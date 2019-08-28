Google在歐洲的新麻煩 就業搜索恐面臨反托拉斯法裁罰

在過去兩年間，Google(GOOGL-US) 已面臨來自歐盟 95 億美元的反壟斷罰款。

現在，歐盟的另一個反托拉斯案正在醞釀，這一次的目標是其就業搜索工具「Google for Jobs」。

在周二的一次演講中，歐盟專員 Margrethe Vestager 將「Google for Jobs」與該公司的購物服務相提並論，後者涉及 2017 年歐盟針對 Google 反競爭行為的 27 億美元罰款。

Vestager 表示:「我們現在正在關注 Google 的其他業務是否也會發生同樣的情形，例如就業搜索業務 Google for Jobs。」

歐盟委員會發言人向 CNBC 證實，現在正在對 Google for Jobs 進行初步調查，但拒絕對時間或結果發表評論。

初步調查包括收集相關訊息，是否會進階成正式的反壟斷調查仍待商榷。正式的歐盟反壟斷調查可能需要數年才能完成，並可能導致企業面臨高達年收入 10% 的罰款。

歐盟發言人告訴 CNBC，「委員會 2017 年對 Google 的反壟斷裁定為我們提供了一個框架來檢視其他的專業搜尋服務，例如工作搜尋和基本的當地搜索」，但也補充說每項服務都必須單獨審查。

Google 發言人在一份聲明中表示:「找工作可能很艱難，因此我們與就業機構合作，以創造更好的搜索體驗。許多人已經看到他們收到的工作申請數量顯著增加。 自推出以來，我們已經做了一些改變，以解決歐洲的問題」

反競爭行為

本月稍早時，來自歐洲各地的 23 個工作搜索網站簽署了一封給 Vestager 的信，敦促歐盟正式調查 Google for Jobs 的反競爭行為。認為 Google 在他的搜索結果頁面中立場偏頗，從而濫用其作為一般搜索服務的市場主導地位。

丹麥求職公司 Jobindex 是簽約方之一。 在周二接受 CNBC 採訪時，Jobindex 的 CEO Kaare Danielsen 表示他非常擔心 Google 對當地求職平台的影響。

「他是一個巨大的競爭對手，」他說。「他們已經佔領了市場。」

作為歐盟的執行機構，歐盟委員會在反托拉斯問題上對 Google 採取強硬立場。除了 2017 年的罰款，谷歌在 2018 年因濫用其 Android 手機作業系統的主導地位而面臨創紀錄的 51 億美元裁罰。

3 月份，歐盟委員會向 Google 徵收 17 億美元的罰款，用於阻止他成為當地廣告業的競爭對手。

Google 已經對這些罰款提出上訴，並稱搜索功能可為消費者和企業提供快速，便捷的連接。到目前為止，歐盟的判決幾乎沒有削弱公司的利潤，Google 母公司 Alphabet 的股票在過去兩年裡漲幅超過 25%。

Vestager 的任期將於 10 月結束，還宣布將於 7 月對亞馬遜 (AMZN-US) 進行正式的反托拉斯調查。

美國司法部目前也正在對 Google，亞馬遜和 Facebook(FB-US) 等市場領先的網路平台進行反壟斷審查。