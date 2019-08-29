抗流感藥物Xofluza取得衛福部許可、台灣塩野義負責銷售

日本的塩野義製藥 (4507-JP)，在 29 日發出新聞稿表示，該公司抗流感藥物「紓伏效錠 20 毫克」(Xofluza Tablets 20mg)，已於 2019 年 8 月 28 日，取得台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 的許可，可用於成人及 12 歲以上的 A 型、B 型流感病毒感染症狀。

(圖片：Investing.com)

塩野義製藥在新聞稿中表示，「紓伏效」的研發與銷售，是與「羅氏大藥廠」(Roche) 所共同進行。該藥物在取得台灣有關當局的承認後，未來將由日本塩野義製藥的台灣子公司「台灣塩野義製藥股份有限公司」，負責在台灣的銷售業務。而在台灣與日本之外的市場，則交由羅氏來負責銷售。

此外，日本塩野義製藥在新聞稿中表示，此次「紓伏效」獲得台灣衛福部食藥署的許可，對該公司 2020 年 3 月期合併財報所帶來的影響輕微。

過去在 2018 年 10 時，美國食品藥物管理局 (FDA) 在事隔 20 年後，再次核准了抗流感病毒新藥「Xofluza」的上市。其實日本在同年 2 月，就以「率先審查制度」在當地上市。而相較於過去的「克流感」老藥，兩者間其實存在著許多不同及相同之處。

在臨床試驗上，Xofluza 可將生病期間從 3.3 天減到 2.5 天，發燒時間也從 42 小時縮減至 24 小時，與克流感效力相當。但是 Xofluza 可快速減少病毒排放期，從 4 天縮短到 1 天，減少病毒傳播，這點優於克流感。另外，Xofluza 只需服用一次即可，而克流感則需連續服用 5 天、早晚一次。

不過 Xofluza 在 2018 年於美國上市時，一顆高達 150 美元左右，價格驚人。還有在 2019 年時，日本有新事證顯示，部分的突變病毒株會讓部分病患對此藥產生抗藥性，也讓一些醫師在使用上感到猶豫。