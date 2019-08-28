〈綠悅-KY將下市〉10/8停止交易 10/14在台下市

綠悅 - KY(1262-TW) 今 (28) 日股東臨時會決議，將由第 3 方控股公司 (SPV) 方式，以每股 40 元收購綠悅股權，預計持有綠悅股權 70.34%，綠悅今日下午公告股東會決議，10 月 8 日起停止交易，預計 10 月 14 日下市。

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠商綠悅將遭併購而下市，將是繼 IML-KY、晨星 - KY、君耀 - KY 後，因遭收購股權而自台股下市的 KY 公司，前二者為電子族群的 IC 設計公司、君耀 - KY 則是被動元件族群，綠悅則是掛牌食品包材廠商，歸類在食品股。

綠悅 2018 年虧損 4.44 億元，每股虧損 2.72 元，是 2014 年在台掛牌以來首度年度虧損，去年毛利率 -0.57%，顯示全年直接成本已高於營收，突顯市場競爭的激烈，今年上半年仍虧損。綠悅今年累計 1-6 月營收 18.27 億元，年減 14.52%，稅後虧損 2.5 億元，每股虧損 1.53 元。

綠悅在 2014 年 1 月 16 日來台上市掛牌，掛牌後股價最高 278 元，但今日收盤為 39.5 元。綠悅在台上市期間，2014 - 2016 年的每股純益都在 10 元之上，2016 年每股純益達到 12.29 元最高，2017 年每股純益 4.69 元，2018 年落入虧損，主要在中國大陸市場投入 BOPA 的競爭者過多。