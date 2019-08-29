Taylor Made避關稅轉單效應浮現 球頭廠鉅明營運明顯受惠

美國總統川普 9 月 1 日大幅將自中國輸美的高爾夫球具關稅，由 10% 提高到 15%，到目前都沒有緩和跡象，造成 Taylor Made 避開關稅加徵而大量轉單到中國以外地區，其中在台設廠的鉅明 (8928-TW) ，受惠程度可望最大，法人估鉅明今年可望賺回半個股本。

目前鉅明生產產線已全線滿載，在大筆訂單湧入下，加上上半年稅後純益達 1.22 億元，年增 4 成，每股純益已達 2.4 元，球具業內人看好鉅明下半年訂單將明顯升溫，加上旺季效應，全年每股純益可望超越 5 元。

鉅明為全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made，而 Taylor Made 的另一下單對象是明安 (8938-TW)，目前明安也為因應美中貿易戰的不利產銷情況，著手在越南進行擴廠。

鉅明今年上半年稅後純益 1.22 億元，年增 4 成，已超越去年全年獲利，每股純益 2.4 元。

鉅明 2019 年第 2 季營收 5.18 億元，毛利率 18.46%，季減 1.93 個百分點，年減 1.92 個百分點，稅後純益為 4566 萬元，季減 40.21%，年增 14.08%，每股純益為 0.9 元。鉅明上半年營收 12.66 億元，毛利率為 19.6%，年增 0.45 個百分點，稅後純益 1.22 億元，年增 40.21%，每股純益 2.4 元。

鉅明內部訂出 2019 年業績成長 10% 目標，規畫進駐高雄和發產業園區，啟動擴廠作業，預計 3-5 年內球桿頭產能將由目前一年 70 萬顆，擴增到 100 萬顆，增幅 40%。