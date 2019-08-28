【華冠投顧】幸運星-IC設計＋光學＋生技股……開始動次動次

林幸蓉 分析師

焦點個股：2367 燿華、2409 友達、3016 嘉晶、3406 玉晶光、3218 大學光

昨晚開盤的美股道瓊原本上漲 155 點，然而美債殖利率曲線又倒掛了，加上中美貿易戰持續下，道瓊開高走低下跌 120 點。亞股（台日韓）今日相對強勢，由 IC 設計 2454 聯發科，光學 3008 大立光、3406 玉晶光、3019 亞光及 2408 南亞科、2409 友達、2303 聯電、2330 台積電等強勢股拉盤…… 收盤漲 47 點，收一根漂亮的? K，成交量為 1,006 億。OTC 矽晶圓／5G 材料 GaN（氮化鎵）6182 合晶、3707 漢磊、3016 嘉晶、6488 環球晶，及生技股 3218 大學光、1795 美時等加持，收盤漲 0.25%，成交量為 345 億……

8/16 會員持股 5243 乙盛 - KY 今天再創收盤新高，以及會員的「MOSFET 總統」Only One 3317 尼克森今天再創新高…… 學員的 6510 精測昨天漲停板，今天也再以 760 元創波段新高！六月學員單兵操作波段股 6679 鈺太再創新高…… 低檔分享，愛賺多少，自己決定……5/14 分享的「兩岸惡視力」3218 大學光是波段生技股，Q2 的 EPS 達 0.96 元創歷史新高，且老花白內障飛秒雷射和學童控制近視的角膜塑型片需求增加帶動業績成長，今天再度發動攻勢飆出漲停板創新高！！和大學光一樣屬強勢生技股的還有 6452 康友 - KY、4142 國光生…… 下半年旺季將至，跌深轉強的光學族群也連袂發動攻勢，如 3008 大立光、3406 玉晶光及 3019 亞光……3008 大立光與 3406 玉晶光主要吃蘋果單，隨著蘋果新機準備上市，預期本季業績會比上季好。而近期飆漲的網路通訊股 6426 統新是 3019 亞光的光通訊客戶，加上亞光在緬甸設廠多年，躋身華為供應鏈而得到新成長動能…… 中美貿易戰因禍得福成為轉單受惠者，7 月營收逼近近年單月新高水準，子公司 4974 亞泰業績也因轉單效益而持穩上昇中……

其他強勢股：6194 育富、2367 燿華、6231 系微、2338 光罩、3438 類比科、6233 旺玖、3221 台嘉碩、5340 建榮、6121 新普等…… 最後歡迎大家免費加 LINE，晚上《股市幸運星》節目專業分享，記得專心聽節目做筆記…… 好事自然會發生…… 最後祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。