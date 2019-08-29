〈房產〉國產署標脫8戶國有非公用不動產都更宅 溢價率僅0.34 %

國產署今 (29) 日標售國有非公用不動產都更宅標售，包括「耕曦」、「永德言葉」、「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」等 41 筆，合計標脫８戶，其中「耕曦」18 戶標脫６戶，「永德言葉」19 戶中也標脫２戶，標脫率 19.5%，溢價率 0.34 %。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，國產署 7 月 24 日剛降價標售，由於上次標售狀況不錯，標脫率達 26.3%，因此一個月內未降底標再標，不過此次整體溢價率比上次 0.45% 低，其中標號 10 僅加價 1061 元就標下耕曦 7 樓戶，溢價率幾近於零，顯示買家出價越來越精明，寧可沒買到，也不願出高價。

本次為「耕曦」案的第 10 次標售，根據實價登錄資料，耕曦歷史最高價為 2013 年 25 樓的 154 萬，近年耕曦低樓層成交每坪約為 100-110 萬之間，因近一年標售已經調降過兩次價格，吸引買家出手，此次標脫單價 99-126 萬之間，單價接近市場接受度。

國產署表示，之前來賞屋的多是大安區換屋居民，對於行情熟悉，降價後進場標售意願大幅提高。

耕曦是羅斯福路三段上的都更建案，基地約 550 坪，經歷近 8 年整合，讓當年約 35 年的老公寓有了嶄新的面貌和身價。由於位於大安區，近捷運，交通方便，由於近年的購屋族多以自住為主，多希望以低於市價入手，上次標脫 8 戶，本次僅標脫 6 戶。而一樓的四戶店面和 17 樓以上戶別，因門檻仍高，仍乏人問津。

至於「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」因為所剩戶數少，此次也都沒有人出手。

張旭嵐分析，大同區的台鐵都更分回戶永德言葉，樓高 15 層，屋齡３年，總戶數有 140 戶，位於萬全街、雙連生活圈，近雙連捷運站及傳統市場，生活機能佳，過去歷史最高價達每坪 100 萬元，近年的市場價格約在 78-86 萬元之間，總價落在 3500-4000 萬之間，而標脫後還剩 17 戶待標售。