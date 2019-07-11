〈綠悅-KY將下市〉兩個因素影響 決定私有化下市

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠商綠悅 - KY(1262-TW) 將從台股下市，綠悅今 (11) 日指出，為使公司可有更多經濟效能，因此進行內部調整，加上近 2 年中國 BOPA 薄膜市場競爭激烈，下半年市場還將新增 2-3 萬噸新產能投產，價格恐持續下滑，因此決定下市。

綠悅表示，將由鴻圖國際及寶添控股收購合併，取得 7 成股權，綠悅將從資本市場下市，最快第 4 季完成收購合併，不過下市時間未定。

綠悅今日召開重訊指出，為使公司未來有更多經濟效能，因此進行內部調整，且近 2 年中國 BOPA 薄膜市場競爭激烈，價格走勢頻頻走弱，產業也面臨供過於求窘境，兩個因素考量決定下市。

綠悅指出，寶添控股預計以每股 40 元價格取得綠悅股權，未來持股比例達 70.34%，擬 10 月 14 日合併完成。

據了解，綠悅董事長王哲夫原持股 35%，下市後仍是最大股東，至於其他大股東結構，也將不會有陸資。

綠悅於 2014 年 1 月 16 日來台上市掛牌，股價最高曾到 278 元，停牌前一天股價僅剩 31 元，2014 至 2016 年每股純益都在 10 元之上，不過近 2 年因產業競爭激烈，營運陷入虧損，去年虧損 4.44 億元，毛利率 - 0.57%。

綠悅 6 月營收 2.95 億元，月減 3.65%，年增 13.99%；第 2 季營收 9.2 億元，季增 1.35%，年增 6.76%，上半年營收 18.27 億元，年減 14.52%。