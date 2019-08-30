〈書摘〉買賣訊號與結果為什麼會產生落差？

每個技術指標，都有它的優點與缺點。

單使用一種指標的話，必定有其極限。

IFTA 國際檢定技術分析師親授「技術指標組合術」，

搭配豐富案例，建構縝密嚴實的攻防策略，

帶你看穿「騙線」、洞悉「買賣時機」，邁向成功致富！

以下內容摘錄自《最強技術指標組合》

漏看重點

明明按照投資書的指示乖乖使用技術指標了，為何結果卻不如預期？明明技術分析書羅列出琳琅滿目的成功案例，為何自己卻時而成功，時而失敗？

其實，這是理所當然的，畢竟技術指標絕非萬能。並不是技術指標不具效果，而是每種技術指標都有擅長與不擅長的面向。

當買賣訊號與結果產生落差的時候，很有可能是因為我們使用的方法，沒能充分展現技術指標的特性；也可能是因為我們根本沒有活用 RSI 所指示的重要資訊，進行買賣。

用逢低買進與反彈買進檢驗

用簡單的例子來說明「逢低買進」與「反彈買進」有何不同吧。

同樣是買進股票，進行「逢低買進」與「反彈買進」時的買賣判斷完全不同。「逢低買進」是指「在股價上升的局勢中，下單買進」。也可以理解為對股價後續上漲抱有期待的買進行為。另一方面，「反彈買進」則是「趁下跌趨勢短暫反彈時，賺取價差」。

圖 1-11

延續這樣的概念，請各位看看圖 1—11。這是住友化學旗下的製藥公司「大日本住友製藥」的 K 線。

如圖所示，股票在 2017 年 1 月 11 日創下了最高價 2134 日圓。①∼⑤是買進時機，請試著區分看看①∼⑤中，哪些是「逢低買進」，哪些是「反彈買進」。

答案：「逢低買進」是①、②、③。「反彈買進」是④、⑤。

如果理解「逢低買進」與「反彈買進」的性質，應該會比較容易找出答案。但事實上，這個問題的目的並不是要找出正確答案，而是藏著更重要的一點 ─若想找出答案的話，這張圖還缺乏了一項判斷依據，那就是均線。

以上問題的重點就在於，大家是否能夠察覺到圖中缺乏這項重要的判斷依據？如果能察覺到這一點的話，相信你就能夠活用技術分析；無法察覺的話，恐怕會屢次墜入失敗的陷阱。

檢視這張線圖時，若無法察覺到圖中欠缺了指示趨勢的技術指標，那麼，即使回答出正確答案，也不過只是偶然而已，無法享有技術分析中「具備再現性」的好處。一味跟風買賣、沒能注意到重要技術指標的話，是很難獲利的。

不過，就算還未能注意到這一點，也無須擔憂。剛開始沒注意到不打緊，只要接下來多加留心，就能腳踏實地、步步高升。

判斷買賣的關鍵：均線走向與股價位置

接下來，讓我們透過實際由 K 線和均線組合而成的圖 1—12，來看看吧。

如果要再進一步詳細定義「逢低買進」與「反彈買進」的話，「逢低買進」意指「在上漲趨勢中，價格與上升均線的上方距離縮小，趁反彈時買進」。另一方面，「反彈買進」則是指「在下跌趨勢中，價格與下降均線的下方距離擴大，趁反彈時買進」。

換言之，實行「逢低買進」與「反彈買進」時，均線都是不可或缺的技術指標。在尚未驗證趨勢型指標，甚至還沒弄清楚上漲趨勢或下跌趨勢的前提下，就貿然實行「逢低買進」與「反彈買進」的話，是非常危險的。

附帶一提，進行「逢低買進」時，買進後即使錯失賣出機會，都還能期待股價上漲；然而「反彈買進」時，如果買進後錯失了賣出機會，就極有可能擴大損失。

若你看完圖 1－12 後，稍微感到困惑的話，代表你可稱得上是趨勢判斷的達人。因為①與②中，K 線與均線之間距離實在太過遙遠，難以判斷為「逢低買進」。倘若你也產生了這種想法的話，或許就不需要閱讀這本書了。

標示出三或四條線

那麼，讓我們來看看圖 1—13 吧！

同樣是大日本住友製藥的 K 線圖，但是否與前面的圖有些不同？沒錯，此圖刪除了 5 日線，並且加上了 200 日線。200 日線，是使用日線來確認趨勢時的長期指標。如圖所示，股價在接近上升的 200 日線之處反彈，恰好與「逢低買進」的時間點完全一致。

一般而言，我們會使用 5 日、25 日兩條線來表示均線，但是活用於實際買賣時，至少需要 5 日、25 日、75 日三條線，甚至應盡可能再加上第四條 200 日的均線。如此一來，就能完全掌握短期到中長期的趨勢，預防失敗。

擺盪型指標容易碰到「騙線」 擺盪型技術指標中，有 RSI、KD 指標、MACD、動能指標（momentum）等許多種類，其特性與使用方法也各不相同。 以上所列舉的，都是大名鼎鼎的技術指標。但是，如果沒有一一理解其特性的話，實際進行買賣時的判斷及其結果，會使獲利出現極大落差。若不明白其中差異，就貿然使用的話，將會導致不同結果。 現在，就來稍微檢驗一下擺盪型技術指標吧！ 請看下圖，同樣是大日本住友製藥，標示於下段的即為 RSI。 RSI 能夠顯示某期間的變動幅度中，上漲幅度的比率，繼而告訴我們買賣的時機。RSI 超越 70％時，就表示上漲力道已經接近頂峰，可判斷為「超買」（賣）；若低於 30％，則顯示下跌力道正接近頂峰，可判斷為「超賣」（買）。 因此，RSI 低於 30％後，如果股價開始上漲的話，即可買進；RSI 超過 70％後，股價開始下跌的話，即可賣出。不過，這裡還藏了一項注意重點。 有些時候，即使在買進訊號出現的時間點上購買股票，股價卻會持續下跌；也有些時候，股價雖然已經幾乎漲到頂峰，RSI 卻還沒到達 70％（表示超買），這些情況都是「騙線」。 所以，不能光是死記硬背使用方式，而是要先徹底理解指標的特性，再加以使用。如此一來，就能夠逐漸學會判斷「騙線」；若能懂得辨認「騙線」的出現情況、出現方式，自然也就能提升獲利。 擺盪型指標也和趨勢型指標一樣，必須與其他指標一併使用、加以驗證。

【書籍介紹】

書名：最強技術指標組合

出版社：今周刊

出版日期：2019 年 7 月

【作者介紹】

福永博之

Investrust 株式會社首席執行長

日本技術分析師協會副理事長

國際技術分析師聯盟（IFTA）國際檢定技術分析師

曾任職勸角證券（現瑞穗證券）、DLJdirectSFG 證券（現樂天證券），並擔任同社投資資訊室長、經濟研究所策略長。2007 年 11 月創立 Investrust 株式會社，現任投資教育網站「itrust」的總監修和研討會講師。以常駐來賓身分活躍於東京電視台「早晨衛星」、東京都會電視台「Tokyo Market Wide」、日經 CNBC「Tokyo Morning Express」等股票相關節目，並擔任日經廣播電台「Weekend 股票！」「Smart Trader PLUS」的固定來賓。

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