」。若一家企業的每股盈餘（EPS）很高，看起來很賺錢，但每年的自由現金流量不穩定、甚至縮水，恐難穩定發放股息，甚至必須向銀行借貸、辦理現增，這類公司就不是理想的投資標的。

留意財報關鍵數字

提前掌握重大財務警訊

一家公司的自由現金流量若持續縮水，且負債比超過 5 成、應收帳款天數超過 3 個月（可能要提列呆帳損失）、存貨周轉（銷貨）天數超過 2 個月（可能要提列跌價損失），這些都是警訊。

反過來說，一家公司全年 EPS 雖然衰退，但自由現金流量不減反增，能穩定配發股息，股價就相對有支撐。例如，前幾年油價大跌時，一些跨國石油公司儘管全年獲利衰退，但自由現金流量強勁，配息沒讓股東失望，股價在下跌後很快又漲上來。

投資人在觀察企業財報時，也要留意會計師出具的「查核報告意見」，若非「無保留意見」，就代表該企業的財報內容是有瑕疵的，投資人要盡量避開。不過，張明輝表示，台灣上市櫃公司近幾年很少有這方面的問題，而且主管機關也盯得很緊。

此外，投資人也要留意企業財報的簽證會計師，如果他們是來自具有國際公信力的會計師事務所，財報的可信度就相對高。

來源：《Money 錢》 2019 年 9 月

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