【華冠投顧】鴻海，於低檔，蓄積上攻力道之中。

G7 高峰會結束之後，接下來的重頭戲是，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，日期在 09/19，台北時間凌晨 02：00。

G7 高峰會期間，記者問川普，你執政策略的訂定，為何總是給人反反覆覆的感覺？川普說，這是我個人的習性阿！一直以來，我覺得這種方式，效果是最棒的，且也為我們國家帶來了更多的優勢。

聽他這麼一說，簡直是令人『哭笑不得』；過去這一年多來，全世界被他這些隨性的脫口而出的話耍的團團轉，已經無數次了。所以阿！今天你聽他醬子講了之後，日後，他的言論，你還會完全的相信嗎？

所以，這就應驗了我 08/26 所說的二段話『大家根本不需太擔心今天這消息對於股市的衝擊，過兩天川普可能又會站出來，說一些緩和氣氛的話。屆時，股市還不是又回至多方軌道當中。』『回顧過去這一年多來的這齣『歹戲』，這招『先出重手，再予以緩和』的戲碼，根本是不斷的在重演。』

『川普』的這套劇本一直在重複的演，只要看前面，就約略已經知道後面的結局了！所以，每當他發表一項新的言論之後，我會馬上在心中打了一個大問號。換言之，川普的話對股市來說，無論反應的是利多或是利空，它到底可以反應多久？這是我們隨後要研討的重心。結果，事後印證的結果，我們的判斷幾乎都是正確的。

川普說，中國在歷經這次的貿易戰之後受傷慘重，他們也知道，繼續協商才是明智之舉。而中國官員有跟我們說了，想要重回談判桌。此時聽到這話，中方外交部發言人耿爽卻說，沒有阿！這通電話是從何而來？川普說，是劉鶴打給努欽的阿！

那，這到底又是怎麼一回事？連這種小事也在爭執，實在是一齣超級無聊的『歹戲』。反正無論如何，我們可以肯定的是，台、美股目前仍處於多頭架構當中，預期若有再次的回檔，下方空間應已不多。

大盤長、短期仍處於多市格局。加權指數，若有回至 10520-10600 之反壓區之上，則仍具回升之機。今日來到 10456 最高，已漸漸逼近該區間，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，該產業目前的市場需求具回溫跡象，隨後的『填息』力道不容小覷。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理；依據型態，後市仍具『破繭而出』往上攻堅之機。

2327 國巨：

客戶庫存歷經三個季度的去化，目前的市場需求具回溫跡象，預估第三季營收將重返成長。MLCC 價格跌幅，第三季已收斂至 5～10％，預期第四季價格將具止跌之機。在除息之後的『填息』力道不容小覷。

2317 鴻海：

外資最新報告，給予「買進」評等，目標價 105 元，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師