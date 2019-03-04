鉅明今年首季營收看俏 擬配息1.5元 新產線下半年投產

高爾夫球具代工廠鉅明 (8928) 公布去年稅後純益 8,144 萬元，年減 10.12%，每股稅後盈餘 1.6 元，董事會決議擬配息 1.5 元，現金殖利率 6.13%。法人指出，受惠主要品牌客戶積極鋪貨，目前接單能見度看向第二季，今年首季營收預期優於去年同期。鉅明去年獲利不如預期，主要受主力品牌客戶 TaylorMader 調整出貨策略影響，導致第三季出現淡季更淡情況，單季營收 1.83 億元，季減 58.3%，年減 56.66%，第三季虧損 2,178 萬元，拖累去年業績表現，惟第四季營收逐漸走穩，12 月站上去年單月最高，單季營收 6.45 億元，單季獲利 1,636 萬元。
鉅明去年合併營收 18.72 億元，營業毛利 2.93 億元，全年淨利 8,144 萬元，每股盈餘 1.6 元。鉅明董事會同意，配發現金股利 1.5 元，依今日收盤價 24.45 元計算，現金殖利率 6.13%。
展望今年，鉅明受惠 TaylorMader 積極搶市，1 月營收 3.29 億元，年增 28.55%。法人指出，目前訂單能見度看向第二季，有利今年首季重回旺季水準，預期優於去年營收表現。
此外，鉅明年初投入產線擴增，將於屏東內埔廠配置球桿頭相關零配件生產線，預計下半年投產。
高爾夫球具代工廠鉅明 (8928) 公布去年稅後純益 8,144 萬元，年減 10.12%，每股稅後盈餘 1.6 元，董事會決議擬配息 1.5 元，現金殖利率 6.13%。法人指出，受惠主要品牌客戶積極鋪貨，目前接單能見度看向第二季，今年首季營收預期優於去年同期。鉅明去年獲利不如預期，主要受主力品牌客戶 TaylorMader 調整出貨策略影響，導致第三季出現淡季更淡情況，單季營收 1.83 億元，季減 58.3%，年減 56.66%，第三季虧損 2,178 萬元，拖累去年業績表現，惟第四季營收逐漸走穩，12 月站上去年單月最高，單季營收 6.45 億元，單季獲利 1,636 萬元。