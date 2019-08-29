經部核准7企業投資5億元 進駐加工出口區

經濟部加工處今 (29) 日宣布，核准 7 家企業投資逾 5 億元，進駐加工出口區，包括 5 家從事能源、智慧機械、環境、醫療器材、主機板組裝等產業，以及 2 家主攻互聯網、智慧雲端系統整合的資訊新創產業，可望增加 300 個就業機會。

加工處表示，有 5 家申請遷入高雄軟體園區，分別從事醫療器材代理銷售的美力捷有限公司；商店互聯網、美食 APP 及智慧型銷售點終端信息系統開發的肚肚股份有限公司；代理銷售日、美、德、韓等國高階電子、複材、光電 / 照明、能源等產業材料及元件的晁揚興業股份有限公司。

另外，瑋勝電訊科技公司，則是研發智慧停車、電子票證及醫院遠距雲端叫號系統，以及 1 家在能源管理系統調度及半導體與 TFT-LCD 廠自動化方面已深耕台灣 30 年外商公司，分公司遷入園區將協助南台灣工業 4.0 與智慧機械的發展。

加工處指出，另 1 家進駐高雄園區從事土壤汙染調查、檢測服務及汙染場址整治計畫監測服務的環境技術服務公司，擁有完整現場採樣及分析設備，並提供園區更完整支援性服務。

最後 1 家則是成立於 1994 年的電子公司，進駐台中園區提供全球性、全方位的電子構裝 (EMS) 和 OEM 服務，將與園區產業聚落 - 智慧光機電產業策略聯盟結合，創造更多互助共利的效益及商機。