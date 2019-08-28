純網銀未滿月 人事費驚傳爆表 將來銀行：絕無成員年薪破千萬 

純網銀才放榜不到一個月，今 (28) 日傳出「國家隊」將來銀行籌備處成立半年，竟然快燒完 2 億元的資金，主要是人事費爆表，並且籌備處執行長劉奕成年薪更高達 4500 萬元，對此，將來銀行回應，絕無任何成員領取千萬元以上的年度薪資。其實，據了解，將來銀行籌備處絕大多數高階經理人，薪酬均較先前職務為低，也就是說，多是「降薪」投入打造純網銀。

今日傳出，將來銀行籌備處成立半年，竟快燒光 2 億元資金，原來是人事費爆表，將來銀行籌備處總經理梅驊一上任就年薪千萬元；執行長劉奕成的年薪總額更高達 4500 萬元，另外還附加一筆 2700 萬元的補償金，一個人可以領 7200 萬元。

對此，將來銀行表示，將來銀行籌備處絕無任何成員領取千萬元以上的年度薪資，即使計入必須要達到年度 KPI 才會發放的績效獎金，也未有任何成員領取超過 1500~3000 萬元級距的年度總薪酬。

將來銀行指出，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，未來董事會成立之後，也將以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

據悉，將來銀行籌備處多數高階經理人，薪酬均較先前職務低，與金融業市場行情相比，仍屬合理。

將來銀行強調，公司是三支申設純網銀隊伍中，唯一「從零開始」的本土隊伍，全心著力於培育台灣本土人才，及提升台灣新創環境、盼與台灣本土之人才、團隊、機構「共好」，一同讓台灣的金融環境更進步、友善。

將來銀行表示，執行團隊在籌備處尚無固定工作場域起，協同僅寥寥數人的工作夥伴們，竭力將籌備處團隊打造至目前近 70 人之規模，並架構出主管機關、股東認可的可行營運模式。