邦特訂單能見度至年底 營運動能看俏 除息首日填息率逾6成

邦特 (4107-TW) 今 (29) 日進行除息，每股配 4 元現金股利，除息參考價 133 元，受惠產品銷售暢旺，訂單能見度至年底，今年營收可望挑戰新高，激勵股價開高後震盪走高，盤中最高站上 135.5 元，填息率一度達 62.5%，朝填息之路邁進。

邦特受惠產品組合調整及有利匯率因素下，第 2 季營收、毛利率及稅後純益皆創新猷，展望下半年，法人表示，邦特訂單能見度至年底，下半年銷售動能有望延續，今年全年營收有機會挑戰新高。

財務長黃繹中日前表示，目前積極拓展東南亞市場，主要聚焦在菲律賓、越南及印尼，由於 3 國總人口數逾 4.6 億人，國際進軍布局程度較低，加上 3 國政府積極推動健保，血液透析相關產品需求將大幅提升，未來市場規模可期。

黃繹中表示，已規劃菲律賓廠擴增 5 條迴路管產線，預計今年底前開始投產，法人估，若產能滿載，未來每月可貢獻 2000 萬元營收；印尼廠目前營收貢獻不大，不排除成立經銷商，明年營運才會比較明朗；而台灣廠則將擴增軟袋的自動化產線，預計擴增幅度 30%。

邦特第 2 季營收 4.73 億元，季增 7.5%，年增 16.2%；稅後純益 1.31 億元，季增 12.9%，年增 15.9%；每股純益 1.9 元。上半年營收 9.14 億元，年增 16.7%；稅後純益 2.47 億元，年增 26%；每股純益 3.57 元。