[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/27 108/08/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.31780 10.31770 0.00010 0.00097 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10670 10.10660 0.00010 0.00099 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.43450 10.43720 -0.00270 -0.02587 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22820 10.23090 -0.00270 -0.02639 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.19070 10.19950 -0.00880 -0.08628 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.20060 10.20440 -0.00380 -0.03724 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.19850 10.20220 -0.00370 -0.03627 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.31830 10.32070 -0.00240 -0.02325 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.79530 9.79370 0.00160 0.01634 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.79530 9.79370 0.00160 0.01634 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.80040 9.79900 0.00140 0.01429 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.80040 9.79900 0.00140 0.01429 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.95250 9.95180 0.00070 0.00703 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.95250 9.95180 0.00070 0.00703 大華銀多元特別收益平衡基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73390 10.72520 0.00870 0.08112 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53350 10.52520 0.00830 0.07886 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.65400 10.64950 0.00450 0.04226 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.53940 10.53490 0.00450 0.04272 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.91000 22.08000 -0.17000 -0.76993 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.36000 22.43000 -1.07000 -4.77040 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.07820 43.03140 0.04680 0.10876 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.72300 39.87980 -0.15680 -0.39318 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90300 9.90260 0.00040 0.00404 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.44590 10.44260 0.00330 0.03160 中國信託台灣活力基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.42270 10.36250 0.06020 0.58094 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.26600 10.24090 0.02510 0.24510 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13770 9.11540 0.02230 0.24464 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.45430 10.44500 0.00930 0.08904 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27600 9.26770 0.00830 0.08956 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.84430 11.73220 0.11210 0.95549 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00910 9.91430 0.09480 0.95619 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.98060 11.05360 -0.07300 -0.66042 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.54180 9.60530 -0.06350 -0.66109 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.43780 47.41220 0.02560 0.05399 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.89700 43.81020 0.08680 0.19813 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 49.00480 49.04800 -0.04320 -0.08808 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.81400 49.91780 -0.10380 -0.20794 中國信託智能運動基金-台幣 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04280 11.04270 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.49420 10.46410 0.03010 0.28765 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.61070 9.58320 0.02750 0.28696 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.63860 10.61910 0.01950 0.18363 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.74210 9.72430 0.01780 0.18305 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.78300 40.65250 0.13050 0.32101 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.75050 41.60520 0.14530 0.34924 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 46.00190 46.09100 -0.08910 -0.19331 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.51470 46.68300 -0.16830 -0.36052 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 46.37690 46.42820 -0.05130 -0.11049 元大2001基金 64.65000 64.31000 0.34000 0.52869 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.47300 49.63490 -0.16190 -0.32618 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.87960 46.94950 -0.06990 -0.14888 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.53000 20.99000 -0.46000 -2.19152 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73990 11.73740 0.00250 0.02130 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58980 10.61830 -0.02850 -0.26840 元大上證50基金 32.36000 32.18000 0.18000 0.55935 元大大中華TMT基金-人民幣 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 元大大中華TMT基金-新台幣 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.83000 13.00000 -0.17000 -1.30769 元大大中華價值指數基金-美元 11.53500 11.74500 -0.21000 -1.78799 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.88000 16.14300 -0.26300 -1.62919 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27800 11.38500 -0.10700 -0.93983 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.62000 10.75200 -0.13200 -1.22768 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.00000 -0.02000 -0.66667 元大中國平衡基金-新台幣 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45400 45.80060 -0.34660 -0.75676 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.18060 11.15460 0.02600 0.23309 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.16520 10.14150 0.02370 0.23369 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06870 10.07440 -0.00570 -0.05658 元大巴西指數基金 6.41800 6.55000 -0.13200 -2.01527 元大日經225基金 26.03000 25.79000 0.24000 0.93059 元大台商收成基金 22.36000 22.30000 0.06000 0.26906 元大台灣50單日反向1倍基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 元大台灣50單日正向2倍基金 38.33000 37.95000 0.38000 1.00132 元大台灣中型100基金 32.81000 32.61000 0.20000 0.61331 元大台灣加權股價指數基金 25.42400 25.34800 0.07600 0.29983 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 元大台灣卓越50基金 80.07000 79.87000 0.20000 0.25041 元大台灣金融基金 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.76000 31.64000 0.12000 0.37927 元大台灣高股息基金 26.85000 26.76000 0.09000 0.33632 元大台灣電子科技基金 35.82000 35.59000 0.23000 0.64625 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 元大全球ETF穩健組合基金 15.14000 15.06000 0.08000 0.53121 元大全球人工智慧ETF基金 23.11000 22.91000 0.20000 0.87298 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.91000 13.81000 0.10000 0.72411 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53100 12.50100 0.03000 0.23998 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.41000 0.01000 0.15601 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735 元大全球股票入息基金-美元配息 8.06800 8.04900 0.01900 0.23605 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 元大全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.23000 -0.07000 -0.52910 元大全球農業商機基金 17.69000 17.60000 0.09000 0.51136 元大印尼指數基金 9.40300 9.43400 -0.03100 -0.32860 元大印度指數基金 9.47600 9.29900 0.17700 1.90343 元大印度基金 12.27000 12.05000 0.22000 1.82573 元大多多基金 17.53000 17.43000 0.10000 0.57372 元大多福基金 53.48000 53.23000 0.25000 0.46966 元大亞太成長基金 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.54940 9.51240 0.03700 0.38897 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62540 7.59590 0.02950 0.38837 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.56800 8.71700 -0.14900 -1.70930 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.54000 9.69000 -0.15000 -1.54799 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.54000 9.69000 -0.15000 -1.54799 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.74600 9.94000 -0.19400 -1.95171 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22180 10.22660 -0.00480 -0.04694 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.45140 10.45410 -0.00270 -0.02583 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20350 10.20610 -0.00260 -0.02547 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.64420 10.63040 0.01380 0.12982 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.39310 10.37960 0.01350 0.13006 元大卓越基金 42.68000 42.60000 0.08000 0.18779 元大店頭基金 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50530 10.50470 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.97450 9.98530 -0.01080 -0.10816 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.08990 33.04780 0.04210 0.12739 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.80080 46.85050 -0.04970 -0.10608 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.33400 15.29540 0.03860 0.25236 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.15130 27.31040 -0.15910 -0.58256 元大美國政府7至10年期債券基金 44.13150 44.11310 0.01840 0.04171 元大高科技基金 19.92000 19.76000 0.16000 0.80972 元大得利貨幣市場基金 16.33970 16.33950 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04240 12.04220 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796 元大富櫃50基金 12.74000 12.64000 0.10000 0.79114 元大華夏中小基金 7.25000 7.35000 -0.10000 -1.36054 元大新中國基金-人民幣 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 元大新中國基金-美元 8.94100 9.07700 -0.13600 -1.49829 元大新中國基金-新台幣 9.08000 9.20000 -0.12000 -1.30435 元大新主流基金 25.30000 25.20000 0.10000 0.39683 元大新東協平衡基金-美元 9.30100 9.32300 -0.02200 -0.23598 元大新東協平衡基金-新台幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22690 11.16670 0.06020 0.53910 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.94440 9.93530 0.00910 0.09159 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.52200 11.49360 0.02840 0.24709 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.44810 9.42470 0.02340 0.24828 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69760 10.68060 0.01700 0.15917 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.89810 9.88230 0.01580 0.15988 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.07990 11.04500 0.03490 0.31598 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.26120 10.22890 0.03230 0.31577 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.22740 10.21200 0.01540 0.15080 元大新興亞洲基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68480 9.66850 0.01630 0.16859 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97450 8.95930 0.01520 0.16966 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.14980 10.11690 0.03290 0.32520 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42020 9.38970 0.03050 0.32482 元大萬泰貨幣市場基金 15.17620 15.17600 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.39000 37.22000 0.17000 0.45674 元大實質多重資產基金-人民幣 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 元大實質多重資產基金-美元 8.15700 8.14300 0.01400 0.17193 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 元大滬深300單日反向1倍基金 12.29000 12.43000 -0.14000 -1.12631 元大滬深300單日正向2倍基金 18.01000 17.66000 0.35000 1.98188 元大臺灣ESG永續ETF基金 19.73000 19.67000 0.06000 0.30503 元大摩臺基金 37.48000 37.37000 0.11000 0.29435 元大標普500基金 27.44000 27.10000 0.34000 1.25461 元大標普500單日反向1倍基金 12.47000 12.60000 -0.13000 -1.03175 元大標普500單日正向2倍基金 34.62000 33.96000 0.66000 1.94346 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.11000 21.09000 0.02000 0.09483 元大標智滬深300基金 17.90000 17.75000 0.15000 0.84507 元大歐洲50基金 24.52000 24.42000 0.10000 0.40950 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.12440 9.13160 -0.00720 -0.07885 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30340 10.30330 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.61000 15.51000 0.10000 0.64475 日盛上選基金 36.50000 36.28000 0.22000 0.60639 日盛小而美基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892 日盛中國內需動力基金 9.59000 9.77000 -0.18000 -1.84237 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.46580 12.38560 0.08020 0.64753 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88330 9.81970 0.06360 0.64768 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52100 12.54690 -0.02590 -0.20643 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92290 9.94350 -0.02060 -0.20717 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41370 11.42470 -0.01100 -0.09628 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.02770 9.03640 -0.00870 -0.09628 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.01000 10.24000 -0.23000 -2.24609 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.55000 10.77000 -0.22000 -2.04271 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.23000 10.40000 -0.17000 -1.63462 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455 日盛日盛基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.62210 10.60920 0.01290 0.12159 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43120 9.41980 0.01140 0.12102 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.45370 10.43040 0.02330 0.22339 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28160 9.26090 0.02070 0.22352 日盛全球智能車基金(美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54660 2.53120 0.01540 0.60841 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66170 1.65170 0.01000 0.60544 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38760 0.38850 -0.00090 -0.23166 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25400 -0.00060 -0.23622 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87420 12.89090 -0.01670 -0.12955 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.29280 8.30360 -0.01080 -0.13006 日盛亞洲機會基金 6.91000 7.03000 -0.12000 -1.70697 日盛首選基金 17.92000 17.81000 0.11000 0.61763 日盛高科技基金 19.14000 19.02000 0.12000 0.63091 日盛貨幣市場基金 14.84790 14.84770 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.74000 41.55000 0.19000 0.45728 日盛精選五虎基金 36.78000 36.62000 0.16000 0.43692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55790 13.55770 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.78000 33.53000 0.25000 0.74560 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010 台新MSCI中國基金 19.24000 19.40000 -0.16000 -0.82474 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.01000 19.77000 0.24000 1.21396 台新大眾貨幣市場基金 14.23460 14.23440 0.00020 0.00141 台新中國通基金 48.79000 48.32000 0.47000 0.97268 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56330 0.57520 -0.01190 -2.06885 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.68700 18.03200 -0.34500 -1.91327 台新中國精選中小基金-美元 0.32520 0.33000 -0.00480 -1.45455 台新中國精選中小基金-新台幣 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 台新主流基金 25.80000 25.78000 0.02000 0.07758 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.75000 24.58000 0.17000 0.69162 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79170 0.78730 0.00440 0.55887 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.45000 17.32000 0.13000 0.75058 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55710 0.55400 0.00310 0.55957 台新台灣中小基金 38.94000 38.62000 0.32000 0.82859 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.35580 11.31010 0.04570 0.40406 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12960 10.16740 -0.03780 -0.37178 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.75970 11.80360 -0.04390 -0.37192 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03770 10.05760 -0.01990 -0.19786 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27530 11.29770 -0.02240 -0.19827 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 台新印度基金 13.90000 13.66000 0.24000 1.75695 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65730 8.65370 0.00360 0.04160 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28040 0.28070 -0.00030 -0.10688 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77680 12.77150 0.00530 0.04150 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40880 0.40930 -0.00050 -0.12216 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.57000 39.70000 -0.13000 -0.32746 台新真吉利貨幣市場基金 11.13710 11.13690 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.29680 33.12550 0.17130 0.51712 台新智慧生活基金-美元 10.49350 10.44150 0.05200 0.49801 台新智慧生活基金-新台幣 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00820 8.02470 -0.01650 -0.20562 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.34830 8.35250 -0.00420 -0.05028 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13950 9.15830 -0.01880 -0.20528 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53910 9.54380 -0.00470 -0.04925 台新新興市場債券基金(A類型) 11.55760 11.54570 0.01190 0.10307 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36170 0.36190 -0.00020 -0.05526 台新新興市場債券基金(B類型) 8.15810 8.14980 0.00830 0.10184 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26970 0.26980 -0.00010 -0.03706 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.32000 -0.05000 -0.93985 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.19000 23.08000 0.11000 0.47660 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.72270 10.66410 0.05860 0.54951 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08010 10.07120 0.00890 0.08837 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.23780 10.21760 0.02020 0.19770 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.77900 10.72140 0.05760 0.53724 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.12300 10.11400 0.00900 0.08899 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.28490 10.26460 0.02030 0.19777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.64870 45.76070 -0.11200 -0.24475 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 45.03220 45.04320 -0.01100 -0.02442 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.22170 39.48580 -0.26410 -0.66885 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.39260 11.39050 0.00210 0.01844 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93110 10.01680 -0.08570 -0.85556 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34300 9.31500 0.02800 0.30059 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04390 11.01070 0.03320 0.30152 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.70300 7.74810 -0.04510 -0.58208 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17620 9.22990 -0.05370 -0.58180 永豐中小基金 54.22000 54.01000 0.21000 0.38882 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83920 1.82710 0.01210 0.66225 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58520 2.56820 0.01700 0.66194 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18930 8.20720 -0.01790 -0.21810 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16970 11.19410 -0.02440 -0.21797 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.86000 4.90000 -0.04000 -0.81633 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.38000 21.74000 -0.36000 -1.65593 永豐主流品牌基金 18.65000 18.46000 0.19000 1.02925 永豐永豐基金 33.17000 32.99000 0.18000 0.54562 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12500 9.09740 0.02760 0.30338 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.68570 9.65640 0.02930 0.30343 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.11440 9.07470 0.03970 0.43748 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67690 9.63480 0.04210 0.43696 永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 永豐貨幣市場基金 13.94990 13.94970 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17360 2.15350 0.02010 0.93336 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70470 2.67980 0.02490 0.92917 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79540 7.79170 0.00370 0.04749 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 11.00790 11.00270 0.00520 0.04726 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18770 7.18380 0.00390 0.05429 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.61210 11.60580 0.00630 0.05428 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.78000 7.91000 -0.13000 -1.64349 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.09000 18.37000 -0.28000 -1.52422 永豐臺灣加權ETF基金 53.13000 52.96000 0.17000 0.32100 永豐領航科技基金 39.71000 39.58000 0.13000 0.32845 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 永豐趨勢平衡基金 41.69000 41.47000 0.22000 0.53050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.92550 11.92460 0.00090 0.00755 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74490 9.75310 -0.00820 -0.08408 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39640 10.40520 -0.00880 -0.08457 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85080 9.85030 0.00050 0.00508 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.33990 10.33900 0.00090 0.00870 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80100 9.80770 -0.00670 -0.06831 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58080 10.58800 -0.00720 -0.06800 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85480 9.85370 0.00110 0.01116 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.41900 10.41730 0.00170 0.01632 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.10000 11.20000 -0.10000 -0.89286 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.62000 -0.13000 -1.35135 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.11000 10.26000 -0.15000 -1.46199 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.16000 15.37000 -0.21000 -1.36630 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.40000 19.77000 -0.37000 -1.87152 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.17000 19.56000 -0.39000 -1.99387 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07840 10.07540 0.00300 0.02978 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07840 10.07540 0.00300 0.02978 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00200 10.00170 0.00030 0.00300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00200 10.00170 0.00030 0.00300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22910 10.24110 -0.01200 -0.11717 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22890 10.24090 -0.01200 -0.11718 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07390 10.06990 0.00400 0.03972 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07390 10.06980 0.00410 0.04072 兆豐國際生命科學基金 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40440 10.34070 0.06370 0.61601 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56080 10.50700 0.05380 0.51204 兆豐國際全球基金 30.38000 30.28000 0.10000 0.33025 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51700 10.51640 0.00060 0.00571 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34630 10.35680 -0.01050 -0.10138 兆豐國際國民基金 22.96000 22.79000 0.17000 0.74594 兆豐國際第一基金 13.31000 13.21000 0.10000 0.75700 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.81770 10.82330 -0.00560 -0.05174 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22930 8.23360 -0.00430 -0.05223 兆豐國際萬全基金 20.71000 20.60000 0.11000 0.53398 兆豐國際電子基金 26.22000 26.01000 0.21000 0.80738 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.42000 21.35000 0.07000 0.32787 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.82000 15.90000 -0.08000 -0.50314 兆豐國際豐台灣基金 35.95000 35.75000 0.20000 0.55944 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56590 12.56570 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.73220 9.73300 -0.00080 -0.00822 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.73050 9.74250 -0.01200 -0.12317 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.88320 9.87310 0.01010 0.10230 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.76670 9.76770 -0.00100 -0.01024 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.81640 9.82290 -0.00650 -0.06617 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.73240 9.73330 -0.00090 -0.00925 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.73270 9.74470 -0.01200 -0.12314 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.89160 9.88150 0.01010 0.10221 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.77120 9.77220 -0.00100 -0.01023 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.82420 9.83080 -0.00660 -0.06714 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82780 10.83520 -0.00740 -0.06830 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57050 10.57390 -0.00340 -0.03215 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83420 10.83350 0.00070 0.00646 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.50870 10.51580 -0.00710 -0.06752 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.63560 10.63900 -0.00340 -0.03196 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.63210 10.63130 0.00080 0.00752 合庫台灣基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 合庫全球高收益債券基金A類型 11.81630 11.78850 0.02780 0.23582 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.75800 12.72450 0.03350 0.26327 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35860 11.34200 0.01660 0.14636 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13490 12.11840 0.01650 0.13616 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17850 8.15930 0.01920 0.23531 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42050 9.39240 0.02810 0.29918 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12340 9.11010 0.01330 0.14599 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80850 8.79620 0.01230 0.13983 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26720 9.25370 0.01350 0.14589 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 合庫全球新興市場基金 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 合庫貨幣市場基金 10.18030 10.18020 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92190 9.90580 0.01610 0.16253 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32100 10.31600 0.00500 0.04847 合庫新興多重收益基金A類型 10.61280 10.60800 0.00480 0.04525 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.08240 12.08740 -0.00500 -0.04137 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.39890 15.40300 -0.00410 -0.02662 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66180 8.64750 0.01430 0.16537 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52460 9.52890 -0.00430 -0.04513 合庫新興多重收益基金B類型 7.93750 7.93390 0.00360 0.04537 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64920 8.65160 -0.00240 -0.02774 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55990 10.56460 -0.00470 -0.04449 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.61000 11.81000 -0.20000 -1.69348 安本標準兩岸價值基金 美元 10.95000 11.20000 -0.25000 -2.23214 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.27000 11.51000 -0.24000 -2.08514 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21820 10.23010 -0.01190 -0.11632 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20850 10.22680 -0.01830 -0.17894 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.94210 9.89850 0.04360 0.44047 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17760 10.19840 -0.02080 -0.20395 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.21810 10.23000 -0.01190 -0.11632 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20850 10.22680 -0.01830 -0.17894 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.94210 9.89850 0.04360 0.44047 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17760 10.19840 -0.02080 -0.20395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24800 11.24490 0.00310 0.02757 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71920 9.80760 -0.08840 -0.90134 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79430 9.86850 -0.07420 -0.75189 安聯中國東協基金 14.81000 14.94000 -0.13000 -0.87015 安聯中國策略基金-美元 11.98000 12.27000 -0.29000 -2.36349 安聯中國策略基金-新臺幣 15.87000 16.23000 -0.36000 -2.21811 安聯中華新思路基金-人民幣 15.53000 15.73000 -0.20000 -1.27146 安聯中華新思路基金-美元 13.88000 14.20000 -0.32000 -2.25352 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.29000 13.57000 -0.28000 -2.06338 安聯台灣大壩基金 32.27000 31.93000 0.34000 1.06483 安聯台灣科技基金 55.02000 54.67000 0.35000 0.64020 安聯台灣貨幣市場基金 12.55680 12.55660 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 37.13000 36.81000 0.32000 0.86933 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88690 10.89100 -0.00410 -0.03765 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.05960 16.05950 0.00010 0.00062 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97990 9.97990 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.03780 10.03740 0.00040 0.00399 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.36550 13.35930 0.00620 0.04641 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92030 10.91850 0.00180 0.01649 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.01700 13.01450 0.00250 0.01921 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66180 9.65460 0.00720 0.07458 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58290 9.58300 -0.00010 -0.00104 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12220 9.12050 0.00170 0.01864 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.31490 10.30520 0.00970 0.09413 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.32990 10.32790 0.00200 0.01937 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53580 12.53470 0.00110 0.00878 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34800 11.35490 -0.00690 -0.06077 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97010 10.97530 -0.00520 -0.04738 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60600 8.60740 -0.00140 -0.01627 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46190 8.46710 -0.00520 -0.06141 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15370 8.15760 -0.00390 -0.04781 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24850 10.25080 -0.00230 -0.02244 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13410 10.13890 -0.00480 -0.04734 安聯全球人口趨勢基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.44000 33.11000 0.33000 0.99668 安聯全球油礦金趨勢基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.63820 12.61330 0.02490 0.19741 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.67490 10.65400 0.02090 0.19617 安聯全球新興市場基金 16.34000 16.53000 -0.19000 -1.14943 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 安聯亞洲動態策略基金 21.82000 22.03000 -0.21000 -0.95325 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.08130 10.06330 0.01800 0.17887 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.12910 10.11640 0.01270 0.12554 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.15420 10.13700 0.01720 0.16968 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.12650 10.11390 0.01260 0.12458 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.16800 10.14980 0.01820 0.17931 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.13290 10.12020 0.01270 0.12549 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.07520 10.06390 0.01130 0.11228 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07520 10.06390 0.01130 0.11228 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07520 10.06390 0.01130 0.11228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62100 10.61450 0.00650 0.06124 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15280 10.14680 0.00600 0.05913 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.23680 91.28670 -0.04990 -0.05466 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31640 13.33630 -0.01990 -0.14922 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.72650 68.62720 0.09930 0.14469 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90300 9.91780 -0.01480 -0.14923 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78940 2.78040 0.00900 0.32369 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97190 10.98560 -0.01370 -0.12471 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36030 2.34460 0.01570 0.66962 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85620 8.86740 -0.01120 -0.12631 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.43040 10.41950 0.01090 0.10461 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24770 10.25790 -0.01020 -0.09944 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.72120 10.72730 -0.00610 -0.05686 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.20950 10.21580 -0.00630 -0.06167 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.24180 10.24960 -0.00780 -0.07610 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.32930 10.31850 0.01080 0.10467 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11510 10.12650 -0.01140 -0.11258 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.49830 10.50630 -0.00800 -0.07614 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10840 10.11450 -0.00610 -0.06031 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14800 10.15560 -0.00760 -0.07484 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01320 10.02180 -0.00860 -0.08581 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.18330 10.18980 -0.00650 -0.06379 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00400 10.00770 -0.00370 -0.03697 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93620 9.94000 -0.00380 -0.03823 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02970 10.03630 -0.00660 -0.06576 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.13380 10.14040 -0.00660 -0.06509 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00370 10.00740 -0.00370 -0.03697 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93690 9.94070 -0.00380 -0.03823 宏利台灣動力基金A類型 31.09000 31.00000 0.09000 0.29032 宏利台灣動力基金I類型 31.09000 31.00000 0.09000 0.29032 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 宏利全球債券組合基金 13.88370 13.87340 0.01030 0.07424 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01260 3.00870 0.00390 0.12962 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.52220 12.50420 0.01800 0.14395 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.00140 8.98810 0.01330 0.14797 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65820 2.63240 0.02580 0.98009 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68230 11.65150 0.03080 0.26434 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.19590 3.24390 -0.04800 -1.47970 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52830 0.53560 -0.00730 -1.36296 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.95000 15.15000 -0.20000 -1.32013 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.43870 12.41100 0.02770 0.22319 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.99280 10.97460 0.01820 0.16584 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56250 10.53930 0.02320 0.22013 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.77210 8.75660 0.01550 0.17701 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40180 8.38790 0.01390 0.16571 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28690 8.26920 0.01770 0.21405 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41810 8.40580 0.01230 0.14633 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 宏利美國銀行機會基金(台幣) 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.96160 2.96410 -0.00250 -0.08434 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42810 0.42840 -0.00030 -0.07003 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93350 12.93570 -0.00220 -0.01701 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97680 0.97760 -0.00080 -0.08183 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39430 7.39590 -0.00160 -0.02163 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04920 2.05130 -0.00210 -0.10237 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29560 0.29580 -0.00020 -0.06761 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99450 8.99720 -0.00270 -0.03001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32520 0.32490 0.00030 0.09234 宏利萬利貨幣市場基金 13.69490 13.69480 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.34000 2.39000 -0.05000 -2.09205 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.72000 10.87000 -0.15000 -1.37994 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.18000 26.08000 0.10000 0.38344 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.18000 26.08000 0.10000 0.38344 宏利澳幣保本基金 12.71190 12.71200 -0.00010 -0.00079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.54000 11.66000 -0.12000 -1.02916 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.66350 10.64110 0.02240 0.21050 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.46930 9.49590 -0.02660 -0.28012 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.08700 9.09830 -0.01130 -0.12420 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.51150 11.52590 -0.01440 -0.12494 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 貝萊德新台幣基金 12.97700 12.97680 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.02000 26.88000 0.14000 0.52083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45290 11.46020 -0.00730 -0.06370 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92490 9.96020 -0.03530 -0.35441 保德信大中華基金-人民幣 10.28000 10.41000 -0.13000 -1.24880 保德信大中華基金-美元 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 保德信大中華基金-新台幣 29.54000 30.05000 -0.51000 -1.69717 保德信中小型股基金 51.94000 51.46000 0.48000 0.93276 保德信中國中小基金-人民幣 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 保德信中國中小基金-美元 8.38000 8.49000 -0.11000 -1.29564 保德信中國中小基金-新臺幣 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99300 10.06600 -0.07300 -0.72521 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.10310 10.17270 -0.06960 -0.68418 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.11380 10.18770 -0.07390 -0.72538 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24450 11.32670 -0.08220 -0.72572 保德信中國品牌基金-人民幣 10.28000 10.51000 -0.23000 -2.18839 保德信中國品牌基金-美元 10.27000 10.50000 -0.23000 -2.19048 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.06000 11.30000 -0.24000 -2.12389 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.64000 27.60000 0.04000 0.14493 保德信全球消費商機基金 19.37000 19.21000 0.16000 0.83290 保德信全球基礎建設基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725 保德信全球資源基金 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837 保德信全球醫療生化基金-美元 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.13000 31.96000 0.17000 0.53191 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.17650 10.22310 -0.04660 -0.45583 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.65200 10.70090 -0.04890 -0.45697 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35320 10.38440 -0.03120 -0.30045 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.83440 10.86710 -0.03270 -0.30091 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.59100 9.56880 0.02220 0.23200 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.78220 10.75690 0.02530 0.23520 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29000 9.25370 0.03630 0.39228 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42320 10.38250 0.04070 0.39201 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27980 8.27600 0.00380 0.04592 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.45650 11.45130 0.00520 0.04541 保德信亞太基金 19.41000 19.61000 -0.20000 -1.01989 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.84860 8.84570 0.00290 0.03278 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.31510 12.31100 0.00410 0.03330 保德信店頭市場基金 37.25000 36.82000 0.43000 1.16784 保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.71000 -0.09000 -1.34128 保德信金平衡基金 30.42000 30.33000 0.09000 0.29674 保德信金滿意基金 42.94000 42.65000 0.29000 0.67995 保德信科技島基金 28.31000 28.05000 0.26000 0.92692 保德信高成長基金 96.39000 95.87000 0.52000 0.54240 保德信貨幣市場基金 15.85110 15.85090 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43090 10.36080 0.07010 0.67659 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81470 10.72530 0.08940 0.83354 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95130 10.91470 0.03660 0.33533 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63140 10.57940 0.05200 0.49152 保德信新世紀基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24720 8.24420 0.00300 0.03639 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45010 10.44760 0.00250 0.02393 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.79630 11.79210 0.00420 0.03562 保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 保德信瑞騰基金 15.66250 15.66240 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.56640 9.56710 -0.00070 -0.00732 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.12270 10.12360 -0.00090 -0.00889 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.55780 9.55290 0.00490 0.05129 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87740 9.87070 0.00670 0.06788 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76600 9.74570 0.02030 0.20830 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20170 10.20040 0.00130 0.01274 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60690 9.60940 -0.00250 -0.02602 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97560 9.97810 -0.00250 -0.02505 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.32560 10.32050 0.00510 0.04942 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90510 9.90210 0.00300 0.03030 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29450 10.28950 0.00500 0.04859 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.82570 9.83530 -0.00960 -0.09761 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.14830 10.15810 -0.00980 -0.09647 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85370 9.85290 0.00080 0.00812 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41380 10.39850 0.01530 0.14714 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72680 9.73390 -0.00710 -0.07294 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.11540 10.12270 -0.00730 -0.07212 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94470 9.94610 -0.00140 -0.01408 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94770 9.94730 0.00040 0.00402 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.22300 10.23060 -0.00760 -0.07429 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89780 9.91370 -0.01590 -0.16038 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89780 9.91380 -0.01600 -0.16139 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.19270 10.21890 -0.02620 -0.25639 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25930 10.23260 0.02670 0.26093 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94490 9.94030 0.00460 0.04628 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04770 10.04340 0.00430 0.04281 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42460 10.41810 0.00650 0.06239 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.19060 10.18820 0.00240 0.02356 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84180 10.84790 -0.00610 -0.05623 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02370 10.02380 -0.00010 -0.00100 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.32380 10.32380 0.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43700 10.42160 0.01540 0.14777 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.44140 10.44080 0.00060 0.00575 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.60560 10.58850 0.01710 0.16150 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.02370 9.98580 0.03790 0.37954 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.02470 9.99740 0.02730 0.27307 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.02230 10.02010 0.00220 0.02196 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.02060 9.99810 0.02250 0.22504 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.99320 9.99780 -0.00460 -0.04601 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 9.99320 9.99780 -0.00460 -0.04601 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.97700 9.99780 -0.02080 -0.20805 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.97700 9.99780 -0.02080 -0.20805 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19930 10.18310 0.01620 0.15909 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.20450 10.18640 0.01810 0.17769 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.32220 10.31860 0.00360 0.03489 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.50720 10.49910 0.00810 0.07715 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.98080 9.97790 0.00290 0.02906 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07620 10.07330 0.00290 0.02879 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97930 1.97910 0.00020 0.01011 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84410 2.84630 -0.00220 -0.07729 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.29050 -0.00160 -0.55077 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45370 0.45630 -0.00260 -0.56980 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.25190 8.29310 -0.04120 -0.49680 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08750 12.15650 -0.06900 -0.56760 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.79390 9.78550 0.00840 0.08584 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.51690 12.50290 0.01400 0.11197 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64930 8.67950 -0.03020 -0.34795 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09240 11.13120 -0.03880 -0.34857 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60760 10.61240 -0.00480 -0.04523 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.47430 10.47260 0.00170 0.01623 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4501.11000 4478.89000 22.22000 0.49611 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19240 10.19620 -0.00380 -0.03727 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08550 11.08980 -0.00430 -0.03877 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13340 10.13250 0.00090 0.00888 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.47740 9.47800 -0.00060 -0.00633 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07750 10.07820 -0.00070 -0.00695 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.54020 9.53500 0.00520 0.05454 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88930 9.88600 0.00330 0.03338 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35010 10.27920 0.07090 0.68974 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.91430 5.91620 -0.00190 -0.03212 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.90200 10.90560 -0.00360 -0.03301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.90000 10.06000 -0.16000 -1.59046 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.72000 9.89000 -0.17000 -1.71891 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.90000 10.06000 -0.16000 -1.59046 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.72000 9.89000 -0.17000 -1.71891 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43070 10.51640 -0.08570 -0.81492 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31360 11.41930 -0.10570 -0.92563 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.55920 10.65780 -0.09860 -0.92514 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.96440 9.03810 -0.07370 -0.81544 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.19510 9.28100 -0.08590 -0.92555 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.08580 9.17060 -0.08480 -0.92469 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29480 10.37940 -0.08460 -0.81508 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.65920 10.75880 -0.09960 -0.92575 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.65180 10.75120 -0.09940 -0.92455 柏瑞巨人基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70610 13.70600 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.57000 16.63000 -0.06000 -0.36079 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.41650 14.39580 0.02070 0.14379 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70630 12.69040 0.01590 0.12529 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.26300 13.25650 0.00650 0.04903 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.60810 8.59580 0.01230 0.14309 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81320 6.80340 0.00980 0.14405 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68410 8.67320 0.01090 0.12567 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53610 8.51950 0.01660 0.19485 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74880 10.74360 0.00520 0.04840 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42690 8.42220 0.00470 0.05580 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89480 12.87860 0.01620 0.12579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48740 12.46950 0.01790 0.14355 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.30970 13.28390 0.02580 0.19422 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.25130 9.24330 0.00800 0.08655 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.91970 8.90690 0.01280 0.14371 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.14010 9.11950 0.02060 0.22589 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.15080 11.09670 0.05410 0.48753 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.19530 9.18740 0.00790 0.08599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.67720 46.63260 0.04460 0.09564 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.68630 9.81990 -0.13360 -1.36050 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84380 9.84700 -0.00320 -0.03250 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.59000 33.06000 0.53000 1.60315 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.83170 11.82950 0.00220 0.01860 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.64680 1.65380 -0.00700 -0.42327 國泰小龍基金-新台幣 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362 國泰中小成長基金-新台幣 44.40000 44.21000 0.19000 0.42977 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.52070 4.57580 -0.05510 -1.20416 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68920 0.70070 -0.01150 -1.64122 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73780 0.75010 -0.01230 -1.63978 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.84000 20.14000 -0.30000 -1.48957 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.64580 44.54770 1.09810 2.46500 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.42140 2.44490 -0.02350 -0.96118 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33560 0.34040 -0.00480 -1.41011 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.58630 10.72030 -0.13400 -1.24997 國泰中國新興債券基金-美元 0.33460 0.33630 -0.00170 -0.50550 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.34840 10.38600 -0.03760 -0.36203 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.33320 4.39910 -0.06590 -1.49803 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59950 0.61130 -0.01180 -1.93031 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.01000 19.35000 -0.34000 -1.75711 國泰中港台基金-人民幣 3.31900 3.36060 -0.04160 -1.23787 國泰中港台基金-美元 0.46490 0.47280 -0.00790 -1.67090 國泰中港台基金-新台幣 14.57000 14.79000 -0.22000 -1.48749 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.87650 9.95400 -0.07750 -0.77858 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.15110 10.15750 -0.00640 -0.06301 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.32930 10.31970 0.00960 0.09303 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.35000 25.10000 0.25000 0.99602 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.32000 29.02000 0.30000 1.03377 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35610 0.35580 0.00030 0.08432 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33450 0.33420 0.00030 0.08977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33510 0.00020 0.05968 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20970 11.18440 0.02530 0.22621 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.53500 10.51100 0.02400 0.22833 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.57050 10.54660 0.02390 0.22661 國泰台灣貨幣市場基金 12.46680 12.46660 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41750 0.41660 0.00090 0.21603 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36850 0.36770 0.00080 0.21757 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44590 0.44490 0.00100 0.22477 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55720 0.55780 -0.00060 -0.10757 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52780 2.50230 0.02550 1.01906 國泰全球高股息基金-美元 0.35300 0.35100 0.00200 0.56980 國泰全球高股息基金-新台幣 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52370 0.52250 0.00120 0.22967 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49270 0.49030 0.00240 0.48950 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.58000 14.48000 0.10000 0.69061 國泰全球資源基金-美元 0.15930 0.15900 0.00030 0.18868 國泰全球資源基金-新台幣 5.09000 5.07000 0.02000 0.39448 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59290 0.59400 -0.00110 -0.18519 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.65000 18.65000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.11000 18.12000 -0.01000 -0.05519 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87520 0.87960 -0.00440 -0.50023 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.33000 20.10000 0.23000 1.14428 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 21.92000 21.90000 0.02000 0.09132 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.56670 2.57180 -0.00510 -0.19830 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35950 0.36180 -0.00230 -0.63571 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30750 0.30940 -0.00190 -0.61409 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.23740 11.29530 -0.05790 -0.51260 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.61300 9.66260 -0.04960 -0.51332 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52970 0.53480 -0.00510 -0.95363 國泰亞洲成長基金-美元 0.38210 0.38540 -0.00330 -0.85625 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318 國泰科技生化基金 35.10000 34.91000 0.19000 0.54426 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.94000 28.53000 0.41000 1.43708 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034 國泰美國費城半導體基金 14.50000 14.33000 0.17000 1.18632 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.94590 48.91090 0.03500 0.07156 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.70160 15.64670 0.05490 0.35087 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.83580 27.98260 -0.14680 -0.52461 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.28450 47.33520 -0.05070 -0.10711 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.37640 47.23250 0.14390 0.30466 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.72500 43.51840 0.20660 0.47474 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31740 0.31630 0.00110 0.34777 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.92590 9.88590 0.04000 0.40462 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.98630 9.94570 0.04060 0.40822 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31700 0.31580 0.00120 0.37999 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.90940 9.86820 0.04120 0.41750 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.98520 9.94340 0.04180 0.42038 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31660 0.31530 0.00130 0.41231 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.89750 9.85250 0.04500 0.45674 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.98180 9.93600 0.04580 0.46095 國泰紐幣2021保本基金 12.92990 12.91750 0.01240 0.09599 國泰紐幣八年期保本基金 13.31700 13.30610 0.01090 0.08192 國泰紐幣保本基金 12.77840 12.77610 0.00230 0.01800 國泰國泰基金-新台幣A 23.65000 23.56000 0.09000 0.38200 國泰富時中國A50基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 50.34590 50.38770 -0.04180 -0.08296 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35080 0.35080 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52800 0.52970 -0.00170 -0.32094 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.86380 42.00490 -0.14110 -0.33591 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.77000 20.54000 0.23000 1.11977 國泰新興市場基金-美元 0.37130 0.37420 -0.00290 -0.77499 國泰新興市場基金-新台幣 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46760 2.45800 0.00960 0.39056 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51380 1.50790 0.00590 0.39127 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35520 0.35540 -0.00020 -0.05627 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22010 0.22020 -0.00010 -0.04541 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79790 10.79730 0.00060 0.00556 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.49910 6.49870 0.00040 0.00616 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.86000 14.55000 0.31000 2.13058 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 48.00320 47.97300 0.03020 0.06295 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 48.33910 48.38640 -0.04730 -0.09775 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 44.34780 44.26520 0.08260 0.18660 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.43000 35.05000 0.38000 1.08417 國泰標普北美科技ETF基金 23.19000 22.81000 0.38000 1.66594 國泰歐洲精選基金-美元 0.34450 0.34440 0.00010 0.02904 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.03010 39.19480 -0.16470 -0.42021 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.49000 21.40000 0.09000 0.42056 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.52000 17.38000 0.14000 0.80552 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41860 0.41850 0.00010 0.02389 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.67080 12.66040 0.01040 0.08215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55960 10.55740 0.00220 0.02084 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48500 10.48060 0.00440 0.04198 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.74440 10.72310 0.02130 0.19864 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23010 10.22790 0.00220 0.02151 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19220 10.18790 0.00430 0.04221 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.38850 10.36800 0.02050 0.19772 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.94240 9.94860 -0.00620 -0.06232 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.82980 9.84220 -0.01240 -0.12599 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94630 9.95300 -0.00670 -0.06732 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89630 9.88750 0.00880 0.08900 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.94230 9.94850 -0.00620 -0.06232 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82490 9.83740 -0.01250 -0.12707 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94620 9.95290 -0.00670 -0.06732 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89630 9.88750 0.00880 0.08900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45930 11.45850 0.00080 0.00698 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85090 9.92620 -0.07530 -0.75860 第一金大中華基金 26.14000 26.08000 0.06000 0.23006 第一金小型精選基金 33.30000 33.09000 0.21000 0.63463 第一金中國世紀基金-人民幣 14.03000 14.25000 -0.22000 -1.54386 第一金中國世紀基金-美元 8.40990 8.57520 -0.16530 -1.92765 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.08000 10.27000 -0.19000 -1.85005 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.91140 9.91390 -0.00250 -0.02522 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31590 8.33040 -0.01450 -0.17406 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.51210 11.51480 -0.00270 -0.02345 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83480 9.85200 -0.01720 -0.17458 第一金中概平衡基金 28.13000 27.98000 0.15000 0.53610 第一金台灣貨幣市場基金 15.33390 15.33370 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.78100 178.77800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.43210 15.40040 0.03170 0.20584 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.43100 15.39940 0.03160 0.20520 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.11000 15.06000 0.05000 0.33201 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.12000 15.06000 0.06000 0.39841 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.42090 10.35990 0.06100 0.58881 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.41910 10.35820 0.06090 0.58794 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.18080 10.14800 0.03280 0.32322 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.18090 10.14800 0.03290 0.32420 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.53140 12.68190 -0.15050 -1.18673 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.54820 12.69890 -0.15070 -1.18672 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.06000 12.18000 -0.12000 -0.98522 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74310 9.74130 0.00180 0.01848 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73810 9.73620 0.00190 0.01951 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41660 9.40850 0.00810 0.08609 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44070 9.43250 0.00820 0.08693 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.64550 10.64350 0.00200 0.01879 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32580 10.31690 0.00890 0.08627 第一金全球大趨勢基金 24.82000 24.65000 0.17000 0.68966 第一金全球不動產證券化基金A 9.43000 9.43480 -0.00480 -0.05088 第一金全球不動產證券化基金B 6.50990 6.51320 -0.00330 -0.05067 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.96640 9.96910 -0.00270 -0.02708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.96660 9.96930 -0.00270 -0.02708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.87800 10.88090 -0.00290 -0.02665 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.87980 10.88270 -0.00290 -0.02665 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55680 8.53680 0.02000 0.23428 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52720 10.50260 0.02460 0.23423 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27310 9.26080 0.01230 0.13282 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27160 9.25920 0.01240 0.13392 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64790 7.64780 0.00010 0.00131 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64260 7.64240 0.00020 0.00262 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44480 8.44010 0.00470 0.05569 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44530 8.44060 0.00470 0.05568 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.65750 11.64210 0.01540 0.13228 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.65810 11.64260 0.01550 0.13313 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.19130 10.19110 0.00020 0.00196 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.19210 10.19190 0.00020 0.00196 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.00390 14.99540 0.00850 0.05668 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.00350 14.99510 0.00840 0.05602 第一金亞洲科技基金 17.64000 18.02000 -0.38000 -2.10877 第一金亞洲新興市場基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 第一金店頭市場基金 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.33240 10.31890 0.01350 0.13083 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.33240 10.31880 0.01360 0.13180 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.44870 10.41870 0.03000 0.28794 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.44870 10.41870 0.03000 0.28794 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.33250 10.31890 0.01360 0.13180 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.34220 10.32810 0.01410 0.13652 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.33240 10.31890 0.01350 0.13083 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.44870 10.41870 0.03000 0.28794 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.45850 10.42810 0.03040 0.29152 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.44870 10.41870 0.03000 0.28794 第一金創新趨勢基金 21.89000 21.80000 0.09000 0.41284 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 46.07440 46.21270 -0.13830 -0.29927 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.92050 46.06930 -0.14880 -0.32299 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.22240 47.28600 -0.06360 -0.13450 第一金電子基金 34.71000 34.47000 0.24000 0.69626 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.25000 18.20000 0.05000 0.27473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.64000 19.34000 0.30000 1.55119 統一大中華中小基金(人民幣) 8.66000 8.78000 -0.12000 -1.36674 統一大中華中小基金(美元) 7.62000 7.79000 -0.17000 -2.18228 統一大中華中小基金(新台幣) 11.47000 11.72000 -0.25000 -2.13311 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 統一大東協高股息基金(美元) 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 統一大滿貫基金-A類型 36.20000 35.95000 0.25000 0.69541 統一大滿貫基金-I類型 36.20000 35.95000 0.25000 0.69541 統一大龍印基金 14.67000 14.81000 -0.14000 -0.94531 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.06000 10.17000 -0.11000 -1.08161 統一大龍騰中國基金(美元) 8.85000 9.04000 -0.19000 -2.10177 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.25000 10.45000 -0.20000 -1.91388 統一中小基金 25.15000 24.91000 0.24000 0.96347 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.12280 10.03220 0.09060 0.90309 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03730 9.04820 -0.01090 -0.12047 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86960 8.86940 0.00020 0.00225 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.74100 12.62700 0.11400 0.90283 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33260 11.34620 -0.01360 -0.11986 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07790 11.07770 0.00020 0.00181 統一台灣動力基金 19.52000 19.35000 0.17000 0.87855 統一全天候基金-A類型 115.02000 114.16000 0.86000 0.75333 統一全天候基金-I類型 115.73000 114.86000 0.87000 0.75744 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53480 8.43870 0.09610 1.13880 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91030 7.90140 0.00890 0.11264 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.04500 8.02340 0.02160 0.26921 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23570 9.13170 0.10400 1.13889 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.56790 8.55820 0.00970 0.11334 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.70610 8.68280 0.02330 0.26835 統一全球債券組合基金 12.47690 12.47180 0.00510 0.04089 統一全球新科技基金(人民幣) 16.25000 16.07000 0.18000 1.12010 統一全球新科技基金(美元) 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 統一全球新科技基金(新台幣) 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913 統一亞太基金 25.12000 25.48000 -0.36000 -1.41287 統一亞洲大金磚基金 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 統一奔騰基金 61.32000 60.96000 0.36000 0.59055 統一強棒貨幣市場基金 16.74600 16.74580 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911 統一強漢基金(美元) 9.99000 10.18000 -0.19000 -1.86640 統一強漢基金(新台幣) 26.79000 27.24000 -0.45000 -1.65198 統一統信基金 31.06000 30.81000 0.25000 0.81142 統一黑馬基金 61.50000 61.20000 0.30000 0.49020 統一新亞洲科技能源基金 16.56000 16.69000 -0.13000 -0.77891 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.18890 8.17750 0.01140 0.13941 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.94030 10.92510 0.01520 0.13913 統一經建基金 48.74000 48.38000 0.36000 0.74411 統一龍馬基金 70.73000 70.41000 0.32000 0.45448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.23000 21.14000 0.09000 0.42573 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.06000 48.85000 0.21000 0.42989 野村中國機會基金 14.43000 14.66000 -0.23000 -1.56889 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43470 10.42900 0.00570 0.05466 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38910 10.38520 0.00390 0.03755 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.54300 10.52300 0.02000 0.19006 野村巴西基金 6.29000 6.41000 -0.12000 -1.87207 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.31000 11.51000 -0.20000 -1.73762 野村台灣高股息基金 24.77000 24.69000 0.08000 0.32402 野村台灣運籌基金 37.92000 37.71000 0.21000 0.55688 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90840 9.90740 0.00100 0.01009 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77110 9.77030 0.00080 0.00819 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84220 9.84210 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.53260 10.53160 0.00100 0.00950 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27980 10.27900 0.00080 0.00778 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05900 10.05890 0.00010 0.00099 野村平衡基金 20.04000 19.98000 0.06000 0.30030 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93850 9.94160 -0.00310 -0.03118 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19220 10.22950 -0.03730 -0.36463 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95530 9.95890 -0.00360 -0.03615 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93850 9.94160 -0.00310 -0.03118 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.19240 10.22970 -0.03730 -0.36462 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95600 9.95920 -0.00320 -0.03213 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96010 9.93260 0.02750 0.27687 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00090 9.99860 0.00230 0.02300 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02340 10.02370 -0.00030 -0.00299 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01230 10.00720 0.00510 0.05096 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077 野村全球生技醫療基金 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.34020 10.33630 0.00390 0.03773 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.29550 10.29180 0.00370 0.03595 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.27990 10.26600 0.01390 0.13540 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.58850 10.58410 0.00440 0.04157 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.50510 10.50100 0.00410 0.03904 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.49410 10.47980 0.01430 0.13645 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.35670 10.34280 0.01390 0.13439 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99070 10.98630 0.00440 0.04005 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86010 10.85600 0.00410 0.03777 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.85160 10.83680 0.01480 0.13657 野村全球品牌基金 28.41000 28.32000 0.09000 0.31780 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.90000 18.79000 0.11000 0.58542 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.00200 11.00620 -0.00420 -0.03816 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01010 11.00880 0.00130 0.01181 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.81020 10.80750 0.00270 0.02498 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.44180 8.42530 0.01650 0.19584 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.28550 8.27060 0.01490 0.18016 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.91230 7.89440 0.01790 0.22674 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.84910 10.82810 0.02100 0.19394 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.37100 10.35230 0.01870 0.18064 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00040 9.97780 0.02260 0.22650 野村成長基金 32.17000 32.07000 0.10000 0.31182 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.16600 8.21030 -0.04430 -0.53957 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.18320 8.23220 -0.04900 -0.59522 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.46320 8.50570 -0.04250 -0.49966 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.45140 9.50240 -0.05100 -0.53671 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.32150 9.37740 -0.05590 -0.59611 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.62340 9.67170 -0.04830 -0.49940 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.86000 -0.11000 -1.24153 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.67000 12.84000 -0.17000 -1.32399 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.17490 10.17850 -0.00360 -0.03537 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.11910 10.12280 -0.00370 -0.03655 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09790 10.09180 0.00610 0.06045 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.62080 9.62270 -0.00190 -0.01974 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64110 9.64450 -0.00340 -0.03525 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82970 9.82370 0.00600 0.06108 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.18860 10.18240 0.00620 0.06089 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.74570 10.75300 -0.00730 -0.06789 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.67420 10.67800 -0.00380 -0.03559 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.88320 10.87650 0.00670 0.06160 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.88340 9.90670 -0.02330 -0.23519 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.88930 9.90980 -0.02050 -0.20687 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.86710 9.88210 -0.01500 -0.15179 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.39930 8.41210 -0.01280 -0.15216 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96700 8.98800 -0.02100 -0.23364 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.83570 8.85400 -0.01830 -0.20669 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.98010 9.99520 -0.01510 -0.15107 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.66700 13.68780 -0.02080 -0.15196 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76460 12.79460 -0.03000 -0.23447 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33200 10.35340 -0.02140 -0.20670 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51500 10.50790 0.00710 0.06757 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47410 10.46890 0.00520 0.04967 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54260 10.53730 0.00530 0.05030 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81510 10.80770 0.00740 0.06847 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74960 10.74430 0.00530 0.04933 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73740 10.73190 0.00550 0.05125 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.77900 10.76690 0.01210 0.11238 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70220 10.69240 0.00980 0.09165 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.96900 10.94100 0.02800 0.25592 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27650 10.26660 0.00990 0.09643 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79450 9.81710 -0.02260 -0.23021 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46280 9.45740 0.00540 0.05710 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98810 8.97990 0.00820 0.09132 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49870 11.48830 0.01040 0.09053 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48450 10.47170 0.01280 0.12223 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.60570 11.58810 0.01760 0.15188 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02590 11.01390 0.01200 0.10895 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81970 10.80660 0.01310 0.12122 野村泰國基金 42.81000 43.29000 -0.48000 -1.10880 野村高科技基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45620 10.44470 0.01150 0.11010 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99780 9.99050 0.00730 0.07307 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.69380 10.73010 -0.03630 -0.33830 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39620 9.39490 0.00130 0.01384 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44760 9.43770 0.00990 0.10490 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.66320 9.68120 -0.01800 -0.18593 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.98230 11.97330 0.00900 0.07517 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.21640 14.26190 -0.04550 -0.31903 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87400 10.87250 0.00150 0.01380 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.94110 10.92960 0.01150 0.10522 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.36490 11.38610 -0.02120 -0.18619 野村貨幣市場基金 16.34960 16.34930 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.52000 14.66000 -0.14000 -0.95498 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.43130 10.42570 0.00560 0.05371 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93560 9.96300 -0.02740 -0.27502 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17720 10.18910 -0.01190 -0.11679 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.31170 10.31550 -0.00380 -0.03684 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27010 10.26410 0.00600 0.05846 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.29570 10.29130 0.00440 0.04275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72260 10.72600 -0.00340 -0.03170 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.64420 10.63810 0.00610 0.05734 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70710 10.70250 0.00460 0.04298 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.98790 9.99850 -0.01060 -0.10602 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98780 9.99500 -0.00720 -0.07204 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.94580 9.94740 -0.00160 -0.01608 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.62100 10.63210 -0.01110 -0.10440 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.56890 10.57650 -0.00760 -0.07186 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.53010 10.53190 -0.00180 -0.01709 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61360 10.62450 -0.01090 -0.10259 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95740 7.96570 -0.00830 -0.10420 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33900 12.35190 -0.01290 -0.10444 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40760 10.41320 -0.00560 -0.05378 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69460 10.73500 -0.04040 -0.37634 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35010 10.35440 -0.00430 -0.04153 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.55170 10.53960 0.01210 0.11481 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41640 10.43900 -0.02260 -0.21650 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40800 10.41350 -0.00550 -0.05282 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69530 10.73580 -0.04050 -0.37724 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34970 10.35400 -0.00430 -0.04153 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.55620 10.54410 0.01210 0.11476 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41540 10.43800 -0.02260 -0.21652 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41610 10.41850 -0.00240 -0.02304 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.71000 10.74710 -0.03710 -0.34521 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35650 10.35780 -0.00130 -0.01255 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.56040 10.54520 0.01520 0.14414 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42770 10.44720 -0.01950 -0.18665 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41610 10.41840 -0.00230 -0.02208 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.71200 10.74920 -0.03720 -0.34607 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36390 10.36520 -0.00130 -0.01254 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.57490 10.55970 0.01520 0.14394 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42830 10.44780 -0.01950 -0.18664 野村精選貨幣市場基金 12.11950 12.11940 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 野村歐洲高股息基金季配型 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 野村積極成長基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.39000 38.24000 0.15000 0.39226 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.71340 10.71020 0.00320 0.02988 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52150 8.52400 -0.00250 -0.02933 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84960 7.84890 0.00070 0.00892 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70810 7.70620 0.00190 0.02466 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27810 12.28210 -0.00400 -0.03257 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98080 10.97980 0.00100 0.00911 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.82410 10.82140 0.00270 0.02495 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 野村環球基金-人民幣計價 17.65000 17.55000 0.10000 0.56980 野村環球基金-美元計價 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.44000 19.30000 0.14000 0.72539 野村鴻利基金 24.06000 23.99000 0.07000 0.29179 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90950 16.90940 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.53000 20.42000 0.11000 0.53869 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.32000 13.14000 0.18000 1.36986 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.84100 10.83970 0.00130 0.01199 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.19500 14.19340 0.00160 0.01127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.94430 10.93070 0.01360 0.12442 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45870 10.49070 -0.03200 -0.30503 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84630 10.81830 0.02800 0.25882 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.32830 10.34600 -0.01770 -0.17108 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35430 10.32580 0.02850 0.27601 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04610 10.06170 -0.01560 -0.15504 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02240 10.02300 -0.00060 -0.00599 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.36850 10.36780 0.00070 0.00675 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.51740 10.51910 -0.00170 -0.01616 凱基台商天下基金 13.98000 14.23000 -0.25000 -1.75685 凱基台灣精五門基金 22.35000 22.19000 0.16000 0.72105 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.92920 48.06000 -0.13080 -0.27216 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.74620 48.67790 0.06830 0.14031 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.51510 41.66140 -0.14630 -0.35116 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48860 10.42850 0.06010 0.57631 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 48.18380 48.30730 -0.12350 -0.25565 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 49.41370 49.59780 -0.18410 -0.37119 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.48280 49.54900 -0.06620 -0.13361 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.94000 13.02000 -0.08000 -0.61444 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.20730 11.33380 -0.12650 -1.11613 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.38000 -0.11000 -0.96661 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60250 11.60240 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.16000 29.86000 0.30000 1.00469 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.61000 22.31000 0.30000 1.34469 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46300 21.21420 0.24880 1.17280 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.89000 17.01000 -0.12000 -0.70547 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.80840 15.94240 -0.13400 -0.84053 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 44.00370 44.09740 -0.09370 -0.21248 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.34730 44.38080 -0.03350 -0.07548 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.48900 44.64750 -0.15850 -0.35500 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.05270 10.98760 0.06510 0.59249 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.31550 12.23720 0.07830 0.63985 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247 凱基護城河基金-台幣計價A 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025 凱基護城河基金-美元計價B 12.23650 12.15090 0.08560 0.70447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48690 10.44830 0.03860 0.36944 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.82960 9.84170 -0.01210 -0.12295 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05120 10.04780 0.00340 0.03384 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.48680 10.44820 0.03860 0.36944 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.82960 9.84170 -0.01210 -0.12295 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.05110 10.04770 0.00340 0.03384 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.63000 12.79000 -0.16000 -1.25098 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.73000 33.01000 0.72000 2.18116 富邦NASDAQ-100基金 32.28000 31.77000 0.51000 1.60529 富邦上証180基金 30.95000 30.75000 0.20000 0.65041 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19740 0.20090 -0.00350 -1.74216 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.21000 6.31000 -0.10000 -1.58479 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.12000 6.18000 -0.06000 -0.97087 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.10000 46.19000 0.91000 1.97012 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.52870 12.62630 -0.09760 -0.77299 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.44850 11.55250 -0.10400 -0.90024 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91640 11.03390 -0.11750 -1.06490 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.60910 10.69170 -0.08260 -0.77256 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.61180 9.69910 -0.08730 -0.90008 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17520 9.27400 -0.09880 -1.06534 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.85520 19.90800 -0.05280 -0.26522 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68000 11.67750 0.00250 0.02141 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44780 10.48040 -0.03260 -0.31106 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.89660 13.91210 -0.01550 -0.11141 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00160 2.00750 -0.00590 -0.29390 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44770 9.45820 -0.01050 -0.11101 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40980 1.41400 -0.00420 -0.29703 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63680 12.60760 0.02920 0.23161 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82430 1.82210 0.00220 0.12074 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.54000 10.51570 0.02430 0.23108 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54300 1.54110 0.00190 0.12329 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.00160 10.99240 0.00920 0.08369 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.93700 10.93410 0.00290 0.02652 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.04000 16.07000 -0.03000 -0.18668 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.74000 16.64000 0.10000 0.60096 富邦日本東証基金 19.18000 19.03000 0.15000 0.78823 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.75000 45.68000 0.07000 0.15324 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.92000 44.91000 0.01000 0.02227 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.34000 51.18000 0.16000 0.31262 富邦台灣心基金 22.69000 22.55000 0.14000 0.62084 富邦台灣釆吉50基金 45.23000 45.12000 0.11000 0.24379 富邦台灣科技指數基金 55.23000 54.87000 0.36000 0.65610 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.17140 50.33870 -0.16730 -0.33235 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.19060 42.05100 0.13960 0.33198 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31340 0.31440 -0.00100 -0.31807 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71770 2.71010 0.00760 0.28043 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36280 0.36260 0.00020 0.05516 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.29550 11.27870 0.01680 0.14895 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31730 2.31090 0.00640 0.27695 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34130 0.34120 0.00010 0.02931 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56390 9.54970 0.01420 0.14870 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.76000 22.33000 0.43000 1.92566 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.69000 14.99000 -0.30000 -2.00133 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.81000 25.74000 1.07000 4.15695 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71710 15.71690 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.45000 17.26000 0.19000 1.10081 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.30800 42.29920 0.00880 0.02080 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.87160 47.01850 -0.14690 -0.31243 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.13750 41.12490 0.01260 0.03064 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.60090 41.59680 0.00410 0.00986 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93830 40.02840 -0.09010 -0.22509 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.30950 48.42040 -0.11090 -0.22904 富邦長紅基金 63.15000 62.78000 0.37000 0.58936 富邦科技基金 25.53000 25.33000 0.20000 0.78958 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.94050 41.91330 0.02720 0.06490 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.13600 49.19460 -0.05860 -0.11912 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.70660 41.69230 0.01430 0.03430 富邦恒生國企ETF基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.90000 24.01000 -0.11000 -0.45814 富邦高成長基金 24.37000 24.23000 0.14000 0.57780 富邦基金A類型 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000 富邦基金I類型 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000 富邦深証100基金 10.39000 10.24000 0.15000 1.46484 富邦富時歐洲ETF基金 20.15000 19.98000 0.17000 0.85085 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42460 0.42370 0.00090 0.21241 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.40850 12.39440 0.01410 0.11376 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20230 9.19190 0.01040 0.11314 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29890 0.29830 0.00060 0.20114 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.39350 8.38390 0.00960 0.11451 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05560 10.07040 -0.01480 -0.14697 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.82920 10.82830 0.00090 0.00831 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28270 9.29640 -0.01370 -0.14737 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99170 9.99080 0.00090 0.00901 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.60000 17.61000 -0.01000 -0.05679 富邦精準基金 44.99000 44.68000 0.31000 0.69382 富邦精銳中小基金 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.18000 18.07000 0.11000 0.60874 富邦臺灣公司治理100基金 20.93000 20.86000 0.07000 0.33557 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.23000 7.27000 -0.04000 -0.55021 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.43000 15.26000 0.17000 1.11402 富邦標普美國特別股ETF基金 20.13000 20.12000 0.01000 0.04970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.07810 11.03240 0.04570 0.41423 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17450 10.21110 -0.03660 -0.35843 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.53980 10.55610 -0.01630 -0.15441 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48630 10.44300 0.04330 0.41463 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.58590 9.62040 -0.03450 -0.35861 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91810 9.93340 -0.01530 -0.15403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 30.68000 0.10000 0.32595 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89380 9.89330 0.00050 0.00505 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85570 9.85920 -0.00350 -0.03550 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65140 9.65700 -0.00560 -0.05799 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26080 10.26180 -0.00100 -0.00974 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23220 10.23580 -0.00360 -0.03517 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02360 10.02910 -0.00550 -0.05484 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36560 8.38340 -0.01780 -0.21232 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07150 9.09120 -0.01970 -0.21669 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.60500 8.62520 -0.02020 -0.23420 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19350 10.21640 -0.02290 -0.22415 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28330 10.30560 -0.02230 -0.21639 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78390 9.80700 -0.02310 -0.23555 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94600 9.96800 -0.02200 -0.22071 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60790 8.60770 0.00020 0.00232 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91550 9.91530 0.00020 0.00202 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15820 9.15950 -0.00130 -0.01419 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49560 11.49580 -0.00020 -0.00174 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32200 11.32170 0.00030 0.00265 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.58580 10.58760 -0.00180 -0.01700 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36810 9.36870 -0.00060 -0.00640 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80690 8.80680 0.00010 0.00114 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71880 9.71820 0.00060 0.00617 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18350 9.18490 -0.00140 -0.01524 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.70160 10.70220 -0.00060 -0.00561 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74800 10.74740 0.00060 0.00558 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22360 10.22460 -0.00100 -0.00978 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34270 9.34280 -0.00010 -0.00107 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.87000 -0.09000 -1.01466 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.99000 8.09000 -0.10000 -1.23609 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.78000 8.93000 -0.15000 -1.67973 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.76000 8.89000 -0.13000 -1.46232 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.90000 10.05000 -0.15000 -1.49254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21970 10.19630 0.02340 0.22950 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.43280 9.42950 0.00330 0.03500 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.99700 8.98820 0.00880 0.09791 富蘭克林華美中華基金 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.91000 22.68000 0.23000 1.01411 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.31000 22.17000 0.14000 0.63148 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23590 8.22970 0.00620 0.07534 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28440 9.28380 0.00060 0.00646 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39480 10.39410 0.00070 0.00673 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14430 13.13440 0.00990 0.07537 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09660 13.07770 0.01890 0.14452 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美第一富基金 39.90000 39.54000 0.36000 0.91047 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35900 10.35880 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.91000 14.67000 0.24000 1.63599 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.30000 13.15000 0.15000 1.14068 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.74000 15.54000 0.20000 1.28700 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.47100 9.48430 -0.01330 -0.14023 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.47090 9.48420 -0.01330 -0.14023 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.47830 9.48780 -0.00950 -0.10013 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.47830 9.48780 -0.00950 -0.10013 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.45440 9.47740 -0.02300 -0.24268 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.38270 9.40560 -0.02290 -0.24347 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.38270 9.40550 -0.02280 -0.24241 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.62660 9.63740 -0.01080 -0.11206 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.55350 9.56430 -0.01080 -0.11292 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.55350 9.56430 -0.01080 -0.11292 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.31990 6.32770 -0.00780 -0.12327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.46400 10.51870 -0.05470 -0.52003 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52730 9.52290 0.00440 0.04620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.58800 11.58270 0.00530 0.04576 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75380 6.75250 0.00130 0.01925 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87920 8.88440 -0.00520 -0.05853 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98700 10.98480 0.00220 0.02003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.47000 71.72000 -0.25000 -0.34858 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 74.05000 74.08000 -0.03000 -0.04050 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.06200 62.97530 0.08670 0.13767 復華1至5年期高收益債券基金 21.04000 20.97000 0.07000 0.33381 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.55500 71.77830 -0.22330 -0.31110 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.79020 69.89230 -0.10210 -0.14608 復華人民幣貨幣市場基金 11.90340 11.90260 0.00080 0.00672 復華人生目標基金 40.57900 40.46250 0.11650 0.28792 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華大中華中小策略基金 8.87000 9.02000 -0.15000 -1.66297 復華中小精選基金 67.49000 67.03000 0.46000 0.68626 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.92800 52.22540 -0.29740 -0.56945 復華中國特選信用債券ETF基金 62.58930 62.66760 -0.07830 -0.12494 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.27000 10.43000 -0.16000 -1.53404 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 9.14000 -0.18000 -1.96937 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 復華六年到期新興市場債券基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華台灣智能基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 復華全方位基金 30.06000 29.86000 0.20000 0.66979 復華全球大趨勢基金-美元 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.14000 20.11000 0.03000 0.14918 復華全球平衡基金-美元 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 復華全球平衡基金-新臺幣 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159 復華全球物聯網科技基金-美元 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 復華全球原物料基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.30210 12.28780 0.01430 0.11638 復華全球債券基金 15.34780 15.32920 0.01860 0.12134 復華全球債券組合基金 15.47000 15.45000 0.02000 0.12945 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 復華全球戰略配置強基金-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 復華有利貨幣市場基金 13.50230 13.50210 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 復華亞太成長基金 12.30000 12.36000 -0.06000 -0.48544 復華亞太神龍科技基金-美元 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 復華東協世紀基金 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 復華南非幣長期收益基金A 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 復華南非幣短期收益基金A 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國20年期以上公債ETF基金 75.41850 75.51050 -0.09200 -0.12184 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.85000 20.60000 0.25000 1.21359 復華美國新星基金-美元 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 復華美國新星基金-新臺幣 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203 復華恒生基金 19.96000 19.97000 -0.01000 -0.05008 復華恒生單日反向一倍基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華恒生單日正向二倍基金 26.16000 26.19000 -0.03000 -0.11455 復華神盾基金 27.70650 27.53500 0.17150 0.62284 復華高成長基金 69.11000 68.90000 0.21000 0.30479 復華高益策略組合基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 復華貨幣市場基金 14.46630 14.46610 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.80000 17.72000 0.08000 0.45147 復華富時台灣高股息低波動基金 47.34000 47.36000 -0.02000 -0.04223 復華復華基金 21.67000 21.61000 0.06000 0.27765 復華華人世紀基金 17.43000 17.62000 -0.19000 -1.07832 復華傳家二號基金 33.50980 33.34610 0.16370 0.49091 復華傳家基金 23.49090 23.35240 0.13850 0.59309 復華奧林匹克全球組合基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 復華新興人民幣短期收益基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 復華新興市場10年期以上債券基金 23.20000 23.19000 0.01000 0.04312 復華新興市場企業債券ETF基金 71.59000 71.55000 0.04000 0.05590 復華新興市場高收益債券基金A 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華新興市場高收益債券基金B 5.32000 5.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 復華新興市場短期收益基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 復華滬深300 A股基金 23.26000 23.04000 0.22000 0.95486 復華數位經濟基金 47.66000 47.26000 0.40000 0.84638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96580 9.97080 -0.00500 -0.05015 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73560 9.73550 0.00010 0.00103 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.50580 10.51100 -0.00520 -0.04947 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12460 10.12830 -0.00370 -0.03653 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.06540 10.18370 -0.11830 -1.16166 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.09030 10.10860 -0.01830 -0.18103 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17400 10.18670 -0.01270 -0.12467 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.92140 10.91800 0.00340 0.03114 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.02290 10.04010 -0.01720 -0.17131 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.78240 10.78410 -0.00170 -0.01576 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38000 10.39790 -0.01790 -0.17215 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.15470 11.15560 -0.00090 -0.00807 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.63710 10.68710 -0.05000 -0.46785 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.58440 10.58940 -0.00500 -0.04722 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80480 10.79320 0.01160 0.10748 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61290 10.65920 -0.04630 -0.43437 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.77600 11.91970 -0.14370 -1.20557 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.52860 10.53510 -0.00650 -0.06170 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79470 10.84170 -0.04700 -0.43351 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.06390 12.21290 -0.14900 -1.22002 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.67170 10.67820 -0.00650 -0.06087 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.94130 10.93080 0.01050 0.09606 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13010 10.18150 -0.05140 -0.50484 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11770 10.12570 -0.00800 -0.07901 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.13840 10.13070 0.00770 0.07601 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45360 10.51120 -0.05760 -0.54799 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70590 10.82920 -0.12330 -1.13859 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44940 10.46370 -0.01430 -0.13666 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45220 10.50990 -0.05770 -0.54901 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.70580 10.82900 -0.12320 -1.13769 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44620 10.46050 -0.01430 -0.13670 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33350 10.40650 -0.07300 -0.70148 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.31260 10.33700 -0.02440 -0.23605 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33160 10.40460 -0.07300 -0.70161 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.31350 10.33800 -0.02450 -0.23699 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.91420 10.95900 -0.04480 -0.40880 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.90290 10.90040 0.00250 0.02293 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.12000 11.10010 0.01990 0.17928 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.13790 10.19520 -0.05730 -0.56203 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12260 10.13570 -0.01310 -0.12925 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.14430 10.14150 0.00280 0.02761 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30410 9.29080 0.01330 0.14315 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.02790 8.05730 -0.02940 -0.36489 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.15970 8.17690 -0.01720 -0.21035 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.18710 12.16970 0.01740 0.14298 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54240 10.58110 -0.03870 -0.36575 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84020 10.86300 -0.02280 -0.20989 景順主流基金 18.36000 18.22000 0.14000 0.76839 景順台灣科技基金 32.23000 31.97000 0.26000 0.81326 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 景順全球科技基金 23.56000 23.29000 0.27000 1.15930 景順全球康健基金 19.63000 19.52000 0.11000 0.56352 景順貨幣市場基金 16.00040 16.00020 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.62000 32.37000 0.25000 0.77232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.35000 14.23000 0.12000 0.84329 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.67000 13.54000 0.13000 0.96012 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65420 8.64200 0.01220 0.14117 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76380 7.79690 -0.03310 -0.42453 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.54660 11.53100 0.01560 0.13529 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33760 10.38160 -0.04400 -0.42383 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.38000 8.48000 -0.10000 -1.17925 華南永昌中國A股基金(美元) 7.71000 7.89000 -0.18000 -2.28137 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.56000 11.80000 -0.24000 -2.03390 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64200 9.63830 0.00370 0.03839 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.03270 10.01320 0.01950 0.19474 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24810 10.24420 0.00390 0.03807 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.66750 10.64670 0.02080 0.19537 華南永昌永昌基金 20.18000 19.98000 0.20000 1.00100 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 華南永昌全球亨利組合基金 15.02480 15.02030 0.00450 0.02996 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 華南永昌全球精品基金 16.88000 16.79000 0.09000 0.53603 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 華南永昌物聯網精選基金 12.24000 12.10000 0.14000 1.15702 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28990 16.28970 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.93510 24.78390 0.15120 0.61007 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99640 11.99620 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76670 10.76720 -0.00050 -0.00464 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.47510 10.50610 -0.03100 -0.29507 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97930 9.97980 -0.00050 -0.00501 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65040 9.67890 -0.02850 -0.29445 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60550 10.60780 -0.00230 -0.02168 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.25240 10.28440 -0.03200 -0.31115 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95120 9.95330 -0.00210 -0.02110 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56340 9.59320 -0.02980 -0.31064 華頓中小型基金 21.20000 20.92000 0.28000 1.33843 華頓中國多重機會平衡基金 12.00320 12.06290 -0.05970 -0.49491 華頓台灣基金 23.48000 23.35000 0.13000 0.55675 華頓平安貨幣市場基金 11.57720 11.57700 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.28000 17.24000 0.04000 0.23202 華頓全球高收益債券基金A 13.90760 13.89620 0.01140 0.08204 華頓全球高收益債券基金B 8.06370 8.05710 0.00660 0.08192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.83210 2.88150 -0.04940 -1.71438 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.43040 12.68810 -0.25770 -2.03104 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39520 0.40410 -0.00890 -2.20243 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.20370 12.27540 -0.07170 -0.58410 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.20370 12.27540 -0.07170 -0.58410 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.86630 10.92060 -0.05430 -0.49723 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64890 10.74570 -0.09680 -0.90083 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.64840 10.74520 -0.09680 -0.90087 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.34440 9.42940 -0.08500 -0.90144 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.65640 10.77010 -0.11370 -1.05570 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.65610 10.76990 -0.11380 -1.05665 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.33670 9.44060 -0.10390 -1.10057 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.25000 11.40000 -0.15000 -1.31579 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.00000 10.18000 -0.18000 -1.76817 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70230 2.69770 0.00460 0.17052 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14110 2.13350 0.00760 0.35622 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.96540 12.00380 -0.03840 -0.31990 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23820 9.26780 -0.02960 -0.31939 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37650 0.37760 -0.00110 -0.29131 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29150 0.29280 -0.00130 -0.44399 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.56000 -0.05000 -1.40449 匯豐中國動力基金(台幣) 15.41000 15.69000 -0.28000 -1.78458 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 24.35000 24.24000 0.11000 0.45380 匯豐全球趨勢組合基金 12.54000 12.40000 0.14000 1.12903 匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.77000 25.70000 0.07000 0.27237 匯豐成功基金 41.91000 42.04000 -0.13000 -0.30923 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.24000 10.38000 -0.14000 -1.34875 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.43000 -0.01000 -0.41152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.79790 2.78990 0.00800 0.28675 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44910 2.44180 0.00730 0.29896 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97580 11.99180 -0.01600 -0.13342 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.01570 8.03110 -0.01540 -0.19175 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39130 0.39200 -0.00070 -0.17857 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33490 0.33550 -0.00060 -0.17884 匯豐金磚動力基金 14.35000 14.50000 -0.15000 -1.03448 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01700 15.01680 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.02000 -0.01000 -0.19920 匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50490 5.49570 0.00920 0.16740 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37750 9.36880 0.00870 0.09286 匯豐龍鳳基金-A類型 52.60000 52.37000 0.23000 0.43918 匯豐龍鳳基金-I類型 52.60000 52.37000 0.23000 0.43918 匯豐龍騰電子基金 38.04000 37.74000 0.30000 0.79491 匯豐雙高收益債券組合基金 12.86620 12.86220 0.00400 0.03110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.31000 18.11000 0.20000 1.10436 新光中國成長基金(人民幣) 9.28000 9.41000 -0.13000 -1.38151 新光中國成長基金(美元) 8.97000 9.17000 -0.20000 -2.18103 新光中國成長基金(新臺幣) 9.11000 9.29000 -0.18000 -1.93757 新光台灣富貴基金 24.50000 24.35000 0.15000 0.61602 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.46000 21.16000 0.30000 1.41777 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.19070 40.35400 -0.16330 -0.40467 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.53860 47.47590 0.06270 0.13207 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.12000 9.89000 0.23000 2.32558 新光全球AI新創產業基金美元 9.67000 9.52000 0.15000 1.57563 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.74000 0.17000 1.74538 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 新光全球生技醫療基金(美元) 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.11000 9.81000 0.30000 3.05810 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.21000 10.98000 0.23000 2.09472 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 新光吉星貨幣市場基金 15.51620 15.51600 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.67000 9.52000 0.15000 1.57563 新光多重資產基金(A累積)美元 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.57000 0.08000 0.93349 新光亞洲精選基金-美金 20.16000 20.42000 -0.26000 -1.27326 新光亞洲精選基金-新台幣 20.83000 21.04000 -0.21000 -0.99810 新光店頭基金 22.98000 22.83000 0.15000 0.65703 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.46300 43.53270 -0.06970 -0.16011 新光特選內需收益ETF基金 20.45000 20.47000 -0.02000 -0.09770 新光創新科技基金 13.47000 13.31000 0.16000 1.20210 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26310 10.29880 -0.03570 -0.34664 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.66640 10.66300 0.00340 0.03189 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10340 10.11250 -0.00910 -0.08999 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34170 9.37570 -0.03400 -0.36264 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68520 9.68190 0.00330 0.03408 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17270 9.17690 -0.00420 -0.04577 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.42910 41.31810 0.11100 0.26865 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.55320 48.53150 0.02170 0.04471 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.91700 10.91550 0.00150 0.01374 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56990 9.56950 0.00040 0.00418 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58810 9.57860 0.00950 0.09918 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.70770 10.69710 0.01060 0.09909 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71990 10.71600 0.00390 0.03639 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58220 9.57870 0.00350 0.03654 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54680 9.54670 0.00010 0.00105 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.66610 10.66590 0.00020 0.00188 瑞銀全球創新趨勢基金 7.09000 7.05000 0.04000 0.56738 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80380 10.83990 -0.03610 -0.33303 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54560 9.57680 -0.03120 -0.32579 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.54400 10.58110 -0.03710 -0.35063 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48880 9.52210 -0.03330 -0.34971 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56380 9.59930 -0.03550 -0.36982 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62880 10.66780 -0.03900 -0.36559 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95410 14.99380 -0.03970 -0.26478 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63890 8.66190 -0.02300 -0.26553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.58180 40.74680 -0.16500 -0.40494 群益10年期以上金融債ETF基金 45.82260 45.87130 -0.04870 -0.10617 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 46.44690 46.42140 0.02550 0.05493 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.99090 47.01370 -0.02280 -0.04850 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.36470 48.34360 0.02110 0.04365 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.51910 46.53060 -0.01150 -0.02471 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 50.11830 50.12510 -0.00680 -0.01357 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.90680 50.63580 0.27100 0.53519 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.58930 49.65640 -0.06710 -0.13513 群益2028 REVERSO美元保本基金 11.05130 10.99480 0.05650 0.51388 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.25930 49.22660 0.03270 0.06643 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.24270 40.42960 -0.18690 -0.46229 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50960 11.50800 0.00160 0.01390 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00520 10.08070 -0.07550 -0.74896 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.77180 13.88010 -0.10830 -0.78025 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.88960 10.06250 -0.17290 -1.71826 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.44000 10.60000 -0.16000 -1.50943 群益大印度基金N-新臺幣 9.70000 9.52000 0.18000 1.89076 群益大印度基金-人民幣 13.13120 12.78620 0.34500 2.69822 群益大印度基金-美元 11.86470 11.66320 0.20150 1.72766 群益大印度基金-新臺幣 11.47000 11.26000 0.21000 1.86501 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22050 11.99920 0.22130 1.84429 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.32280 11.22390 0.09890 0.88116 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.85600 10.65940 0.19660 1.84438 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.17590 9.09580 0.08010 0.88063 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80810 9.63060 0.17750 1.84308 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.32470 8.25200 0.07270 0.88100 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.06450 8.90040 0.16410 1.84374 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.95160 7.88210 0.06950 0.88174 群益中小型股基金 45.98000 45.84000 0.14000 0.30541 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.79760 10.78720 0.01040 0.09641 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.63140 9.71390 -0.08250 -0.84930 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.21200 9.27650 -0.06450 -0.69531 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.13860 9.12980 0.00880 0.09639 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15020 8.22010 -0.06990 -0.85035 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79640 7.85100 -0.05460 -0.69545 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59390 10.60790 -0.01400 -0.13198 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65320 11.66860 -0.01540 -0.13198 群益中國高收益債券基金-美元 11.22170 11.24270 -0.02100 -0.18679 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47940 10.48430 -0.00490 -0.04674 群益中國新機會基金N-人民幣 9.20650 9.26390 -0.05740 -0.61961 群益中國新機會基金N-美元 8.12250 8.25110 -0.12860 -1.55858 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.85000 8.98000 -0.13000 -1.44766 群益中國新機會基金-人民幣 8.16460 8.21550 -0.05090 -0.61956 群益中國新機會基金-美元 8.68430 8.82180 -0.13750 -1.55864 群益中國新機會基金-新臺幣 8.45000 8.57000 -0.12000 -1.40023 群益平衡王基金 20.01440 20.00530 0.00910 0.04549 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95820 9.96230 -0.00410 -0.04116 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.07310 10.06150 0.01160 0.11529 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95820 9.96230 -0.00410 -0.04116 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.07310 10.06150 0.01160 0.11529 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95830 9.96240 -0.00410 -0.04115 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.07310 10.06150 0.01160 0.11529 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.05410 10.04200 0.01210 0.12049 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.92500 9.93300 -0.00800 -0.08054 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.03950 10.03200 0.00750 0.07476 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.92500 9.93300 -0.00800 -0.08054 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.03950 10.03200 0.00750 0.07476 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.92500 9.93300 -0.00800 -0.08054 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.03950 10.03200 0.00750 0.07476 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03950 10.03110 0.00840 0.08374 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.93990 9.94380 -0.00390 -0.03922 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.05460 10.04290 0.01170 0.11650 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.93990 9.94380 -0.00390 -0.03922 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.05460 10.04290 0.01170 0.11650 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.93980 9.94380 -0.00400 -0.04023 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.05460 10.04290 0.01170 0.11650 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.04720 10.03480 0.01240 0.12357 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.61000 6.58000 0.03000 0.45593 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.66960 12.51050 0.15910 1.27173 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61830 11.58190 0.03640 0.31428 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.80760 10.67190 0.13570 1.27156 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.90960 9.87850 0.03110 0.31483 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.59310 10.46000 0.13310 1.27247 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50270 10.51330 -0.01060 -0.10082 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.27970 10.29390 -0.01420 -0.13795 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24900 9.25840 -0.00940 -0.10153 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24700 9.25970 -0.01270 -0.13715 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56380 10.57450 -0.01070 -0.10119 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60250 10.61710 -0.01460 -0.13751 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41230 9.42190 -0.00960 -0.10189 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89400 9.90760 -0.01360 -0.13727 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.44470 11.43150 0.01320 0.11547 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86450 7.85540 0.00910 0.11584 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.82910 10.81540 0.01370 0.12667 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.63080 10.61970 0.01110 0.10452 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.85660 10.82830 0.02830 0.26135 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97750 9.96490 0.01260 0.12644 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91050 9.90010 0.01040 0.10505 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12160 10.09530 0.02630 0.26052 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.82920 10.81550 0.01370 0.12667 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.63070 10.61960 0.01110 0.10452 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.85650 10.82820 0.02830 0.26135 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97760 9.96500 0.01260 0.12644 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91030 9.90000 0.01030 0.10404 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12160 10.09530 0.02630 0.26052 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.70050 9.64400 0.05650 0.58586 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 群益全球關鍵生技基金-美元 15.87200 15.77970 0.09230 0.58493 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 群益印度中小基金N-人民幣 10.38550 10.10950 0.27600 2.73011 群益印度中小基金N-美元 8.37630 8.23160 0.14470 1.75786 群益印度中小基金N-新臺幣 8.07000 7.92000 0.15000 1.89394 群益印度中小基金-人民幣 14.05970 13.68610 0.37360 2.72978 群益印度中小基金-美元 11.98040 11.77340 0.20700 1.75820 群益印度中小基金-新臺幣 14.13000 13.86000 0.27000 1.94805 群益多利策略組合基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 群益多重收益組合基金 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 群益多重資產組合基金 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397 群益安家基金 25.91910 25.89550 0.02360 0.09114 群益安穩貨幣市場基金 16.16740 16.16720 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.38000 21.11000 0.27000 1.27901 群益亞太中小基金 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 群益亞太新趨勢平衡基金 16.39000 16.51000 -0.12000 -0.72683 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.83440 10.81890 0.01550 0.14327 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.99090 7.97940 0.01150 0.14412 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.52610 10.51100 0.01510 0.14366 群益店頭市場基金 99.43000 98.84000 0.59000 0.59692 群益東方盛世基金 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 群益東協成長基金-人民幣 13.35440 13.36880 -0.01440 -0.10771 群益東協成長基金-美元 11.26200 11.38180 -0.11980 -1.05256 群益東協成長基金-新臺幣 11.36000 11.46000 -0.10000 -0.87260 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.19550 12.05280 0.14270 1.18396 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.19540 11.14800 0.04740 0.42519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.70500 10.64610 0.05890 0.55325 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95200 9.83560 0.11640 1.18346 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.13870 9.10000 0.03870 0.42527 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73660 8.68860 0.04800 0.55245 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.06940 11.00850 0.06090 0.55321 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.73900 9.62510 0.11390 1.18336 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30090 9.26160 0.03930 0.42433 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76000 9.70630 0.05370 0.55325 群益長安基金 30.33000 30.18000 0.15000 0.49702 群益美國新創亮點基金N-美元 10.22950 10.12330 0.10620 1.04907 群益美國新創亮點基金-美元 15.47480 15.31420 0.16060 1.04870 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601 群益真善美基金 15.93270 15.96500 -0.03230 -0.20232 群益馬拉松基金 121.37000 121.02000 0.35000 0.28921 群益深証中小板基金 11.93000 11.74000 0.19000 1.61840 群益創新科技基金 33.72000 33.59000 0.13000 0.38702 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.21030 10.26200 -0.05170 -0.50380 群益華夏盛世基金N-美元 9.02870 9.16110 -0.13240 -1.44524 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 群益華夏盛世基金-人民幣 11.11910 11.17540 -0.05630 -0.50379 群益華夏盛世基金-美元 9.95520 10.10110 -0.14590 -1.44440 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.74000 16.96000 -0.22000 -1.29717 群益奧斯卡基金 30.41000 30.34000 0.07000 0.23072 群益新興金鑽基金-美元 10.95070 11.10500 -0.15430 -1.38946 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.53000 8.64000 -0.11000 -1.27315 群益葛萊美基金 24.12000 23.95000 0.17000 0.70981 群益道瓊美國地產ETF基金 22.86000 22.59000 0.27000 1.19522 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.55000 13.40000 0.15000 1.11940 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.61130 11.45970 0.15160 1.32290 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.99830 10.95830 0.04000 0.36502 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.22800 11.16980 0.05820 0.52105 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.21130 11.06490 0.14640 1.32310 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61880 10.58020 0.03860 0.36483 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84070 10.78450 0.05620 0.52112 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.61120 11.45960 0.15160 1.32291 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.99870 10.95870 0.04000 0.36501 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.21130 11.06500 0.14630 1.32219 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.61830 10.57970 0.03860 0.36485 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.05270 10.00060 0.05210 0.52097 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13490 13.12570 0.00920 0.07009 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86370 11.87100 -0.00730 -0.06149 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75790 11.76450 -0.00660 -0.05610 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75000 8.74390 0.00610 0.06976 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01830 9.02390 -0.00560 -0.06206 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50930 8.51420 -0.00490 -0.05755 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32710 10.33340 -0.00630 -0.06097 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.97700 9.98320 -0.00620 -0.06210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.73000 30.58000 0.15000 0.49052 德信中國精選成長基金 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 德信台灣主流中小基金 20.78000 20.58000 0.20000 0.97182 德信萬保貨幣市場基金 11.99120 11.99100 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.25000 33.87000 0.38000 1.12194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.02610 11.02470 0.00140 0.01270 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.88860 10.88990 -0.00130 -0.01194 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72160 11.72140 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.92000 16.78000 0.14000 0.83433 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.04140 11.01760 0.02380 0.21602 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.74920 16.71280 0.03640 0.21780 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33650 8.34270 -0.00620 -0.07432 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15650 11.18220 -0.02570 -0.22983 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.18440 12.21270 -0.02830 -0.23173 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.21080 14.22130 -0.01050 -0.07383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.49000 16.46000 0.03000 0.18226 摩根中小基金 22.24000 21.99000 0.25000 1.13688 摩根中國A股基金 15.21000 15.56000 -0.35000 -2.24936 摩根中國A股基金(美元) 11.71000 12.01000 -0.30000 -2.49792 摩根中國亮點基金 12.75000 12.96000 -0.21000 -1.62037 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25890 11.43490 -0.17600 -1.53915 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.71610 12.83630 -0.12020 -0.93641 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.48410 9.64130 -0.15720 -1.63049 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.16290 13.36870 -0.20580 -1.53942 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.47880 15.62470 -0.14590 -0.93378 摩根台灣金磚基金-累積型 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533 摩根台灣增長基金 49.22000 49.01000 0.21000 0.42848 摩根平衡基金 27.39000 27.37000 0.02000 0.07307 摩根全球α基金 18.12000 17.98000 0.14000 0.77864 摩根全球平衡基金 16.29160 16.31030 -0.01870 -0.11465 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44930 9.46230 -0.01300 -0.13739 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.63490 0.00510 0.04796 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98840 10.00420 -0.01580 -0.15793 摩根多元入息成長基金-累積型 11.66270 11.67890 -0.01620 -0.13871 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40980 10.42620 -0.01640 -0.15730 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.29950 10.42140 -0.12190 -1.16971 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71600 13.87830 -0.16230 -1.16945 摩根亞洲基金 57.41000 57.98000 -0.57000 -0.98310 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45550 8.45180 0.00370 0.04378 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01890 9.99080 0.02810 0.28126 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82370 8.82240 0.00130 0.01474 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.92790 12.92210 0.00580 0.04488 摩根東方內需機會基金 18.16000 18.34000 -0.18000 -0.98146 摩根東方科技基金 31.59000 32.03000 -0.44000 -1.37371 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.24000 9.42000 -0.18000 -1.91083 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.83000 9.01000 -0.18000 -1.99778 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.29000 11.50000 -0.21000 -1.82609 摩根金龍收成基金 21.88000 22.28000 -0.40000 -1.79533 摩根第一貨幣市場基金 15.13820 15.13800 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.11000 14.34000 -0.23000 -1.60391 摩根新金磚五國基金 12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751 摩根新絲路基金 8.88000 8.97000 -0.09000 -1.00334 摩根新興35基金 12.97000 13.11000 -0.14000 -1.06789 摩根新興日本基金 22.90000 23.24000 -0.34000 -1.46299 摩根新興科技基金 53.26000 52.66000 0.60000 1.13938 摩根龍揚基金 32.69000 33.28000 -0.59000 -1.77284 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 摩根環球股票收益基金-累積型 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37220 9.35250 0.01970 0.21064 摩根總收益組合基金-累積型 11.60890 11.58450 0.02440 0.21063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.35000 20.42000 -0.07000 -0.34280 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61940 12.61930 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93140 10.90860 0.02280 0.20901 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.55280 10.56910 -0.01630 -0.15422 聯邦中國龍基金 26.77000 26.54000 0.23000 0.86662 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50250 12.54280 -0.04030 -0.32130 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76240 11.79580 -0.03340 -0.28315 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73440 10.75570 -0.02130 -0.19803 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23330 10.26650 -0.03320 -0.32338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68140 9.70890 -0.02750 -0.28325 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82830 8.84580 -0.01750 -0.19783 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.51130 9.52580 -0.01450 -0.15222 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.84940 9.84910 0.00030 0.00305 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.00570 9.01950 -0.01380 -0.15300 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.32190 9.32160 0.00030 0.00322 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59970 11.55280 0.04690 0.40596 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.49460 11.43660 0.05800 0.50714 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.80780 10.73850 0.06930 0.64534 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67830 10.63520 0.04310 0.40526 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.56800 10.51470 0.05330 0.50691 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93550 9.87180 0.06370 0.64527 聯邦金鑽平衡基金 23.77800 23.60950 0.16850 0.71370 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.25970 9.33650 -0.07680 -0.82258 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.75160 9.81710 -0.06550 -0.66720 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.20790 9.28420 -0.07630 -0.82183 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.68440 9.74950 -0.06510 -0.66773 聯邦貨幣市場基金 13.22960 13.22940 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.41000 13.29000 0.12000 0.90293 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.83500 16.82410 0.01090 0.06479 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.71890 12.75910 -0.04020 -0.31507 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.41330 12.46980 -0.05650 -0.45309 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.79650 11.85000 -0.05350 -0.45148 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46600 12.44910 0.01690 0.13575 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78770 11.75560 0.03210 0.27306 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57580 10.56230 0.01350 0.12781 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82670 8.80270 0.02400 0.27264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.98000 35.78000 0.20000 0.55897 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.58000 18.77000 -0.19000 -1.01225 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.97000 18.32000 -0.35000 -1.91048 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.12000 12.34000 -0.22000 -1.78282 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.94000 15.07000 -0.13000 -0.86264 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.98000 13.99000 -0.01000 -0.07148 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.60000 20.51000 0.09000 0.43881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.70000 18.62000 0.08000 0.42965 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.52000 0.06000 0.41322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.56000 15.49000 0.07000 0.45190 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.52000 14.46000 0.06000 0.41494 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.64000 19.65000 -0.01000 -0.05089 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.36000 18.37000 -0.01000 -0.05444 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 聯博貨幣市場基金 15.04290 15.04270 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16140 11.18000 -0.01860 -0.16637 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.89570 13.92750 -0.03180 -0.22833 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53320 7.54570 -0.01250 -0.16566 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.37850 10.32780 0.05070 0.49091 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.71830 10.70120 0.01710 0.15980 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21620 10.21050 0.00570 0.05582 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.30050 10.28500 0.01550 0.15070 瀚亞中小型股基金 21.56000 21.29000 0.27000 1.26820 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.85000 13.11000 -0.26000 -1.98322 瀚亞巴西基金 5.36000 5.48000 -0.12000 -2.18978 瀚亞外銷基金 40.27000 40.13000 0.14000 0.34887 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.07280 10.03610 0.03670 0.36568 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94290 9.93620 0.00670 0.06743 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99330 9.99970 -0.00640 -0.06400 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00410 10.00450 -0.00040 -0.00400 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.06930 10.03000 0.03930 0.39182 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96810 9.96350 0.00460 0.04617 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98240 9.99090 -0.00850 -0.08508 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99350 9.99590 -0.00240 -0.02401 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.58610 11.52910 0.05700 0.49440 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.93060 10.94080 -0.01020 -0.09323 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.88910 12.89210 -0.00300 -0.02327 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.95620 10.96060 -0.00440 -0.04014 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.41070 7.37200 0.03870 0.52496 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97840 7.98590 -0.00750 -0.09392 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.19260 8.19450 -0.00190 -0.02319 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13820 7.14090 -0.00270 -0.03781 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.75500 8.75700 -0.00200 -0.02284 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.11340 9.06620 0.04720 0.52062 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32910 9.33780 -0.00870 -0.09317 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.12540 9.12750 -0.00210 -0.02301 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.39290 10.39370 -0.00080 -0.00770 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89010 9.80620 0.08390 0.85558 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.40070 9.41300 -0.01230 -0.13067 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.56020 9.56090 -0.00070 -0.00732 瀚亞印度基金-人民幣 14.14000 13.81000 0.33000 2.38957 瀚亞印度基金-美元 12.80000 12.63000 0.17000 1.34600 瀚亞印度基金-新台幣 28.94000 28.51000 0.43000 1.50824 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.31000 13.45000 -0.14000 -1.04089 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.69000 10.81000 -0.12000 -1.11008 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.33000 11.47000 -0.14000 -1.22058 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.75000 9.97000 -0.22000 -2.20662 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 14.30000 -0.30000 -2.09790 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.39000 6.53000 -0.14000 -2.14395 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.22000 8.40000 -0.18000 -2.14286 瀚亞亞太基礎建設基金 11.18000 11.32000 -0.14000 -1.23675 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.54980 12.48200 0.06780 0.54318 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.81210 14.69750 0.11460 0.77972 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.08730 11.12690 -0.03960 -0.35589 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.94100 10.96950 -0.02850 -0.25981 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.77040 12.81320 -0.04280 -0.33403 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.05260 9.01030 0.04230 0.46946 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.05920 10.00340 0.05580 0.55781 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.78720 8.81860 -0.03140 -0.35607 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.66090 8.68350 -0.02260 -0.26026 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.32930 9.36180 -0.03250 -0.34716 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.96220 14.89930 0.06290 0.42217 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.81840 10.68250 0.13590 1.27217 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.18980 10.16320 0.02660 0.26173 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.64520 12.59200 0.05320 0.42249 瀚亞非洲基金-南非幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.82000 17.97000 -0.15000 -0.83472 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63150 13.63130 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.14000 28.77000 0.37000 1.28606 瀚亞高科技基金 60.46000 59.84000 0.62000 1.03610 瀚亞理財通基金 26.25000 26.20000 0.05000 0.19084 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.73000 8.60000 0.13000 1.51163 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.69000 8.56000 0.13000 1.51869 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.06000 21.91000 0.15000 0.68462 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.09730 14.08010 0.01720 0.12216 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25080 9.23950 0.01130 0.12230 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.14200 11.02270 0.11930 1.08231 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.05440 11.93570 0.11870 0.99450 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.13780 10.11420 0.02360 0.23334 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.64590 10.63890 0.00700 0.06580 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.28040 8.19180 0.08860 1.08157 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.41890 8.33600 0.08290 0.99448 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.57940 8.57280 0.00660 0.07699 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.15900 8.14000 0.01900 0.23342 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07090 8.06560 0.00530 0.06571 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.27240 14.25810 0.01430 0.10029 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.95120 10.83970 0.11150 1.02863 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.97260 9.97020 0.00240 0.02407 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.63760 11.62590 0.01170 0.10064 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.45000 10.34420 0.10580 1.02280 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.11200 10.10200 0.01000 0.09899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------