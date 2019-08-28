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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/27  108/08/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.31780   10.31770   0.00010    0.00097
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.10670   10.10660   0.00010    0.00099
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.43450   10.43720  -0.00270   -0.02587
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22820   10.23090  -0.00270   -0.02639
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.19070   10.19950  -0.00880   -0.08628
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.20060   10.20440  -0.00380   -0.03724
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.19850   10.20220  -0.00370   -0.03627
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.31830   10.32070  -0.00240   -0.02325
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.79530    9.79370   0.00160    0.01634
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.79530    9.79370   0.00160    0.01634
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.80040    9.79900   0.00140    0.01429
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.80040    9.79900   0.00140    0.01429
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.95250    9.95180   0.00070    0.00703
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.95250    9.95180   0.00070    0.00703
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73390   10.72520   0.00870    0.08112
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53350   10.52520   0.00830    0.07886
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.65400   10.64950   0.00450    0.04226
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.53940   10.53490   0.00450    0.04272
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.91000   22.08000  -0.17000   -0.76993
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.36000   22.43000  -1.07000   -4.77040
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.07820   43.03140   0.04680    0.10876
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.72300   39.87980  -0.15680   -0.39318
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90300    9.90260   0.00040    0.00404
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.44590   10.44260   0.00330    0.03160
中國信託台灣活力基金                                               13.45000   13.36000   0.09000    0.67365
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.28000   11.19000   0.09000    0.80429
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.33000    9.23000   0.10000    1.08342
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.42270   10.36250   0.06020    0.58094
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.26600   10.24090   0.02510    0.24510
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13770    9.11540   0.02230    0.24464
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.45430   10.44500   0.00930    0.08904
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27600    9.26770   0.00830    0.08956
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.84430   11.73220   0.11210    0.95549
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    10.00910    9.91430   0.09480    0.95619
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.98060   11.05360  -0.07300   -0.66042
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.54180    9.60530  -0.06350   -0.66109
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.43780   47.41220   0.02560    0.05399
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.89700   43.81020   0.08680    0.19813
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              49.00480   49.04800  -0.04320   -0.08808
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.81400   49.91780  -0.10380   -0.20794
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.83000   10.74000   0.09000    0.83799
中國信託智能運動基金-美元                                          10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.12000   10.00000   0.12000    1.20000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04280   11.04270   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.49420   10.46410   0.03010    0.28765
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.61070    9.58320   0.02750    0.28696
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.63860   10.61910   0.01950    0.18363
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.74210    9.72430   0.01780    0.18305
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.78300   40.65250   0.13050    0.32101
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.75050   41.60520   0.14530    0.34924
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.70000   10.62000   0.08000    0.75330
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    46.00190   46.09100  -0.08910   -0.19331
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            46.51470   46.68300  -0.16830   -0.36052
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        46.37690   46.42820  -0.05130   -0.11049
元大2001基金                                                       64.65000   64.31000   0.34000    0.52869
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          49.47300   49.63490  -0.16190   -0.32618
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.87960   46.94950  -0.06990   -0.14888
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.53000   20.99000  -0.46000   -2.19152
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73990   11.73740   0.00250    0.02130
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.58980   10.61830  -0.02850   -0.26840
元大上證50基金                                                     32.36000   32.18000   0.18000    0.55935
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.50000    9.64000  -0.14000   -1.45228
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.83000   13.00000  -0.17000   -1.30769
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.53500   11.74500  -0.21000   -1.78799
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.88000   16.14300  -0.26300   -1.62919
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.27800   11.38500  -0.10700   -0.93983
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.62000   10.75200  -0.13200   -1.22768
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    3.00000  -0.02000   -0.66667
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.04000   13.17000  -0.13000   -0.98709
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.45400   45.80060  -0.34660   -0.75676
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.18060   11.15460   0.02600    0.23309
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.16520   10.14150   0.02370    0.23369
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.06870   10.07440  -0.00570   -0.05658
元大巴西指數基金                                                    6.41800    6.55000  -0.13200   -2.01527
元大日經225基金                                                    26.03000   25.79000   0.24000    0.93059
元大台商收成基金                                                   22.36000   22.30000   0.06000    0.26906
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.77000   11.83000  -0.06000   -0.50719
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.33000   37.95000   0.38000    1.00132
元大台灣中型100基金                                                32.81000   32.61000   0.20000    0.61331
元大台灣加權股價指數基金                                           25.42400   25.34800   0.07600    0.29983
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
元大台灣卓越50基金                                                 80.07000   79.87000   0.20000    0.25041
元大台灣金融基金                                                   17.98000   17.96000   0.02000    0.11136
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.76000   31.64000   0.12000    0.37927
元大台灣高股息基金                                                 26.85000   26.76000   0.09000    0.33632
元大台灣電子科技基金                                               35.82000   35.59000   0.23000    0.64625
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.14000   15.06000   0.08000    0.53121
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.11000   22.91000   0.20000    0.87298
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.91000   13.81000   0.10000    0.72411
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.53100   12.50100   0.03000    0.23998
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.42000    6.41000   0.01000    0.15601
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.05000    7.02000   0.03000    0.42735
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.06800    8.04900   0.01900    0.23605
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.16000   13.23000  -0.07000   -0.52910
元大全球農業商機基金                                               17.69000   17.60000   0.09000    0.51136
元大印尼指數基金                                                    9.40300    9.43400  -0.03100   -0.32860
元大印度指數基金                                                    9.47600    9.29900   0.17700    1.90343
元大印度基金                                                       12.27000   12.05000   0.22000    1.82573
元大多多基金                                                       17.53000   17.43000   0.10000    0.57372
元大多福基金                                                       53.48000   53.23000   0.25000    0.46966
元大亞太成長基金                                                    8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.54940    9.51240   0.03700    0.38897
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.62540    7.59590   0.02950    0.38837
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.56800    8.71700  -0.14900   -1.70930
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.54000    9.69000  -0.15000   -1.54799
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.94000    9.08000  -0.14000   -1.54185
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.54000    9.69000  -0.15000   -1.54799
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.74600    9.94000  -0.19400   -1.95171
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22180   10.22660  -0.00480   -0.04694
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.45140   10.45410  -0.00270   -0.02583
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20350   10.20610  -0.00260   -0.02547
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.64420   10.63040   0.01380    0.12982
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.39310   10.37960   0.01350    0.13006
元大卓越基金                                                       42.68000   42.60000   0.08000    0.18779
元大店頭基金                                                        8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50530   10.50470   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.97450    9.98530  -0.01080   -0.10816
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.08990   33.04780   0.04210    0.12739
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.80080   46.85050  -0.04970   -0.10608
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.33400   15.29540   0.03860    0.25236
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        27.15130   27.31040  -0.15910   -0.58256
元大美國政府7至10年期債券基金                                      44.13150   44.11310   0.01840    0.04171
元大高科技基金                                                     19.92000   19.76000   0.16000    0.80972
元大得利貨幣市場基金                                               16.33970   16.33950   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04240   12.04220   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
元大富櫃50基金                                                     12.74000   12.64000   0.10000    0.79114
元大華夏中小基金                                                    7.25000    7.35000  -0.10000   -1.36054
元大新中國基金-人民幣                                               9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
元大新中國基金-美元                                                 8.94100    9.07700  -0.13600   -1.49829
元大新中國基金-新台幣                                               9.08000    9.20000  -0.12000   -1.30435
元大新主流基金                                                     25.30000   25.20000   0.10000    0.39683
元大新東協平衡基金-美元                                             9.30100    9.32300  -0.02200   -0.23598
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.22690   11.16670   0.06020    0.53910
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.94440    9.93530   0.00910    0.09159
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.52200   11.49360   0.02840    0.24709
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.44810    9.42470   0.02340    0.24828
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69760   10.68060   0.01700    0.15917
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.89810    9.88230   0.01580    0.15988
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.07990   11.04500   0.03490    0.31598
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.26120   10.22890   0.03230    0.31577
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.22740   10.21200   0.01540    0.15080
元大新興亞洲基金                                                   10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.68480    9.66850   0.01630    0.16859
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97450    8.95930   0.01520    0.16966
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.14980   10.11690   0.03290    0.32520
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.42020    9.38970   0.03050    0.32482
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17620   15.17600   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.39000   37.22000   0.17000    0.45674
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
元大實質多重資產基金-美元                                           8.15700    8.14300   0.01400    0.17193
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.29000   12.43000  -0.14000   -1.12631
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.01000   17.66000   0.35000    1.98188
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             19.73000   19.67000   0.06000    0.30503
元大摩臺基金                                                       37.48000   37.37000   0.11000    0.29435
元大標普500基金                                                    27.44000   27.10000   0.34000    1.25461
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.47000   12.60000  -0.13000   -1.03175
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.62000   33.96000   0.66000    1.94346
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.11000   21.09000   0.02000    0.09483
元大標智滬深300基金                                                17.90000   17.75000   0.15000    0.84507
元大歐洲50基金                                                     24.52000   24.42000   0.10000    0.40950
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.12440    9.13160  -0.00720   -0.07885
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30340   10.30330   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.61000   15.51000   0.10000    0.64475
日盛上選基金                                                       36.50000   36.28000   0.22000    0.60639
日盛小而美基金                                                     18.73000   18.60000   0.13000    0.69892
日盛中國內需動力基金                                                9.59000    9.77000  -0.18000   -1.84237
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.46580   12.38560   0.08020    0.64753
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88330    9.81970   0.06360    0.64768
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52100   12.54690  -0.02590   -0.20643
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92290    9.94350  -0.02060   -0.20717
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41370   11.42470  -0.01100   -0.09628
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.02770    9.03640  -0.00870   -0.09628
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.95000   11.10000  -0.15000   -1.35135
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.01000   10.24000  -0.23000   -2.24609
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.55000   10.77000  -0.22000   -2.04271
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.79000   10.86000  -0.07000   -0.64457
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.23000   10.40000  -0.17000   -1.63462
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.51000   10.65000  -0.14000   -1.31455
日盛日盛基金                                                       12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.62210   10.60920   0.01290    0.12159
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43120    9.41980   0.01140    0.12102
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.45370   10.43040   0.02330    0.22339
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28160    9.26090   0.02070    0.22352
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54660    2.53120   0.01540    0.60841
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66170    1.65170   0.01000    0.60544
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38760    0.38850  -0.00090   -0.23166
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25340    0.25400  -0.00060   -0.23622
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87420   12.89090  -0.01670   -0.12955
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.29280    8.30360  -0.01080   -0.13006
日盛亞洲機會基金                                                    6.91000    7.03000  -0.12000   -1.70697
日盛首選基金                                                       17.92000   17.81000   0.11000    0.61763
日盛高科技基金                                                     19.14000   19.02000   0.12000    0.63091
日盛貨幣市場基金                                                   14.84790   14.84770   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.74000   41.55000   0.19000    0.45728
日盛精選五虎基金                                                   36.78000   36.62000   0.16000    0.43692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55790   13.55770   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 33.78000   33.53000   0.25000    0.74560
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
台新MSCI中國基金                                                   19.24000   19.40000  -0.16000   -0.82474
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.01000   19.77000   0.24000    1.21396
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23460   14.23440   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     48.79000   48.32000   0.47000    0.97268
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56330    0.57520  -0.01190   -2.06885
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.68700   18.03200  -0.34500   -1.91327
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32520    0.33000  -0.00480   -1.45455
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.87000   10.00000  -0.13000   -1.30000
台新主流基金                                                       25.80000   25.78000   0.02000    0.07758
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.75000   24.58000   0.17000    0.69162
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79170    0.78730   0.00440    0.55887
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.45000   17.32000   0.13000    0.75058
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55710    0.55400   0.00310    0.55957
台新台灣中小基金                                                   38.94000   38.62000   0.32000    0.82859
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.35580   11.31010   0.04570    0.40406
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.12960   10.16740  -0.03780   -0.37178
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.75970   11.80360  -0.04390   -0.37192
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.03770   10.05760  -0.01990   -0.19786
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.27530   11.29770  -0.02240   -0.19827
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
台新印度基金                                                       13.90000   13.66000   0.24000    1.75695
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65730    8.65370   0.00360    0.04160
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28040    0.28070  -0.00030   -0.10688
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.77680   12.77150   0.00530    0.04150
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40880    0.40930  -0.00050   -0.12216
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.57000   39.70000  -0.13000   -0.32746
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13710   11.13690   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.29680   33.12550   0.17130    0.51712
台新智慧生活基金-美元                                              10.49350   10.44150   0.05200    0.49801
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00820    8.02470  -0.01650   -0.20562
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.34830    8.35250  -0.00420   -0.05028
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.13950    9.15830  -0.01880   -0.20528
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.53910    9.54380  -0.00470   -0.04925
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.55760   11.54570   0.01190    0.10307
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36170    0.36190  -0.00020   -0.05526
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.15810    8.14980   0.00830    0.10184
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26970    0.26980  -0.00010   -0.03706
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.27000    5.32000  -0.05000   -0.93985
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.19000   23.08000   0.11000    0.47660
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.72270   10.66410   0.05860    0.54951
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08010   10.07120   0.00890    0.08837
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.23780   10.21760   0.02020    0.19770
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.77900   10.72140   0.05760    0.53724
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.12300   10.11400   0.00900    0.08899
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.28490   10.26460   0.02030    0.19777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               45.64870   45.76070  -0.11200   -0.24475
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     45.03220   45.04320  -0.01100   -0.02442
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.22170   39.48580  -0.26410   -0.66885
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.39260   11.39050   0.00210    0.01844
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.93110   10.01680  -0.08570   -0.85556
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34300    9.31500   0.02800    0.30059
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04390   11.01070   0.03320    0.30152
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.70300    7.74810  -0.04510   -0.58208
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.17620    9.22990  -0.05370   -0.58180
永豐中小基金                                                       54.22000   54.01000   0.21000    0.38882
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83920    1.82710   0.01210    0.66225
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58520    2.56820   0.01700    0.66194
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18930    8.20720  -0.01790   -0.21810
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.16970   11.19410  -0.02440   -0.21797
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.86000    4.90000  -0.04000   -0.81633
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.38000   21.74000  -0.36000   -1.65593
永豐主流品牌基金                                                   18.65000   18.46000   0.19000    1.02925
永豐永豐基金                                                       33.17000   32.99000   0.18000    0.54562
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.12500    9.09740   0.02760    0.30338
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.68570    9.65640   0.02930    0.30343
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11440    9.07470   0.03970    0.43748
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67690    9.63480   0.04210    0.43696
永豐亞洲民生消費基金                                               11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
永豐貨幣市場基金                                                   13.94990   13.94970   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17360    2.15350   0.02010    0.93336
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70470    2.67980   0.02490    0.92917
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79540    7.79170   0.00370    0.04749
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            11.00790   11.00270   0.00520    0.04726
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18770    7.18380   0.00390    0.05429
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.61210   11.60580   0.00630    0.05428
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.78000    7.91000  -0.13000   -1.64349
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.09000   18.37000  -0.28000   -1.52422
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.13000   52.96000   0.17000    0.32100
永豐領航科技基金                                                   39.71000   39.58000   0.13000    0.32845
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.49000   11.59000  -0.10000   -0.86281
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.98000   11.08000  -0.10000   -0.90253
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
永豐趨勢平衡基金                                                   41.69000   41.47000   0.22000    0.53050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.92550   11.92460   0.00090    0.00755
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74490    9.75310  -0.00820   -0.08408
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39640   10.40520  -0.00880   -0.08457
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85080    9.85030   0.00050    0.00508
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.33990   10.33900   0.00090    0.00870
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80100    9.80770  -0.00670   -0.06831
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58080   10.58800  -0.00720   -0.06800
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85480    9.85370   0.00110    0.01116
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.41900   10.41730   0.00170    0.01632
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.10000   11.20000  -0.10000   -0.89286
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.49000    9.62000  -0.13000   -1.35135
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.11000   10.26000  -0.15000   -1.46199
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.16000   15.37000  -0.21000   -1.36630
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.40000   19.77000  -0.37000   -1.87152
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.17000   19.56000  -0.39000   -1.99387
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                       9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                       9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07840   10.07540   0.00300    0.02978
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07840   10.07540   0.00300    0.02978
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00200   10.00170   0.00030    0.00300
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00200   10.00170   0.00030    0.00300
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.22910   10.24110  -0.01200   -0.11717
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.22890   10.24090  -0.01200   -0.11718
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07390   10.06990   0.00400    0.03972
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07390   10.06980   0.00410    0.04072
兆豐國際生命科學基金                                               14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40440   10.34070   0.06370    0.61601
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.56080   10.50700   0.05380    0.51204
兆豐國際全球基金                                                   30.38000   30.28000   0.10000    0.33025
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51700   10.51640   0.00060    0.00571
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34630   10.35680  -0.01050   -0.10138
兆豐國際國民基金                                                   22.96000   22.79000   0.17000    0.74594
兆豐國際第一基金                                                   13.31000   13.21000   0.10000    0.75700
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.81770   10.82330  -0.00560   -0.05174
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22930    8.23360  -0.00430   -0.05223
兆豐國際萬全基金                                                   20.71000   20.60000   0.11000    0.53398
兆豐國際電子基金                                                   26.22000   26.01000   0.21000    0.80738
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.42000   21.35000   0.07000    0.32787
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.82000   15.90000  -0.08000   -0.50314
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.95000   35.75000   0.20000    0.55944
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56590   12.56570   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.73220    9.73300  -0.00080   -0.00822
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.73050    9.74250  -0.01200   -0.12317
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.88320    9.87310   0.01010    0.10230
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.76670    9.76770  -0.00100   -0.01024
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.81640    9.82290  -0.00650   -0.06617
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.73240    9.73330  -0.00090   -0.00925
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.73270    9.74470  -0.01200   -0.12314
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.89160    9.88150   0.01010    0.10221
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.77120    9.77220  -0.00100   -0.01023
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.82420    9.83080  -0.00660   -0.06714
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.82780   10.83520  -0.00740   -0.06830
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57050   10.57390  -0.00340   -0.03215
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83420   10.83350   0.00070    0.00646
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.50870   10.51580  -0.00710   -0.06752
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.63560   10.63900  -0.00340   -0.03196
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.63210   10.63130   0.00080    0.00752
合庫台灣基金                                                       11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.81630   11.78850   0.02780    0.23582
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.75800   12.72450   0.03350    0.26327
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35860   11.34200   0.01660    0.14636
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13490   12.11840   0.01650    0.13616
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17850    8.15930   0.01920    0.23531
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.42050    9.39240   0.02810    0.29918
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12340    9.11010   0.01330    0.14599
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80850    8.79620   0.01230    0.13983
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.26720    9.25370   0.01350    0.14589
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
合庫全球新興市場基金                                                8.86000    8.94000  -0.08000   -0.89485
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
合庫貨幣市場基金                                                   10.18030   10.18020   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.92190    9.90580   0.01610    0.16253
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32100   10.31600   0.00500    0.04847
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.61280   10.60800   0.00480    0.04525
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.08240   12.08740  -0.00500   -0.04137
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.39890   15.40300  -0.00410   -0.02662
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66180    8.64750   0.01430    0.16537
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52460    9.52890  -0.00430   -0.04513
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93750    7.93390   0.00360    0.04537
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64920    8.65160  -0.00240   -0.02774
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.55990   10.56460  -0.00470   -0.04449
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.61000   11.81000  -0.20000   -1.69348
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.95000   11.20000  -0.25000   -2.23214
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.27000   11.51000  -0.24000   -2.08514
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21820   10.23010  -0.01190   -0.11632
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20850   10.22680  -0.01830   -0.17894
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.94210    9.89850   0.04360    0.44047
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17760   10.19840  -0.02080   -0.20395
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.21810   10.23000  -0.01190   -0.11632
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20850   10.22680  -0.01830   -0.17894
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.94210    9.89850   0.04360    0.44047
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17760   10.19840  -0.02080   -0.20395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24800   11.24490   0.00310    0.02757
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.71920    9.80760  -0.08840   -0.90134
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79430    9.86850  -0.07420   -0.75189
安聯中國東協基金                                                   14.81000   14.94000  -0.13000   -0.87015
安聯中國策略基金-美元                                              11.98000   12.27000  -0.29000   -2.36349
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.87000   16.23000  -0.36000   -2.21811
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.53000   15.73000  -0.20000   -1.27146
安聯中華新思路基金-美元                                            13.88000   14.20000  -0.32000   -2.25352
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.29000   13.57000  -0.28000   -2.06338
安聯台灣大壩基金                                                   32.27000   31.93000   0.34000    1.06483
安聯台灣科技基金                                                   55.02000   54.67000   0.35000    0.64020
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55680   12.55660   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   37.13000   36.81000   0.32000    0.86933
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88690   10.89100  -0.00410   -0.03765
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.05960   16.05950   0.00010    0.00062
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.97990    9.97990   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.03780   10.03740   0.00040    0.00399
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.36550   13.35930   0.00620    0.04641
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.92030   10.91850   0.00180    0.01649
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        13.01700   13.01450   0.00250    0.01921
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66180    9.65460   0.00720    0.07458
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.58290    9.58300  -0.00010   -0.00104
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.12220    9.12050   0.00170    0.01864
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.31490   10.30520   0.00970    0.09413
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.32990   10.32790   0.00200    0.01937
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.22000   11.09000   0.13000    1.17223
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53580   12.53470   0.00110    0.00878
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34800   11.35490  -0.00690   -0.06077
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97010   10.97530  -0.00520   -0.04738
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60600    8.60740  -0.00140   -0.01627
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46190    8.46710  -0.00520   -0.06141
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15370    8.15760  -0.00390   -0.04781
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24850   10.25080  -0.00230   -0.02244
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.13410   10.13890  -0.00480   -0.04734
安聯全球人口趨勢基金                                               12.11000   12.08000   0.03000    0.24834
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.44000   33.11000   0.33000    0.99668
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.45000    7.44000   0.01000    0.13441
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.63820   12.61330   0.02490    0.19741
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.67490   10.65400   0.02090    0.19617
安聯全球新興市場基金                                               16.34000   16.53000  -0.19000   -1.14943
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.02000   0.08000    0.88692
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
安聯亞洲動態策略基金                                               21.82000   22.03000  -0.21000   -0.95325
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.08130   10.06330   0.01800    0.17887
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.12910   10.11640   0.01270    0.12554
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.15420   10.13700   0.01720    0.16968
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.12650   10.11390   0.01260    0.12458
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.16800   10.14980   0.01820    0.17931
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.13290   10.12020   0.01270    0.12549
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.07520   10.06390   0.01130    0.11228
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.07520   10.06390   0.01130    0.11228
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.07520   10.06390   0.01130    0.11228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62100   10.61450   0.00650    0.06124
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15280   10.14680   0.00600    0.05913
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.23680   91.28670  -0.04990   -0.05466
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31640   13.33630  -0.01990   -0.14922
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.72650   68.62720   0.09930    0.14469
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.90300    9.91780  -0.01480   -0.14923
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78940    2.78040   0.00900    0.32369
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.97190   10.98560  -0.01370   -0.12471
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36030    2.34460   0.01570    0.66962
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85620    8.86740  -0.01120   -0.12631
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.43040   10.41950   0.01090    0.10461
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.24770   10.25790  -0.01020   -0.09944
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.72120   10.72730  -0.00610   -0.05686
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.20950   10.21580  -0.00630   -0.06167
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.24180   10.24960  -0.00780   -0.07610
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.32930   10.31850   0.01080    0.10467
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11510   10.12650  -0.01140   -0.11258
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.49830   10.50630  -0.00800   -0.07614
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10840   10.11450  -0.00610   -0.06031
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14800   10.15560  -0.00760   -0.07484
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01320   10.02180  -0.00860   -0.08581
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.18330   10.18980  -0.00650   -0.06379
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.00400   10.00770  -0.00370   -0.03697
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93620    9.94000  -0.00380   -0.03823
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.02970   10.03630  -0.00660   -0.06576
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.13380   10.14040  -0.00660   -0.06509
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.00370   10.00740  -0.00370   -0.03697
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93690    9.94070  -0.00380   -0.03823
宏利台灣動力基金A類型                                              31.09000   31.00000   0.09000    0.29032
宏利台灣動力基金I類型                                              31.09000   31.00000   0.09000    0.29032
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
宏利全球債券組合基金                                               13.88370   13.87340   0.01030    0.07424
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01260    3.00870   0.00390    0.12962
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.52220   12.50420   0.01800    0.14395
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  9.00140    8.98810   0.01330    0.14797
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.65820    2.63240   0.02580    0.98009
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.68230   11.65150   0.03080    0.26434
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.19590    3.24390  -0.04800   -1.47970
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52830    0.53560  -0.00730   -1.36296
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.95000   15.15000  -0.20000   -1.32013
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.43870   12.41100   0.02770    0.22319
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.99280   10.97460   0.01820    0.16584
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.56250   10.53930   0.02320    0.22013
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.77210    8.75660   0.01550    0.17701
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40180    8.38790   0.01390    0.16571
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28690    8.26920   0.01770    0.21405
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41810    8.40580   0.01230    0.14633
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                          9.92000    9.81000   0.11000    1.12130
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.96160    2.96410  -0.00250   -0.08434
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42810    0.42840  -0.00030   -0.07003
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93350   12.93570  -0.00220   -0.01701
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97680    0.97760  -0.00080   -0.08183
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39430    7.39590  -0.00160   -0.02163
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04920    2.05130  -0.00210   -0.10237
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29560    0.29580  -0.00020   -0.06761
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99450    8.99720  -0.00270   -0.03001
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32520    0.32490   0.00030    0.09234
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69490   13.69480   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.34000    2.39000  -0.05000   -2.09205
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.72000   10.87000  -0.15000   -1.37994
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.18000   26.08000   0.10000    0.38344
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.18000   26.08000   0.10000    0.38344
宏利澳幣保本基金                                                   12.71190   12.71200  -0.00010   -0.00079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.96000   10.08000  -0.12000   -1.19048
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.22000    9.32000  -0.10000   -1.07296
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.54000   11.66000  -0.12000   -1.02916
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.66350   10.64110   0.02240    0.21050
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.46930    9.49590  -0.02660   -0.28012
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.08700    9.09830  -0.01130   -0.12420
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.51150   11.52590  -0.01440   -0.12494
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
貝萊德新台幣基金                                                   12.97700   12.97680   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.02000   26.88000   0.14000    0.52083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45290   11.46020  -0.00730   -0.06370
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92490    9.96020  -0.03530   -0.35441
保德信大中華基金-人民幣                                            10.28000   10.41000  -0.13000   -1.24880
保德信大中華基金-美元                                               9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
保德信大中華基金-新台幣                                            29.54000   30.05000  -0.51000   -1.69717
保德信中小型股基金                                                 51.94000   51.46000   0.48000    0.93276
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
保德信中國中小基金-美元                                             8.38000    8.49000  -0.11000   -1.29564
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.25000    8.34000  -0.09000   -1.07914
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.99300   10.06600  -0.07300   -0.72521
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.10310   10.17270  -0.06960   -0.68418
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.11380   10.18770  -0.07390   -0.72538
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24450   11.32670  -0.08220   -0.72572
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.28000   10.51000  -0.23000   -2.18839
保德信中國品牌基金-美元                                            10.27000   10.50000  -0.23000   -2.19048
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.06000   11.30000  -0.24000   -2.12389
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.64000   27.60000   0.04000    0.14493
保德信全球消費商機基金                                             19.37000   19.21000   0.16000    0.83290
保德信全球基礎建設基金                                             13.87000   13.80000   0.07000    0.50725
保德信全球資源基金                                                  6.75000    6.74000   0.01000    0.14837
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.13000   31.96000   0.17000    0.53191
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.17650   10.22310  -0.04660   -0.45583
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.65200   10.70090  -0.04890   -0.45697
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.35320   10.38440  -0.03120   -0.30045
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.83440   10.86710  -0.03270   -0.30091
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.59100    9.56880   0.02220    0.23200
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.78220   10.75690   0.02530    0.23520
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29000    9.25370   0.03630    0.39228
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42320   10.38250   0.04070    0.39201
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.27980    8.27600   0.00380    0.04592
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.45650   11.45130   0.00520    0.04541
保德信亞太基金                                                     19.41000   19.61000  -0.20000   -1.01989
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.84860    8.84570   0.00290    0.03278
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.31510   12.31100   0.00410    0.03330
保德信店頭市場基金                                                 37.25000   36.82000   0.43000    1.16784
保德信拉丁美洲基金                                                  6.62000    6.71000  -0.09000   -1.34128
保德信金平衡基金                                                   30.42000   30.33000   0.09000    0.29674
保德信金滿意基金                                                   42.94000   42.65000   0.29000    0.67995
保德信科技島基金                                                   28.31000   28.05000   0.26000    0.92692
保德信高成長基金                                                   96.39000   95.87000   0.52000    0.54240
保德信貨幣市場基金                                                 15.85110   15.85090   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.43090   10.36080   0.07010    0.67659
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81470   10.72530   0.08940    0.83354
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.95130   10.91470   0.03660    0.33533
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63140   10.57940   0.05200    0.49152
保德信新世紀基金                                                   10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24720    8.24420   0.00300    0.03639
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.45010   10.44760   0.00250    0.02393
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.79630   11.79210   0.00420    0.03562
保德信新興趨勢組合基金                                             10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
保德信瑞騰基金                                                     15.66250   15.66240   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.56640    9.56710  -0.00070   -0.00732
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.12270   10.12360  -0.00090   -0.00889
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.55780    9.55290   0.00490    0.05129
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.87740    9.87070   0.00670    0.06788
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.76600    9.74570   0.02030    0.20830
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.20170   10.20040   0.00130    0.01274
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.60690    9.60940  -0.00250   -0.02602
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.97560    9.97810  -0.00250   -0.02505
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.32560   10.32050   0.00510    0.04942
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90510    9.90210   0.00300    0.03030
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.29450   10.28950   0.00500    0.04859
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.82570    9.83530  -0.00960   -0.09761
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.14830   10.15810  -0.00980   -0.09647
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85370    9.85290   0.00080    0.00812
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41380   10.39850   0.01530    0.14714
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72680    9.73390  -0.00710   -0.07294
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.11540   10.12270  -0.00730   -0.07212
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94470    9.94610  -0.00140   -0.01408
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94770    9.94730   0.00040    0.00402
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.22300   10.23060  -0.00760   -0.07429
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89780    9.91370  -0.01590   -0.16038
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89780    9.91380  -0.01600   -0.16139
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.19270   10.21890  -0.02620   -0.25639
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.25930   10.23260   0.02670    0.26093
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94490    9.94030   0.00460    0.04628
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04770   10.04340   0.00430    0.04281
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.42460   10.41810   0.00650    0.06239
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.19060   10.18820   0.00240    0.02356
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84180   10.84790  -0.00610   -0.05623
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02370   10.02380  -0.00010   -0.00100
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.32380   10.32380   0.00000    0.00000
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43700   10.42160   0.01540    0.14777
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.44140   10.44080   0.00060    0.00575
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.60560   10.58850   0.01710    0.16150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.02370    9.98580   0.03790    0.37954
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.02470    9.99740   0.02730    0.27307
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.02230   10.02010   0.00220    0.02196
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.02060    9.99810   0.02250    0.22504
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型                9.99320    9.99780  -0.00460   -0.04601
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型                9.99320    9.99780  -0.00460   -0.04601
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.97700    9.99780  -0.02080   -0.20805
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.97700    9.99780  -0.02080   -0.20805
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19930   10.18310   0.01620    0.15909
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.20450   10.18640   0.01810    0.17769
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.32220   10.31860   0.00360    0.03489
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.50720   10.49910   0.00810    0.07715
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.98080    9.97790   0.00290    0.02906
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.07620   10.07330   0.00290    0.02879
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97930    1.97910   0.00020    0.01011
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84410    2.84630  -0.00220   -0.07729
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28890    0.29050  -0.00160   -0.55077
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45370    0.45630  -0.00260   -0.56980
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.25190    8.29310  -0.04120   -0.49680
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.08750   12.15650  -0.06900   -0.56760
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.79390    9.78550   0.00840    0.08584
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.51690   12.50290   0.01400    0.11197
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64930    8.67950  -0.03020   -0.34795
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09240   11.13120  -0.03880   -0.34857
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.60760   10.61240  -0.00480   -0.04523
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.47430   10.47260   0.00170    0.01623
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.42000   19.32000   0.10000    0.51760
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4501.11000 4478.89000  22.22000    0.49611
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.19240   10.19620  -0.00380   -0.03727
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08550   11.08980  -0.00430   -0.03877
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13340   10.13250   0.00090    0.00888
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.47740    9.47800  -0.00060   -0.00633
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07750   10.07820  -0.00070   -0.00695
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.54020    9.53500   0.00520    0.05454
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.88930    9.88600   0.00330    0.03338
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.35010   10.27920   0.07090    0.68974
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.91430    5.91620  -0.00190   -0.03212
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.90200   10.90560  -0.00360   -0.03301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.90000   10.06000  -0.16000   -1.59046
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.72000    9.89000  -0.17000   -1.71891
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.90000   10.06000  -0.16000   -1.59046
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.72000    9.89000  -0.17000   -1.71891
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43070   10.51640  -0.08570   -0.81492
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.31360   11.41930  -0.10570   -0.92563
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.55920   10.65780  -0.09860   -0.92514
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.96440    9.03810  -0.07370   -0.81544
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.19510    9.28100  -0.08590   -0.92555
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.08580    9.17060  -0.08480   -0.92469
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.29480   10.37940  -0.08460   -0.81508
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.65920   10.75880  -0.09960   -0.92575
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65180   10.75120  -0.09940   -0.92455
柏瑞巨人基金                                                       12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70610   13.70600   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.57000   16.63000  -0.06000   -0.36079
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.41650   14.39580   0.02070    0.14379
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70630   12.69040   0.01590    0.12529
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.26300   13.25650   0.00650    0.04903
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.60810    8.59580   0.01230    0.14309
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81320    6.80340   0.00980    0.14405
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68410    8.67320   0.01090    0.12567
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53610    8.51950   0.01660    0.19485
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74880   10.74360   0.00520    0.04840
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42690    8.42220   0.00470    0.05580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.89480   12.87860   0.01620    0.12579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48740   12.46950   0.01790    0.14355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.30970   13.28390   0.02580    0.19422
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.07360   12.06770   0.00590    0.04889
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02750    9.01460   0.01290    0.14310
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70690    9.69480   0.01210    0.12481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75410    9.73520   0.01890    0.19414
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55610    9.55140   0.00470    0.04921
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45190    9.44660   0.00530    0.05610
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.77770   10.77160   0.00610    0.05663
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71540   10.69470   0.02070    0.19355
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.47330   10.47680  -0.00350   -0.03341
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.62500   10.62730  -0.00230   -0.02164
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89210    9.88640   0.00570    0.05765
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59420    9.57560   0.01860    0.19424
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.80690   10.79120   0.01570    0.14549
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59510    9.59830  -0.00320   -0.03334
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74150    9.74350  -0.00200   -0.02053
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.75750   10.75140   0.00610    0.05674
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71580   10.69510   0.02070    0.19355
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.47380   10.47730  -0.00350   -0.03341
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.62620   10.62840  -0.00220   -0.02070
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89190    9.88630   0.00560    0.05664
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59440    9.57580   0.01860    0.19424
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.99220   10.97620   0.01600    0.14577
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59540    9.59860  -0.00320   -0.03334
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74210    9.74410  -0.00200   -0.02053
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35330   11.35660  -0.00330   -0.02906
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.75890   12.75870   0.00020    0.00157
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.00260   12.01540  -0.01280   -0.10653
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99160    8.99420  -0.00260   -0.02891
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67260    9.67250   0.00010    0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56630    9.57650  -0.01020   -0.10651
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04790   11.05110  -0.00320   -0.02896
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88070   11.88050   0.00020    0.00168
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59540   11.60780  -0.01240   -0.10682
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99190    8.99450  -0.00260   -0.02891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67320    9.67300   0.00020    0.00207
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56670    9.57700  -0.01030   -0.10755
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.83000   13.05000  -0.22000   -1.68582
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.42000   13.67000  -0.25000   -1.82882
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.79000    8.96000  -0.17000   -1.89732
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.22000    8.36000  -0.14000   -1.67464
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.80000    8.96000  -0.16000   -1.78571
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.85000   11.04000  -0.19000   -1.72101
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.54000   10.74000  -0.20000   -1.86220
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.80000   11.01000  -0.21000   -1.90736
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.53000   12.70000  -0.17000   -1.33858
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.97000   13.14000  -0.17000   -1.29376
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.41910   12.43060  -0.01150   -0.09251
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.50790   10.52840  -0.02050   -0.19471
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.89470    7.90200  -0.00730   -0.09238
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.38020   10.40030  -0.02010   -0.19326
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.41710   12.39450   0.02260    0.18234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.08430   12.06800   0.01630    0.13507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04650   11.03700   0.00950    0.08607
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.62840    8.61270   0.01570    0.18229
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65690    9.64380   0.01310    0.13584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.68720    9.67890   0.00830    0.08575
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.62470   11.60900   0.01570    0.13524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.90390   10.88410   0.01980    0.18192
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02790   11.01840   0.00950    0.08622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00110    9.98770   0.01340    0.13417
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.32280    9.30580   0.01700    0.18268
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.23100    9.21630   0.01470    0.15950
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.71370    9.70540   0.00830    0.08552
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.66610   12.66510   0.00100    0.00790
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.12980   12.11950   0.01030    0.08499
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.41600   11.42600  -0.01000   -0.08752
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.07410    7.07350   0.00060    0.00848
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77530    8.76780   0.00750    0.08554
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41040    9.41870  -0.00830   -0.08812
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88830   10.88750   0.00080    0.00735
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.43390   11.44390  -0.01000   -0.08738
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50470    9.49670   0.00800    0.08424
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.02690    9.02620   0.00070    0.00776
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61160    9.62000  -0.00840   -0.08732
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.28260   12.24200   0.04060    0.33165
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.03960   12.99740   0.04220    0.32468
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.85370   11.82380   0.02990    0.25288
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.53050    9.49890   0.03160    0.33267
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.14540   10.11250   0.03290    0.32534
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.11710   10.09150   0.02560    0.25368
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.29090   12.25110   0.03980    0.32487
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.95840   10.92220   0.03620    0.33144
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.29440   11.26580   0.02860    0.25387
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.13630   10.10270   0.03360    0.33258
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.69920    9.66710   0.03210    0.33205
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.38950   10.35590   0.03360    0.32445
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.85500    9.83000   0.02500    0.25432
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.09000   19.10000  -0.01000   -0.05236
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.67000   17.68000  -0.01000   -0.05656
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.50990   13.48890   0.02100    0.15568
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.15320   10.13860   0.01460    0.14400
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.17060   11.14540   0.02520    0.22610
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.24200   12.18250   0.05950    0.48841
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.63660   10.62740   0.00920    0.08657
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.78800    8.77530   0.01270    0.14472
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.33490    9.31380   0.02110    0.22655
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.30570    9.26050   0.04520    0.48809
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.25130    9.24330   0.00800    0.08655
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.91970    8.90690   0.01280    0.14371
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.14010    9.11950   0.02060    0.22589
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.15080   11.09670   0.05410    0.48753
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.19530    9.18740   0.00790    0.08599
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            46.67720   46.63260   0.04460    0.09564
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.68630    9.81990  -0.13360   -1.36050
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84380    9.84700  -0.00320   -0.03250
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.59000   33.06000   0.53000    1.60315
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.83170   11.82950   0.00220    0.01860
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.64680    1.65380  -0.00700   -0.42327
國泰小龍基金-新台幣                                                15.50000   15.45000   0.05000    0.32362
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.40000   44.21000   0.19000    0.42977
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.52070    4.57580  -0.05510   -1.20416
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68920    0.70070  -0.01150   -1.64122
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73780    0.75010  -0.01230   -1.63978
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.84000   20.14000  -0.30000   -1.48957
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               45.64580   44.54770   1.09810    2.46500
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.42140    2.44490  -0.02350   -0.96118
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33560    0.34040  -0.00480   -1.41011
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.58630   10.72030  -0.13400   -1.24997
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33460    0.33630  -0.00170   -0.50550
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.34840   10.38600  -0.03760   -0.36203
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.33320    4.39910  -0.06590   -1.49803
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59950    0.61130  -0.01180   -1.93031
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.01000   19.35000  -0.34000   -1.75711
國泰中港台基金-人民幣                                               3.31900    3.36060  -0.04160   -1.23787
國泰中港台基金-美元                                                 0.46490    0.47280  -0.00790   -1.67090
國泰中港台基金-新台幣                                              14.57000   14.79000  -0.22000   -1.48749
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.87650    9.95400  -0.07750   -0.77858
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.15110   10.15750  -0.00640   -0.06301
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.32930   10.31970   0.00960    0.09303
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.35000   25.10000   0.25000    0.99602
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.03000   13.11000  -0.08000   -0.61022
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.32000   29.02000   0.30000    1.03377
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35610    0.35580   0.00030    0.08432
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33450    0.33420   0.00030    0.08977
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33510   0.00020    0.05968
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.20970   11.18440   0.02530    0.22621
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.53500   10.51100   0.02400    0.22833
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.57050   10.54660   0.02390    0.22661
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46680   12.46660   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41750    0.41660   0.00090    0.21603
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36850    0.36770   0.00080    0.21757
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44590    0.44490   0.00100    0.22477
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55720    0.55780  -0.00060   -0.10757
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52780    2.50230   0.02550    1.01906
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35300    0.35100   0.00200    0.56980
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52370    0.52250   0.00120    0.22967
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49270    0.49030   0.00240    0.48950
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.58000   14.48000   0.10000    0.69061
國泰全球資源基金-美元                                               0.15930    0.15900   0.00030    0.18868
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.07000   0.02000    0.39448
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59290    0.59400  -0.00110   -0.18519
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.65000   18.65000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.11000   18.12000  -0.01000   -0.05519
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87520    0.87960  -0.00440   -0.50023
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.33000   20.10000   0.23000    1.14428
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    21.92000   21.90000   0.02000    0.09132
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.56670    2.57180  -0.00510   -0.19830
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35950    0.36180  -0.00230   -0.63571
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30750    0.30940  -0.00190   -0.61409
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.23740   11.29530  -0.05790   -0.51260
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.61300    9.66260  -0.04960   -0.51332
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52970    0.53480  -0.00510   -0.95363
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38210    0.38540  -0.00330   -0.85625
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.63000   11.71000  -0.08000   -0.68318
國泰科技生化基金                                                   35.10000   34.91000   0.19000    0.54426
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.94000   28.53000   0.41000    1.43708
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.70000   12.84000  -0.14000   -1.09034
國泰美國費城半導體基金                                             14.50000   14.33000   0.17000    1.18632
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.94590   48.91090   0.03500    0.07156
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.70160   15.64670   0.05490    0.35087
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.83580   27.98260  -0.14680   -0.52461
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   47.28450   47.33520  -0.05070   -0.10711
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.37640   47.23250   0.14390    0.30466
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.72500   43.51840   0.20660    0.47474
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31740    0.31630   0.00110    0.34777
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.92590    9.88590   0.04000    0.40462
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.98630    9.94570   0.04060    0.40822
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31700    0.31580   0.00120    0.37999
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.90940    9.86820   0.04120    0.41750
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.98520    9.94340   0.04180    0.42038
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31660    0.31530   0.00130    0.41231
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.89750    9.85250   0.04500    0.45674
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.98180    9.93600   0.04580    0.46095
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92990   12.91750   0.01240    0.09599
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31700   13.30610   0.01090    0.08192
國泰紐幣保本基金                                                   12.77840   12.77610   0.00230    0.01800
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.65000   23.56000   0.09000    0.38200
國泰富時中國A50基金                                                21.43000   21.36000   0.07000    0.32772
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   50.34590   50.38770  -0.04180   -0.08296
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35080    0.35080   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52800    0.52970  -0.00170   -0.32094
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.86380   42.00490  -0.14110   -0.33591
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.77000   20.54000   0.23000    1.11977
國泰新興市場基金-美元                                               0.37130    0.37420  -0.00290   -0.77499
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46760    2.45800   0.00960    0.39056
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51380    1.50790   0.00590    0.39127
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35520    0.35540  -0.00020   -0.05627
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22010    0.22020  -0.00010   -0.04541
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79790   10.79730   0.00060    0.00556
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.49910    6.49870   0.00040    0.00616
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                14.86000   14.55000   0.31000    2.13058
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       48.00320   47.97300   0.03020    0.06295
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           48.33910   48.38640  -0.04730   -0.09775
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               44.34780   44.26520   0.08260    0.18660
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.35000   13.42000  -0.07000   -0.52161
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.43000   35.05000   0.38000    1.08417
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.19000   22.81000   0.38000    1.66594
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34450    0.34440   0.00010    0.02904
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.03010   39.19480  -0.16470   -0.42021
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.49000   21.40000   0.09000    0.42056
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.93000   19.01000  -0.08000   -0.42083
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.52000   17.38000   0.14000    0.80552
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41860    0.41850   0.00010    0.02389
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.67080   12.66040   0.01040    0.08215
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55960   10.55740   0.00220    0.02084
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48500   10.48060   0.00440    0.04198
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.74440   10.72310   0.02130    0.19864
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23010   10.22790   0.00220    0.02151
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19220   10.18790   0.00430    0.04221
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.38850   10.36800   0.02050    0.19772
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.94240    9.94860  -0.00620   -0.06232
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.82980    9.84220  -0.01240   -0.12599
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94630    9.95300  -0.00670   -0.06732
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89630    9.88750   0.00880    0.08900
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.94230    9.94850  -0.00620   -0.06232
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82490    9.83740  -0.01250   -0.12707
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94620    9.95290  -0.00670   -0.06732
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89630    9.88750   0.00880    0.08900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45930   11.45850   0.00080    0.00698
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85090    9.92620  -0.07530   -0.75860
第一金大中華基金                                                   26.14000   26.08000   0.06000    0.23006
第一金小型精選基金                                                 33.30000   33.09000   0.21000    0.63463
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.03000   14.25000  -0.22000   -1.54386
第一金中國世紀基金-美元                                             8.40990    8.57520  -0.16530   -1.92765
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.08000   10.27000  -0.19000   -1.85005
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.08000   10.26000  -0.18000   -1.75439
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.91140    9.91390  -0.00250   -0.02522
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.31590    8.33040  -0.01450   -0.17406
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.51210   11.51480  -0.00270   -0.02345
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83480    9.85200  -0.01720   -0.17458
第一金中概平衡基金                                                 28.13000   27.98000   0.15000    0.53610
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33390   15.33370   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.78100  178.77800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.43210   15.40040   0.03170    0.20584
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.43100   15.39940   0.03160    0.20520
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.11000   15.06000   0.05000    0.33201
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.12000   15.06000   0.06000    0.39841
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.42090   10.35990   0.06100    0.58881
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.41910   10.35820   0.06090    0.58794
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.18080   10.14800   0.03280    0.32322
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.18090   10.14800   0.03290    0.32420
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.53140   12.68190  -0.15050   -1.18673
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.54820   12.69890  -0.15070   -1.18672
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.06000   12.18000  -0.12000   -0.98522
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.08000   12.21000  -0.13000   -1.06470
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.74310    9.74130   0.00180    0.01848
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73810    9.73620   0.00190    0.01951
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.41660    9.40850   0.00810    0.08609
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.44070    9.43250   0.00820    0.08693
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.64550   10.64350   0.00200    0.01879
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32580   10.31690   0.00890    0.08627
第一金全球大趨勢基金                                               24.82000   24.65000   0.17000    0.68966
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.43000    9.43480  -0.00480   -0.05088
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.50990    6.51320  -0.00330   -0.05067
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.96640    9.96910  -0.00270   -0.02708
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.96660    9.96930  -0.00270   -0.02708
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.87800   10.88090  -0.00290   -0.02665
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.87980   10.88270  -0.00290   -0.02665
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55680    8.53680   0.02000    0.23428
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52720   10.50260   0.02460    0.23423
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.27310    9.26080   0.01230    0.13282
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.27160    9.25920   0.01240    0.13392
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64790    7.64780   0.00010    0.00131
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64260    7.64240   0.00020    0.00262
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44480    8.44010   0.00470    0.05569
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44530    8.44060   0.00470    0.05568
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.65750   11.64210   0.01540    0.13228
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.65810   11.64260   0.01550    0.13313
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.19130   10.19110   0.00020    0.00196
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.19210   10.19190   0.00020    0.00196
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.00390   14.99540   0.00850    0.05668
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.00350   14.99510   0.00840    0.05602
第一金亞洲科技基金                                                 17.64000   18.02000  -0.38000   -2.10877
第一金亞洲新興市場基金                                             12.78000   12.75000   0.03000    0.23529
第一金店頭市場基金                                                  8.12000    8.07000   0.05000    0.61958
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.33240   10.31890   0.01350    0.13083
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.33240   10.31880   0.01360    0.13180
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.44870   10.41870   0.03000    0.28794
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.44870   10.41870   0.03000    0.28794
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.33250   10.31890   0.01360    0.13180
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.34220   10.32810   0.01410    0.13652
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.33240   10.31890   0.01350    0.13083
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.44870   10.41870   0.03000    0.28794
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.45850   10.42810   0.03040    0.29152
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.44870   10.41870   0.03000    0.28794
第一金創新趨勢基金                                                 21.89000   21.80000   0.09000    0.41284
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  46.07440   46.21270  -0.13830   -0.29927
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.92050   46.06930  -0.14880   -0.32299
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      47.22240   47.28600  -0.06360   -0.13450
第一金電子基金                                                     34.71000   34.47000   0.24000    0.69626
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.25000   18.20000   0.05000    0.27473
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.64000   19.34000   0.30000    1.55119
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.66000    8.78000  -0.12000   -1.36674
統一大中華中小基金(美元)                                            7.62000    7.79000  -0.17000   -2.18228
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.47000   11.72000  -0.25000   -2.13311
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
統一大滿貫基金-A類型                                               36.20000   35.95000   0.25000    0.69541
統一大滿貫基金-I類型                                               36.20000   35.95000   0.25000    0.69541
統一大龍印基金                                                     14.67000   14.81000  -0.14000   -0.94531
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.06000   10.17000  -0.11000   -1.08161
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.85000    9.04000  -0.19000   -2.10177
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.25000   10.45000  -0.20000   -1.91388
統一中小基金                                                       25.15000   24.91000   0.24000    0.96347
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.12280   10.03220   0.09060    0.90309
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03730    9.04820  -0.01090   -0.12047
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86960    8.86940   0.00020    0.00225
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.74100   12.62700   0.11400    0.90283
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33260   11.34620  -0.01360   -0.11986
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07790   11.07770   0.00020    0.00181
統一台灣動力基金                                                   19.52000   19.35000   0.17000    0.87855
統一全天候基金-A類型                                              115.02000  114.16000   0.86000    0.75333
統一全天候基金-I類型                                              115.73000  114.86000   0.87000    0.75744
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.53480    8.43870   0.09610    1.13880
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91030    7.90140   0.00890    0.11264
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.04500    8.02340   0.02160    0.26921
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.23570    9.13170   0.10400    1.13889
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.56790    8.55820   0.00970    0.11334
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.70610    8.68280   0.02330    0.26835
統一全球債券組合基金                                               12.47690   12.47180   0.00510    0.04089
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.25000   16.07000   0.18000    1.12010
統一全球新科技基金(美元)                                           14.70000   14.68000   0.02000    0.13624
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.37000   14.33000   0.04000    0.27913
統一亞太基金                                                       25.12000   25.48000  -0.36000   -1.41287
統一亞洲大金磚基金                                                 12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
統一奔騰基金                                                       61.32000   60.96000   0.36000    0.59055
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74600   16.74580   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.54000   11.64000  -0.10000   -0.85911
統一強漢基金(美元)                                                  9.99000   10.18000  -0.19000   -1.86640
統一強漢基金(新台幣)                                               26.79000   27.24000  -0.45000   -1.65198
統一統信基金                                                       31.06000   30.81000   0.25000    0.81142
統一黑馬基金                                                       61.50000   61.20000   0.30000    0.49020
統一新亞洲科技能源基金                                             16.56000   16.69000  -0.13000   -0.77891
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.18890    8.17750   0.01140    0.13941
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.94030   10.92510   0.01520    0.13913
統一經建基金                                                       48.74000   48.38000   0.36000    0.74411
統一龍馬基金                                                       70.73000   70.41000   0.32000    0.45448
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.23000   21.14000   0.09000    0.42573
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.06000   48.85000   0.21000    0.42989
野村中國機會基金                                                   14.43000   14.66000  -0.23000   -1.56889
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43470   10.42900   0.00570    0.05466
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38910   10.38520   0.00390    0.03755
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.54300   10.52300   0.02000    0.19006
野村巴西基金                                                        6.29000    6.41000  -0.12000   -1.87207
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.31000   11.51000  -0.20000   -1.73762
野村台灣高股息基金                                                 24.77000   24.69000   0.08000    0.32402
野村台灣運籌基金                                                   37.92000   37.71000   0.21000    0.55688
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90840    9.90740   0.00100    0.01009
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77110    9.77030   0.00080    0.00819
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84220    9.84210   0.00010    0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.53260   10.53160   0.00100    0.00950
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27980   10.27900   0.00080    0.00778
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05900   10.05890   0.00010    0.00099
野村平衡基金                                                       20.04000   19.98000   0.06000    0.30030
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93850    9.94160  -0.00310   -0.03118
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19220   10.22950  -0.03730   -0.36463
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95530    9.95890  -0.00360   -0.03615
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93850    9.94160  -0.00310   -0.03118
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.19240   10.22970  -0.03730   -0.36462
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95600    9.95920  -0.00320   -0.03213
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96010    9.93260   0.02750    0.27687
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00090    9.99860   0.00230    0.02300
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02340   10.02370  -0.00030   -0.00299
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.01230   10.00720   0.00510    0.05096
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.84000   14.80000   0.04000    0.27027
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
野村全球生技醫療基金                                               16.77000   16.70000   0.07000    0.41916
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.34020   10.33630   0.00390    0.03773
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.29550   10.29180   0.00370    0.03595
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.27990   10.26600   0.01390    0.13540
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.58850   10.58410   0.00440    0.04157
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.50510   10.50100   0.00410    0.03904
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.49410   10.47980   0.01430    0.13645
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.35670   10.34280   0.01390    0.13439
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99070   10.98630   0.00440    0.04005
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86010   10.85600   0.00410    0.03777
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.85160   10.83680   0.01480    0.13657
野村全球品牌基金                                                   28.41000   28.32000   0.09000    0.31780
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.45000   12.38000   0.07000    0.56543
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.90000   18.79000   0.11000    0.58542
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.00200   11.00620  -0.00420   -0.03816
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01010   11.00880   0.00130    0.01181
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.81020   10.80750   0.00270    0.02498
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.44180    8.42530   0.01650    0.19584
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.28550    8.27060   0.01490    0.18016
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.91230    7.89440   0.01790    0.22674
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.84910   10.82810   0.02100    0.19394
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.37100   10.35230   0.01870    0.18064
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00040    9.97780   0.02260    0.22650
野村成長基金                                                       32.17000   32.07000   0.10000    0.31182
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.16600    8.21030  -0.04430   -0.53957
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.18320    8.23220  -0.04900   -0.59522
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.46320    8.50570  -0.04250   -0.49966
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.45140    9.50240  -0.05100   -0.53671
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.32150    9.37740  -0.05590   -0.59611
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.62340    9.67170  -0.04830   -0.49940
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.75000    8.86000  -0.11000   -1.24153
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.67000   12.84000  -0.17000   -1.32399
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.17490   10.17850  -0.00360   -0.03537
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.11910   10.12280  -0.00370   -0.03655
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09790   10.09180   0.00610    0.06045
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.62080    9.62270  -0.00190   -0.01974
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.64110    9.64450  -0.00340   -0.03525
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82970    9.82370   0.00600    0.06108
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.18860   10.18240   0.00620    0.06089
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.74570   10.75300  -0.00730   -0.06789
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.67420   10.67800  -0.00380   -0.03559
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.88320   10.87650   0.00670    0.06160
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.88340    9.90670  -0.02330   -0.23519
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.88930    9.90980  -0.02050   -0.20687
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.86710    9.88210  -0.01500   -0.15179
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.39930    8.41210  -0.01280   -0.15216
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96700    8.98800  -0.02100   -0.23364
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.83570    8.85400  -0.01830   -0.20669
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.98010    9.99520  -0.01510   -0.15107
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.66700   13.68780  -0.02080   -0.15196
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76460   12.79460  -0.03000   -0.23447
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33200   10.35340  -0.02140   -0.20670
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51500   10.50790   0.00710    0.06757
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47410   10.46890   0.00520    0.04967
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.54260   10.53730   0.00530    0.05030
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81510   10.80770   0.00740    0.06847
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74960   10.74430   0.00530    0.04933
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73740   10.73190   0.00550    0.05125
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.77900   10.76690   0.01210    0.11238
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70220   10.69240   0.00980    0.09165
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.96900   10.94100   0.02800    0.25592
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.27650   10.26660   0.00990    0.09643
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.79450    9.81710  -0.02260   -0.23021
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.46280    9.45740   0.00540    0.05710
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98810    8.97990   0.00820    0.09132
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49870   11.48830   0.01040    0.09053
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.48450   10.47170   0.01280    0.12223
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.60570   11.58810   0.01760    0.15188
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02590   11.01390   0.01200    0.10895
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81970   10.80660   0.01310    0.12122
野村泰國基金                                                       42.81000   43.29000  -0.48000   -1.10880
野村高科技基金                                                     11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45620   10.44470   0.01150    0.11010
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.99780    9.99050   0.00730    0.07307
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.69380   10.73010  -0.03630   -0.33830
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39620    9.39490   0.00130    0.01384
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44760    9.43770   0.00990    0.10490
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.66320    9.68120  -0.01800   -0.18593
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.98230   11.97330   0.00900    0.07517
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.21640   14.26190  -0.04550   -0.31903
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87400   10.87250   0.00150    0.01380
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.94110   10.92960   0.01150    0.10522
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.36490   11.38610  -0.02120   -0.18619
野村貨幣市場基金                                                   16.34960   16.34930   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.52000   14.66000  -0.14000   -0.95498
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.43130   10.42570   0.00560    0.05371
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93560    9.96300  -0.02740   -0.27502
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.17720   10.18910  -0.01190   -0.11679
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.31170   10.31550  -0.00380   -0.03684
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.27010   10.26410   0.00600    0.05846
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.29570   10.29130   0.00440    0.04275
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72260   10.72600  -0.00340   -0.03170
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.64420   10.63810   0.00610    0.05734
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70710   10.70250   0.00460    0.04298
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.98790    9.99850  -0.01060   -0.10602
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.98780    9.99500  -0.00720   -0.07204
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.94580    9.94740  -0.00160   -0.01608
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.62100   10.63210  -0.01110   -0.10440
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.56890   10.57650  -0.00760   -0.07186
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.53010   10.53190  -0.00180   -0.01709
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61360   10.62450  -0.01090   -0.10259
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95740    7.96570  -0.00830   -0.10420
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33900   12.35190  -0.01290   -0.10444
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40760   10.41320  -0.00560   -0.05378
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69460   10.73500  -0.04040   -0.37634
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35010   10.35440  -0.00430   -0.04153
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.55170   10.53960   0.01210    0.11481
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41640   10.43900  -0.02260   -0.21650
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40800   10.41350  -0.00550   -0.05282
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69530   10.73580  -0.04050   -0.37724
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34970   10.35400  -0.00430   -0.04153
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.55620   10.54410   0.01210    0.11476
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41540   10.43800  -0.02260   -0.21652
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41610   10.41850  -0.00240   -0.02304
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.71000   10.74710  -0.03710   -0.34521
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35650   10.35780  -0.00130   -0.01255
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.56040   10.54520   0.01520    0.14414
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42770   10.44720  -0.01950   -0.18665
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41610   10.41840  -0.00230   -0.02208
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.71200   10.74920  -0.03720   -0.34607
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36390   10.36520  -0.00130   -0.01254
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.57490   10.55970   0.01520    0.14394
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42830   10.44780  -0.01950   -0.18664
野村精選貨幣市場基金                                               12.11950   12.11940   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
野村積極成長基金                                                   13.64000   13.60000   0.04000    0.29412
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.39000   38.24000   0.15000    0.39226
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.71340   10.71020   0.00320    0.02988
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52150    8.52400  -0.00250   -0.02933
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84960    7.84890   0.00070    0.00892
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70810    7.70620   0.00190    0.02466
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.27810   12.28210  -0.00400   -0.03257
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98080   10.97980   0.00100    0.00911
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.82410   10.82140   0.00270    0.02495
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
野村環球基金-人民幣計價                                            17.65000   17.55000   0.10000    0.56980
野村環球基金-美元計價                                              13.61000   13.54000   0.07000    0.51699
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.44000   19.30000   0.14000    0.72539
野村鴻利基金                                                       24.06000   23.99000   0.07000    0.29179
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90950   16.90940   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.53000   20.42000   0.11000    0.53869
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.32000   13.14000   0.18000    1.36986
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.35000   15.35000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.84100   10.83970   0.00130    0.01199
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.19500   14.19340   0.00160    0.01127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.94430   10.93070   0.01360    0.12442
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45870   10.49070  -0.03200   -0.30503
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84630   10.81830   0.02800    0.25882
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32830   10.34600  -0.01770   -0.17108
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.35430   10.32580   0.02850    0.27601
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04610   10.06170  -0.01560   -0.15504
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02240   10.02300  -0.00060   -0.00599
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.36850   10.36780   0.00070    0.00675
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51740   10.51910  -0.00170   -0.01616
凱基台商天下基金                                                   13.98000   14.23000  -0.25000   -1.75685
凱基台灣精五門基金                                                 22.35000   22.19000   0.16000    0.72105
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.92920   48.06000  -0.13080   -0.27216
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.74620   48.67790   0.06830    0.14031
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.51510   41.66140  -0.14630   -0.35116
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48860   10.42850   0.06010    0.57631
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   48.18380   48.30730  -0.12350   -0.25565
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         49.41370   49.59780  -0.18410   -0.37119
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             49.48280   49.54900  -0.06620   -0.13361
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.94000   13.02000  -0.08000   -0.61444
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.20730   11.33380  -0.12650   -1.11613
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.38000  -0.11000   -0.96661
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60250   11.60240   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.16000   29.86000   0.30000    1.00469
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.61000   22.31000   0.30000    1.34469
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.46300   21.21420   0.24880    1.17280
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.89000   17.01000  -0.12000   -0.70547
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.80840   15.94240  -0.13400   -0.84053
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.29000    7.27000   0.02000    0.27510
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    44.00370   44.09740  -0.09370   -0.21248
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    44.34730   44.38080  -0.03350   -0.07548
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   44.48900   44.64750  -0.15850   -0.35500
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.84000   11.71000   0.13000    1.11016
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.05270   10.98760   0.06510    0.59249
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.31550   12.23720   0.07830    0.63985
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.88000   12.78000   0.10000    0.78247
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.75000   12.64000   0.11000    0.87025
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.23650   12.15090   0.08560    0.70447
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.48690   10.44830   0.03860    0.36944
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.82960    9.84170  -0.01210   -0.12295
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.05120   10.04780   0.00340    0.03384
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.48680   10.44820   0.03860    0.36944
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.82960    9.84170  -0.01210   -0.12295
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.05110   10.04770   0.00340    0.03384
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.63000   12.79000  -0.16000   -1.25098
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.73000   33.01000   0.72000    2.18116
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.28000   31.77000   0.51000    1.60529
富邦上証180基金                                                    30.95000   30.75000   0.20000    0.65041
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19740    0.20090  -0.00350   -1.74216
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.21000    6.31000  -0.10000   -1.58479
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.12000    6.18000  -0.06000   -0.97087
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.10000   46.19000   0.91000    1.97012
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.52870   12.62630  -0.09760   -0.77299
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.44850   11.55250  -0.10400   -0.90024
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.91640   11.03390  -0.11750   -1.06490
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.60910   10.69170  -0.08260   -0.77256
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.61180    9.69910  -0.08730   -0.90008
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17520    9.27400  -0.09880   -1.06534
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.85520   19.90800  -0.05280   -0.26522
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.68000   11.67750   0.00250    0.02141
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.44780   10.48040  -0.03260   -0.31106
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.89660   13.91210  -0.01550   -0.11141
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00160    2.00750  -0.00590   -0.29390
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44770    9.45820  -0.01050   -0.11101
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40980    1.41400  -0.00420   -0.29703
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63680   12.60760   0.02920    0.23161
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82430    1.82210   0.00220    0.12074
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.54000   10.51570   0.02430    0.23108
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54300    1.54110   0.00190    0.12329
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.00160   10.99240   0.00920    0.08369
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.93700   10.93410   0.00290    0.02652
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.04000   16.07000  -0.03000   -0.18668
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.74000   16.64000   0.10000    0.60096
富邦日本東証基金                                                   19.18000   19.03000   0.15000    0.78823
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.75000   45.68000   0.07000    0.15324
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.92000   44.91000   0.01000    0.02227
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.34000   51.18000   0.16000    0.31262
富邦台灣心基金                                                     22.69000   22.55000   0.14000    0.62084
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.23000   45.12000   0.11000    0.24379
富邦台灣科技指數基金                                               55.23000   54.87000   0.36000    0.65610
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   50.17140   50.33870  -0.16730   -0.33235
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.19060   42.05100   0.13960    0.33198
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31340    0.31440  -0.00100   -0.31807
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.71770    2.71010   0.00760    0.28043
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36280    0.36260   0.00020    0.05516
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.29550   11.27870   0.01680    0.14895
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.31730    2.31090   0.00640    0.27695
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34130    0.34120   0.00010    0.02931
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.56390    9.54970   0.01420    0.14870
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.76000   22.33000   0.43000    1.92566
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.69000   14.99000  -0.30000   -2.00133
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.81000   25.74000   1.07000    4.15695
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71710   15.71690   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.45000   17.26000   0.19000    1.10081
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.30800   42.29920   0.00880    0.02080
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.87160   47.01850  -0.14690   -0.31243
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   41.13750   41.12490   0.01260    0.03064
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.60090   41.59680   0.00410    0.00986
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93830   40.02840  -0.09010   -0.22509
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   48.30950   48.42040  -0.11090   -0.22904
富邦長紅基金                                                       63.15000   62.78000   0.37000    0.58936
富邦科技基金                                                       25.53000   25.33000   0.20000    0.78958
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.94050   41.91330   0.02720    0.06490
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        49.13600   49.19460  -0.05860   -0.11912
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.70660   41.69230   0.01430    0.03430
富邦恒生國企ETF基金                                                19.56000   19.60000  -0.04000   -0.20408
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.45000   14.43000   0.02000    0.13860
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.90000   24.01000  -0.11000   -0.45814
富邦高成長基金                                                     24.37000   24.23000   0.14000    0.57780
富邦基金A類型                                                      14.07000   14.00000   0.07000    0.50000
富邦基金I類型                                                      14.07000   14.00000   0.07000    0.50000
富邦深証100基金                                                    10.39000   10.24000   0.15000    1.46484
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.15000   19.98000   0.17000    0.85085
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42460    0.42370   0.00090    0.21241
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.40850   12.39440   0.01410    0.11376
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20230    9.19190   0.01040    0.11314
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29890    0.29830   0.00060    0.20114
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.39350    8.38390   0.00960    0.11451
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.05560   10.07040  -0.01480   -0.14697
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.82920   10.82830   0.00090    0.00831
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28270    9.29640  -0.01370   -0.14737
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.99170    9.99080   0.00090    0.00901
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.60000   17.61000  -0.01000   -0.05679
富邦精準基金                                                       44.99000   44.68000   0.31000    0.69382
富邦精銳中小基金                                                   12.14000   12.04000   0.10000    0.83056
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.18000   18.07000   0.11000    0.60874
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.93000   20.86000   0.07000    0.33557
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.23000    7.27000  -0.04000   -0.55021
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.43000   15.26000   0.17000    1.11402
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.13000   20.12000   0.01000    0.04970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.07810   11.03240   0.04570    0.41423
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.17450   10.21110  -0.03660   -0.35843
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.53980   10.55610  -0.01630   -0.15441
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.48630   10.44300   0.04330    0.41463
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.58590    9.62040  -0.03450   -0.35861
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91810    9.93340  -0.01530   -0.15403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.78000   30.68000   0.10000    0.32595
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89380    9.89330   0.00050    0.00505
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85570    9.85920  -0.00350   -0.03550
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65140    9.65700  -0.00560   -0.05799
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.26080   10.26180  -0.00100   -0.00974
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23220   10.23580  -0.00360   -0.03517
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.02360   10.02910  -0.00550   -0.05484
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.36560    8.38340  -0.01780   -0.21232
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.07150    9.09120  -0.01970   -0.21669
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.60500    8.62520  -0.02020   -0.23420
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.19350   10.21640  -0.02290   -0.22415
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.28330   10.30560  -0.02230   -0.21639
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78390    9.80700  -0.02310   -0.23555
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.94600    9.96800  -0.02200   -0.22071
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60790    8.60770   0.00020    0.00232
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91550    9.91530   0.00020    0.00202
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15820    9.15950  -0.00130   -0.01419
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49560   11.49580  -0.00020   -0.00174
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32200   11.32170   0.00030    0.00265
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.58580   10.58760  -0.00180   -0.01700
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36810    9.36870  -0.00060   -0.00640
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80690    8.80680   0.00010    0.00114
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71880    9.71820   0.00060    0.00617
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18350    9.18490  -0.00140   -0.01524
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.70160   10.70220  -0.00060   -0.00561
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74800   10.74740   0.00060    0.00558
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22360   10.22460  -0.00100   -0.00978
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34270    9.34280  -0.00010   -0.00107
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.78000    8.87000  -0.09000   -1.01466
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.99000    8.09000  -0.10000   -1.23609
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.78000    8.93000  -0.15000   -1.67973
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.76000    8.89000  -0.13000   -1.46232
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.90000   10.05000  -0.15000   -1.49254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21970   10.19630   0.02340    0.22950
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.43280    9.42950   0.00330    0.03500
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.99700    8.98820   0.00880    0.09791
富蘭克林華美中華基金                                               11.68000   11.75000  -0.07000   -0.59574
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.91000   22.68000   0.23000    1.01411
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.31000   22.17000   0.14000    0.63148
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23590    8.22970   0.00620    0.07534
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28440    9.28380   0.00060    0.00646
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39480   10.39410   0.00070    0.00673
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.14430   13.13440   0.00990    0.07537
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.15000    8.11000   0.04000    0.49322
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.09660   13.07770   0.01890    0.14452
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美第一富基金                                             39.90000   39.54000   0.36000    0.91047
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35900   10.35880   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.91000   14.67000   0.24000    1.63599
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.30000   13.15000   0.15000    1.14068
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.74000   15.54000   0.20000    1.28700
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.47100    9.48430  -0.01330   -0.14023
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.47090    9.48420  -0.01330   -0.14023
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.47830    9.48780  -0.00950   -0.10013
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.47830    9.48780  -0.00950   -0.10013
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.45440    9.47740  -0.02300   -0.24268
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.38270    9.40560  -0.02290   -0.24347
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.38270    9.40550  -0.02280   -0.24241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.62660    9.63740  -0.01080   -0.11206
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.55350    9.56430  -0.01080   -0.11292
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.55350    9.56430  -0.01080   -0.11292
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.31990    6.32770  -0.00780   -0.12327
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.46400   10.51870  -0.05470   -0.52003
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52730    9.52290   0.00440    0.04620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.58800   11.58270   0.00530    0.04576
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.75380    6.75250   0.00130    0.01925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87920    8.88440  -0.00520   -0.05853
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.98700   10.98480   0.00220    0.02003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.47000   71.72000  -0.25000   -0.34858
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    74.05000   74.08000  -0.03000   -0.04050
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                63.06200   62.97530   0.08670    0.13767
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.04000   20.97000   0.07000    0.33381
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              71.55500   71.77830  -0.22330   -0.31110
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 69.79020   69.89230  -0.10210   -0.14608
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.90340   11.90260   0.00080    0.00672
復華人生目標基金                                                   40.57900   40.46250   0.11650    0.28792
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華大中華中小策略基金                                              8.87000    9.02000  -0.15000   -1.66297
復華中小精選基金                                                   67.49000   67.03000   0.46000    0.68626
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.92800   52.22540  -0.29740   -0.56945
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.58930   62.66760  -0.07830   -0.12494
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.27000   10.43000  -0.16000   -1.53404
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.96000    9.14000  -0.18000   -1.96937
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.14000   12.22000  -0.08000   -0.65466
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.15000   10.26000  -0.11000   -1.07212
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華台灣智能基金                                                   11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
復華全方位基金                                                     30.06000   29.86000   0.20000    0.66979
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.14000   20.11000   0.03000    0.14918
復華全球平衡基金-美元                                               9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.76000   19.79000  -0.03000   -0.15159
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
復華全球原物料基金                                                  8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.30210   12.28780   0.01430    0.11638
復華全球債券基金                                                   15.34780   15.32920   0.01860    0.12134
復華全球債券組合基金                                               15.47000   15.45000   0.02000    0.12945
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.52000   15.48000   0.04000    0.25840
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
復華有利貨幣市場基金                                               13.50230   13.50210   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
復華亞太成長基金                                                   12.30000   12.36000  -0.06000   -0.48544
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
復華東協世紀基金                                                   11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
復華南非幣長期收益基金A                                            14.07000   14.05000   0.02000    0.14235
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    7.95000   0.01000    0.12579
復華南非幣短期收益基金A                                            14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      75.41850   75.51050  -0.09200   -0.12184
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.85000   20.60000   0.25000    1.21359
復華美國新星基金-美元                                              12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.91000   12.82000   0.09000    0.70203
復華恒生基金                                                       19.96000   19.97000  -0.01000   -0.05008
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.16000   26.19000  -0.03000   -0.11455
復華神盾基金                                                       27.70650   27.53500   0.17150    0.62284
復華高成長基金                                                     69.11000   68.90000   0.21000    0.30479
復華高益策略組合基金                                               13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
復華貨幣市場基金                                                   14.46630   14.46610   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.80000   17.72000   0.08000    0.45147
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.34000   47.36000  -0.02000   -0.04223
復華復華基金                                                       21.67000   21.61000   0.06000    0.27765
復華華人世紀基金                                                   17.43000   17.62000  -0.19000   -1.07832
復華傳家二號基金                                                   33.50980   33.34610   0.16370    0.49091
復華傳家基金                                                       23.49090   23.35240   0.13850    0.59309
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.01000   16.01000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.20000   23.19000   0.01000    0.04312
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.59000   71.55000   0.04000    0.05590
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.90000   11.92000  -0.02000   -0.16779
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
復華新興市場短期收益基金                                           11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
復華滬深300 A股基金                                                23.26000   23.04000   0.22000    0.95486
復華數位經濟基金                                                   47.66000   47.26000   0.40000    0.84638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.96580    9.97080  -0.00500   -0.05015
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73560    9.73550   0.00010    0.00103
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.50580   10.51100  -0.00520   -0.04947
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.12460   10.12830  -0.00370   -0.03653
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.06540   10.18370  -0.11830   -1.16166
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.09030   10.10860  -0.01830   -0.18103
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17400   10.18670  -0.01270   -0.12467
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.92140   10.91800   0.00340    0.03114
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.02290   10.04010  -0.01720   -0.17131
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.78240   10.78410  -0.00170   -0.01576
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38000   10.39790  -0.01790   -0.17215
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.15470   11.15560  -0.00090   -0.00807
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.63710   10.68710  -0.05000   -0.46785
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.58440   10.58940  -0.00500   -0.04722
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80480   10.79320   0.01160    0.10748
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61290   10.65920  -0.04630   -0.43437
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.77600   11.91970  -0.14370   -1.20557
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52860   10.53510  -0.00650   -0.06170
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79470   10.84170  -0.04700   -0.43351
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.06390   12.21290  -0.14900   -1.22002
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.67170   10.67820  -0.00650   -0.06087
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.94130   10.93080   0.01050    0.09606
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13010   10.18150  -0.05140   -0.50484
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11770   10.12570  -0.00800   -0.07901
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.13840   10.13070   0.00770    0.07601
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.45360   10.51120  -0.05760   -0.54799
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.70590   10.82920  -0.12330   -1.13859
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44940   10.46370  -0.01430   -0.13666
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.45220   10.50990  -0.05770   -0.54901
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.70580   10.82900  -0.12320   -1.13769
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44620   10.46050  -0.01430   -0.13670
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.33350   10.40650  -0.07300   -0.70148
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.31260   10.33700  -0.02440   -0.23605
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.33160   10.40460  -0.07300   -0.70161
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.31350   10.33800  -0.02450   -0.23699
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.91420   10.95900  -0.04480   -0.40880
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.90290   10.90040   0.00250    0.02293
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.12000   11.10010   0.01990    0.17928
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.13790   10.19520  -0.05730   -0.56203
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12260   10.13570  -0.01310   -0.12925
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.14430   10.14150   0.00280    0.02761
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.30410    9.29080   0.01330    0.14315
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.02790    8.05730  -0.02940   -0.36489
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.15970    8.17690  -0.01720   -0.21035
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.18710   12.16970   0.01740    0.14298
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.54240   10.58110  -0.03870   -0.36575
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.84020   10.86300  -0.02280   -0.20989
景順主流基金                                                       18.36000   18.22000   0.14000    0.76839
景順台灣科技基金                                                   32.23000   31.97000   0.26000    0.81326
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
景順全球科技基金                                                   23.56000   23.29000   0.27000    1.15930
景順全球康健基金                                                   19.63000   19.52000   0.11000    0.56352
景順貨幣市場基金                                                   16.00040   16.00020   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.62000   32.37000   0.25000    0.77232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.35000   14.23000   0.12000    0.84329
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.67000   13.54000   0.13000    0.96012
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.74000   10.64000   0.10000    0.93985
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.75000   11.63000   0.12000    1.03181
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65420    8.64200   0.01220    0.14117
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76380    7.79690  -0.03310   -0.42453
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.54660   11.53100   0.01560    0.13529
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.33760   10.38160  -0.04400   -0.42383
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.38000    8.48000  -0.10000   -1.17925
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.71000    7.89000  -0.18000   -2.28137
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.56000   11.80000  -0.24000   -2.03390
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64200    9.63830   0.00370    0.03839
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.03270   10.01320   0.01950    0.19474
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24810   10.24420   0.00390    0.03807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.66750   10.64670   0.02080    0.19537
華南永昌永昌基金                                                   20.18000   19.98000   0.20000    1.00100
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02480   15.02030   0.00450    0.02996
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
華南永昌全球精品基金                                               16.88000   16.79000   0.09000    0.53603
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
華南永昌物聯網精選基金                                             12.24000   12.10000   0.14000    1.15702
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28990   16.28970   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.93510   24.78390   0.15120    0.61007
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99640   11.99620   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76670   10.76720  -0.00050   -0.00464
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.47510   10.50610  -0.03100   -0.29507
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97930    9.97980  -0.00050   -0.00501
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.65040    9.67890  -0.02850   -0.29445
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60550   10.60780  -0.00230   -0.02168
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.25240   10.28440  -0.03200   -0.31115
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95120    9.95330  -0.00210   -0.02110
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56340    9.59320  -0.02980   -0.31064
華頓中小型基金                                                     21.20000   20.92000   0.28000    1.33843
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.00320   12.06290  -0.05970   -0.49491
華頓台灣基金                                                       23.48000   23.35000   0.13000    0.55675
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57720   11.57700   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.28000   17.24000   0.04000    0.23202
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90760   13.89620   0.01140    0.08204
華頓全球高收益債券基金B                                             8.06370    8.05710   0.00660    0.08192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.83210    2.88150  -0.04940   -1.71438
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.43040   12.68810  -0.25770   -2.03104
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39520    0.40410  -0.00890   -2.20243
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.20370   12.27540  -0.07170   -0.58410
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.20370   12.27540  -0.07170   -0.58410
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.86630   10.92060  -0.05430   -0.49723
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64890   10.74570  -0.09680   -0.90083
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.64840   10.74520  -0.09680   -0.90087
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.34440    9.42940  -0.08500   -0.90144
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.65640   10.77010  -0.11370   -1.05570
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.65610   10.76990  -0.11380   -1.05665
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.33670    9.44060  -0.10390   -1.10057
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.25000   11.40000  -0.15000   -1.31579
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.50000    9.66000  -0.16000   -1.65631
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.00000   10.18000  -0.18000   -1.76817
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70230    2.69770   0.00460    0.17052
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14110    2.13350   0.00760    0.35622
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.96540   12.00380  -0.03840   -0.31990
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23820    9.26780  -0.02960   -0.31939
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37650    0.37760  -0.00110   -0.29131
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29150    0.29280  -0.00130   -0.44399
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.51000    3.56000  -0.05000   -1.40449
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.41000   15.69000  -0.28000   -1.78458
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.35000   24.24000   0.11000    0.45380
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.54000   12.40000   0.14000    1.12903
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.77000   25.70000   0.07000    0.27237
匯豐成功基金                                                       41.91000   42.04000  -0.13000   -0.30923
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.24000   10.38000  -0.14000   -1.34875
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.43000  -0.01000   -0.41152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.79790    2.78990   0.00800    0.28675
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44910    2.44180   0.00730    0.29896
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97580   11.99180  -0.01600   -0.13342
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.01570    8.03110  -0.01540   -0.19175
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39130    0.39200  -0.00070   -0.17857
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33490    0.33550  -0.00060   -0.17884
匯豐金磚動力基金                                                   14.35000   14.50000  -0.15000   -1.03448
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01700   15.01680   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.01000    5.02000  -0.01000   -0.19920
匯豐新鑽動力基金                                                   10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50490    5.49570   0.00920    0.16740
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.37750    9.36880   0.00870    0.09286
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.60000   52.37000   0.23000    0.43918
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.60000   52.37000   0.23000    0.43918
匯豐龍騰電子基金                                                   38.04000   37.74000   0.30000    0.79491
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.86620   12.86220   0.00400    0.03110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.31000   18.11000   0.20000    1.10436
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.28000    9.41000  -0.13000   -1.38151
新光中國成長基金(美元)                                              8.97000    9.17000  -0.20000   -2.18103
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.11000    9.29000  -0.18000   -1.93757
新光台灣富貴基金                                                   24.50000   24.35000   0.15000    0.61602
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.46000   21.16000   0.30000    1.41777
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.19070   40.35400  -0.16330   -0.40467
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    47.53860   47.47590   0.06270    0.13207
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.12000    9.89000   0.23000    2.32558
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.67000    9.52000   0.15000    1.57563
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.74000   0.17000    1.74538
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                10.11000    9.81000   0.30000    3.05810
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.21000   10.98000   0.23000    2.09472
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51620   15.51600   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.67000    9.52000   0.15000    1.57563
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    8.95000   0.09000    1.00559
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.57000   0.08000    0.93349
新光亞洲精選基金-美金                                              20.16000   20.42000  -0.26000   -1.27326
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.83000   21.04000  -0.21000   -0.99810
新光店頭基金                                                       22.98000   22.83000   0.15000    0.65703
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          43.46300   43.53270  -0.06970   -0.16011
新光特選內需收益ETF基金                                            20.45000   20.47000  -0.02000   -0.09770
新光創新科技基金                                                   13.47000   13.31000   0.16000    1.20210
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26310   10.29880  -0.03570   -0.34664
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.66640   10.66300   0.00340    0.03189
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10340   10.11250  -0.00910   -0.08999
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34170    9.37570  -0.03400   -0.36264
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.68520    9.68190   0.00330    0.03408
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.17270    9.17690  -0.00420   -0.04577
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.42910   41.31810   0.11100    0.26865
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       48.55320   48.53150   0.02170    0.04471
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.91700   10.91550   0.00150    0.01374
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.56990    9.56950   0.00040    0.00418
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58810    9.57860   0.00950    0.09918
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.70770   10.69710   0.01060    0.09909
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71990   10.71600   0.00390    0.03639
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58220    9.57870   0.00350    0.03654
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54680    9.54670   0.00010    0.00105
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.66610   10.66590   0.00020    0.00188
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.09000    7.05000   0.04000    0.56738
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.80380   10.83990  -0.03610   -0.33303
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.54560    9.57680  -0.03120   -0.32579
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.54400   10.58110  -0.03710   -0.35063
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.48880    9.52210  -0.03330   -0.34971
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56380    9.59930  -0.03550   -0.36982
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.62880   10.66780  -0.03900   -0.36559
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95410   14.99380  -0.03970   -0.26478
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.63890    8.66190  -0.02300   -0.26553
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.58180   40.74680  -0.16500   -0.40494
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.82260   45.87130  -0.04870   -0.10617
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     46.44690   46.42140   0.02550    0.05493
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.99090   47.01370  -0.02280   -0.04850
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               48.36470   48.34360   0.02110    0.04365
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  46.51910   46.53060  -0.01150   -0.02471
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 50.11830   50.12510  -0.00680   -0.01357
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.90680   50.63580   0.27100    0.53519
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  49.58930   49.65640  -0.06710   -0.13513
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       11.05130   10.99480   0.05650    0.51388
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  49.25930   49.22660   0.03270    0.06643
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.24270   40.42960  -0.18690   -0.46229
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50960   11.50800   0.00160    0.01390
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00520   10.08070  -0.07550   -0.74896
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.77180   13.88010  -0.10830   -0.78025
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.88960   10.06250  -0.17290   -1.71826
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.70000    9.52000   0.18000    1.89076
群益大印度基金-人民幣                                              13.13120   12.78620   0.34500    2.69822
群益大印度基金-美元                                                11.86470   11.66320   0.20150    1.72766
群益大印度基金-新臺幣                                              11.47000   11.26000   0.21000    1.86501
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.22050   11.99920   0.22130    1.84429
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.32280   11.22390   0.09890    0.88116
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.84000   10.73000   0.11000    1.02516
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.85600   10.65940   0.19660    1.84438
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.17590    9.09580   0.08010    0.88063
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.81000    8.72000   0.09000    1.03211
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.80810    9.63060   0.17750    1.84308
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.32470    8.25200   0.07270    0.88100
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.97000    8.88000   0.09000    1.01351
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.06450    8.90040   0.16410    1.84374
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.95160    7.88210   0.06950    0.88174
群益中小型股基金                                                   45.98000   45.84000   0.14000    0.30541
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.79760   10.78720   0.01040    0.09641
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.63140    9.71390  -0.08250   -0.84930
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.21200    9.27650  -0.06450   -0.69531
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.13860    9.12980   0.00880    0.09639
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.15020    8.22010  -0.06990   -0.85035
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79640    7.85100  -0.05460   -0.69545
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59390   10.60790  -0.01400   -0.13198
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65320   11.66860  -0.01540   -0.13198
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.22170   11.24270  -0.02100   -0.18679
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.47940   10.48430  -0.00490   -0.04674
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.20650    9.26390  -0.05740   -0.61961
群益中國新機會基金N-美元                                            8.12250    8.25110  -0.12860   -1.55858
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.85000    8.98000  -0.13000   -1.44766
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.16460    8.21550  -0.05090   -0.61956
群益中國新機會基金-美元                                             8.68430    8.82180  -0.13750   -1.55864
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.45000    8.57000  -0.12000   -1.40023
群益平衡王基金                                                     20.01440   20.00530   0.00910    0.04549
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95820    9.96230  -0.00410   -0.04116
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.07310   10.06150   0.01160    0.11529
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95820    9.96230  -0.00410   -0.04116
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.07310   10.06150   0.01160    0.11529
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95830    9.96240  -0.00410   -0.04115
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.07310   10.06150   0.01160    0.11529
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.05410   10.04200   0.01210    0.12049
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.92500    9.93300  -0.00800   -0.08054
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.03950   10.03200   0.00750    0.07476
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.92500    9.93300  -0.00800   -0.08054
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.03950   10.03200   0.00750    0.07476
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.92500    9.93300  -0.00800   -0.08054
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.03950   10.03200   0.00750    0.07476
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.03950   10.03110   0.00840    0.08374
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.93990    9.94380  -0.00390   -0.03922
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.05460   10.04290   0.01170    0.11650
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.93990    9.94380  -0.00390   -0.03922
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.05460   10.04290   0.01170    0.11650
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.93980    9.94380  -0.00400   -0.04023
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.05460   10.04290   0.01170    0.11650
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.04720   10.03480   0.01240    0.12357
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.61000    6.58000   0.03000    0.45593
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.66960   12.51050   0.15910    1.27173
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61830   11.58190   0.03640    0.31428
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.80760   10.67190   0.13570    1.27156
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.90960    9.87850   0.03110    0.31483
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.59310   10.46000   0.13310    1.27247
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50270   10.51330  -0.01060   -0.10082
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.27970   10.29390  -0.01420   -0.13795
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24900    9.25840  -0.00940   -0.10153
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24700    9.25970  -0.01270   -0.13715
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56380   10.57450  -0.01070   -0.10119
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60250   10.61710  -0.01460   -0.13751
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41230    9.42190  -0.00960   -0.10189
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89400    9.90760  -0.01360   -0.13727
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.44470   11.43150   0.01320    0.11547
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.86450    7.85540   0.00910    0.11584
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.82910   10.81540   0.01370    0.12667
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.63080   10.61970   0.01110    0.10452
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.85660   10.82830   0.02830    0.26135
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97750    9.96490   0.01260    0.12644
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91050    9.90010   0.01040    0.10505
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12160   10.09530   0.02630    0.26052
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.82920   10.81550   0.01370    0.12667
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.63070   10.61960   0.01110    0.10452
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.85650   10.82820   0.02830    0.26135
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97760    9.96500   0.01260    0.12644
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91030    9.90000   0.01030    0.10404
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12160   10.09530   0.02630    0.26052
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.70050    9.64400   0.05650    0.58586
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.87200   15.77970   0.09230    0.58493
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.96000   15.85000   0.11000    0.69401
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.38550   10.10950   0.27600    2.73011
群益印度中小基金N-美元                                              8.37630    8.23160   0.14470    1.75786
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.07000    7.92000   0.15000    1.89394
群益印度中小基金-人民幣                                            14.05970   13.68610   0.37360    2.72978
群益印度中小基金-美元                                              11.98040   11.77340   0.20700    1.75820
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.13000   13.86000   0.27000    1.94805
群益多利策略組合基金                                               12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
群益多重收益組合基金                                               14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
群益多重資產組合基金                                               15.79000   15.75000   0.04000    0.25397
群益安家基金                                                       25.91910   25.89550   0.02360    0.09114
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16740   16.16720   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.38000   21.11000   0.27000    1.27901
群益亞太中小基金                                                   10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.39000   16.51000  -0.12000   -0.72683
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.83440   10.81890   0.01550    0.14327
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.99090    7.97940   0.01150    0.14412
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.52610   10.51100   0.01510    0.14366
群益店頭市場基金                                                   99.43000   98.84000   0.59000    0.59692
群益東方盛世基金                                                    8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
群益東協成長基金-人民幣                                            13.35440   13.36880  -0.01440   -0.10771
群益東協成長基金-美元                                              11.26200   11.38180  -0.11980   -1.05256
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.36000   11.46000  -0.10000   -0.87260
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.19550   12.05280   0.14270    1.18396
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.19540   11.14800   0.04740    0.42519
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.70500   10.64610   0.05890    0.55325
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.95200    9.83560   0.11640    1.18346
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.13870    9.10000   0.03870    0.42527
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73660    8.68860   0.04800    0.55245
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.06940   11.00850   0.06090    0.55321
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.73900    9.62510   0.11390    1.18336
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.30090    9.26160   0.03930    0.42433
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76000    9.70630   0.05370    0.55325
群益長安基金                                                       30.33000   30.18000   0.15000    0.49702
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.22950   10.12330   0.10620    1.04907
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.47480   15.31420   0.16060    1.04870
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.23000   15.05000   0.18000    1.19601
群益真善美基金                                                     15.93270   15.96500  -0.03230   -0.20232
群益馬拉松基金                                                    121.37000  121.02000   0.35000    0.28921
群益深証中小板基金                                                 11.93000   11.74000   0.19000    1.61840
群益創新科技基金                                                   33.72000   33.59000   0.13000    0.38702
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.21030   10.26200  -0.05170   -0.50380
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.02870    9.16110  -0.13240   -1.44524
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.59000    9.71000  -0.12000   -1.23584
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.11910   11.17540  -0.05630   -0.50379
群益華夏盛世基金-美元                                               9.95520   10.10110  -0.14590   -1.44440
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.74000   16.96000  -0.22000   -1.29717
群益奧斯卡基金                                                     30.41000   30.34000   0.07000    0.23072
群益新興金鑽基金-美元                                              10.95070   11.10500  -0.15430   -1.38946
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.53000    8.64000  -0.11000   -1.27315
群益葛萊美基金                                                     24.12000   23.95000   0.17000    0.70981
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.86000   22.59000   0.27000    1.19522
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.55000   13.40000   0.15000    1.11940
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.61130   11.45970   0.15160    1.32290
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.99830   10.95830   0.04000    0.36502
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.22800   11.16980   0.05820    0.52105
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.21130   11.06490   0.14640    1.32310
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.61880   10.58020   0.03860    0.36483
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84070   10.78450   0.05620    0.52112
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.61120   11.45960   0.15160    1.32291
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.99870   10.95870   0.04000    0.36501
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.21130   11.06500   0.14630    1.32219
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.61830   10.57970   0.03860    0.36485
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.05270   10.00060   0.05210    0.52097
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13490   13.12570   0.00920    0.07009
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86370   11.87100  -0.00730   -0.06149
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75790   11.76450  -0.00660   -0.05610
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.75000    8.74390   0.00610    0.06976
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01830    9.02390  -0.00560   -0.06206
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.50930    8.51420  -0.00490   -0.05755
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32710   10.33340  -0.00630   -0.06097
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.97700    9.98320  -0.00620   -0.06210
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.73000   30.58000   0.15000    0.49052
德信中國精選成長基金                                               11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
德信台灣主流中小基金                                               20.78000   20.58000   0.20000    0.97182
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99120   11.99100   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.25000   33.87000   0.38000    1.12194
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.02610   11.02470   0.00140    0.01270
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.88860   10.88990  -0.00130   -0.01194
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72160   11.72140   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.92000   16.78000   0.14000    0.83433
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.72000   16.72000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     11.04140   11.01760   0.02380    0.21602
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.74920   16.71280   0.03640    0.21780
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.33650    8.34270  -0.00620   -0.07432
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15650   11.18220  -0.02570   -0.22983
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.18440   12.21270  -0.02830   -0.23173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.21080   14.22130  -0.01050   -0.07383
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摩根大歐洲基金                                                     16.49000   16.46000   0.03000    0.18226
摩根中小基金                                                       22.24000   21.99000   0.25000    1.13688
摩根中國A股基金                                                    15.21000   15.56000  -0.35000   -2.24936
摩根中國A股基金(美元)                                              11.71000   12.01000  -0.30000   -2.49792
摩根中國亮點基金                                                   12.75000   12.96000  -0.21000   -1.62037
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25890   11.43490  -0.17600   -1.53915
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.71610   12.83630  -0.12020   -0.93641
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.48410    9.64130  -0.15720   -1.63049
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.16290   13.36870  -0.20580   -1.53942
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.47880   15.62470  -0.14590   -0.93378
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.31000   19.19000   0.12000    0.62533
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.31000   19.19000   0.12000    0.62533
摩根台灣增長基金                                                   49.22000   49.01000   0.21000    0.42848
摩根平衡基金                                                       27.39000   27.37000   0.02000    0.07307
摩根全球α基金                                                     18.12000   17.98000   0.14000    0.77864
摩根全球平衡基金                                                   16.29160   16.31030  -0.01870   -0.11465
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44930    9.46230  -0.01300   -0.13739
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64000   10.63490   0.00510    0.04796
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.98840   10.00420  -0.01580   -0.15793
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.66270   11.67890  -0.01620   -0.13871
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40980   10.42620  -0.01640   -0.15730
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.29950   10.42140  -0.12190   -1.16971
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.71600   13.87830  -0.16230   -1.16945
摩根亞洲基金                                                       57.41000   57.98000  -0.57000   -0.98310
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45550    8.45180   0.00370    0.04378
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.01890    9.99080   0.02810    0.28126
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82370    8.82240   0.00130    0.01474
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.92790   12.92210   0.00580    0.04488
摩根東方內需機會基金                                               18.16000   18.34000  -0.18000   -0.98146
摩根東方科技基金                                                   31.59000   32.03000  -0.44000   -1.37371
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.24000    9.42000  -0.18000   -1.91083
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.83000    9.01000  -0.18000   -1.99778
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.29000   11.50000  -0.21000   -1.82609
摩根金龍收成基金                                                   21.88000   22.28000  -0.40000   -1.79533
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13820   15.13800   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.11000   14.34000  -0.23000   -1.60391
摩根新金磚五國基金                                                 12.00000   12.06000  -0.06000   -0.49751
摩根新絲路基金                                                      8.88000    8.97000  -0.09000   -1.00334
摩根新興35基金                                                     12.97000   13.11000  -0.14000   -1.06789
摩根新興日本基金                                                   22.90000   23.24000  -0.34000   -1.46299
摩根新興科技基金                                                   53.26000   52.66000   0.60000    1.13938
摩根龍揚基金                                                       32.69000   33.28000  -0.59000   -1.77284
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.30000   10.23000   0.07000    0.68426
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.37220    9.35250   0.01970    0.21064
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60890   11.58450   0.02440    0.21063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.35000   20.42000  -0.07000   -0.34280
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61940   12.61930   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93140   10.90860   0.02280    0.20901
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.55280   10.56910  -0.01630   -0.15422
聯邦中國龍基金                                                     26.77000   26.54000   0.23000    0.86662
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.50250   12.54280  -0.04030   -0.32130
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76240   11.79580  -0.03340   -0.28315
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73440   10.75570  -0.02130   -0.19803
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.23330   10.26650  -0.03320   -0.32338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68140    9.70890  -0.02750   -0.28325
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82830    8.84580  -0.01750   -0.19783
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.51130    9.52580  -0.01450   -0.15222
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.84940    9.84910   0.00030    0.00305
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.00570    9.01950  -0.01380   -0.15300
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.32190    9.32160   0.00030    0.00322
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59970   11.55280   0.04690    0.40596
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.49460   11.43660   0.05800    0.50714
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.80780   10.73850   0.06930    0.64534
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.67830   10.63520   0.04310    0.40526
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.56800   10.51470   0.05330    0.50691
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.93550    9.87180   0.06370    0.64527
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.77800   23.60950   0.16850    0.71370
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.25970    9.33650  -0.07680   -0.82258
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.75160    9.81710  -0.06550   -0.66720
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.20790    9.28420  -0.07630   -0.82183
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.68440    9.74950  -0.06510   -0.66773
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22960   13.22940   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.41000   13.29000   0.12000    0.90293
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.83500   16.82410   0.01090    0.06479
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.71890   12.75910  -0.04020   -0.31507
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.41330   12.46980  -0.05650   -0.45309
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.79650   11.85000  -0.05350   -0.45148
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.46600   12.44910   0.01690    0.13575
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.78770   11.75560   0.03210    0.27306
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57580   10.56230   0.01350    0.12781
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.82670    8.80270   0.02400    0.27264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.98000   35.78000   0.20000    0.55897
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.58000   18.77000  -0.19000   -1.01225
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.97000   18.32000  -0.35000   -1.91048
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.12000   12.34000  -0.22000   -1.78282
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.31000   16.30000   0.01000    0.06135
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.60000   0.01000    0.13158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.94000   15.07000  -0.13000   -0.86264
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.98000   13.99000  -0.01000   -0.07148
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.98000   14.00000  -0.02000   -0.14286
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.60000   20.51000   0.09000    0.43881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.70000   18.62000   0.08000    0.42965
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.97000   12.91000   0.06000    0.46476
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.58000   14.52000   0.06000    0.41322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.56000   15.49000   0.07000    0.45190
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.52000   14.46000   0.06000    0.41494
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.51000   14.46000   0.05000    0.34578
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.71000   14.65000   0.06000    0.40956
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.04000   12.99000   0.05000    0.38491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.64000   19.65000  -0.01000   -0.05089
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.36000   18.37000  -0.01000   -0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
聯博貨幣市場基金                                                   15.04290   15.04270   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16140   11.18000  -0.01860   -0.16637
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.89570   13.92750  -0.03180   -0.22833
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53320    7.54570  -0.01250   -0.16566
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.37850   10.32780   0.05070    0.49091
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71830   10.70120   0.01710    0.15980
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21620   10.21050   0.00570    0.05582
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.30050   10.28500   0.01550    0.15070
瀚亞中小型股基金                                                   21.56000   21.29000   0.27000    1.26820
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.85000   13.11000  -0.26000   -1.98322
瀚亞巴西基金                                                        5.36000    5.48000  -0.12000   -2.18978
瀚亞外銷基金                                                       40.27000   40.13000   0.14000    0.34887
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.07280   10.03610   0.03670    0.36568
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94290    9.93620   0.00670    0.06743
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99330    9.99970  -0.00640   -0.06400
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00410   10.00450  -0.00040   -0.00400
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.06930   10.03000   0.03930    0.39182
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96810    9.96350   0.00460    0.04617
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98240    9.99090  -0.00850   -0.08508
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99350    9.99590  -0.00240   -0.02401
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.58610   11.52910   0.05700    0.49440
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.93060   10.94080  -0.01020   -0.09323
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.88910   12.89210  -0.00300   -0.02327
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.95620   10.96060  -0.00440   -0.04014
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.41070    7.37200   0.03870    0.52496
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97840    7.98590  -0.00750   -0.09392
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.19260    8.19450  -0.00190   -0.02319
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13820    7.14090  -0.00270   -0.03781
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75500    8.75700  -0.00200   -0.02284
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.11340    9.06620   0.04720    0.52062
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32910    9.33780  -0.00870   -0.09317
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12540    9.12750  -0.00210   -0.02301
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.15000   12.00000   0.15000    1.25000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.79000   10.65000   0.14000    1.31455
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.39290   10.39370  -0.00080   -0.00770
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89010    9.80620   0.08390    0.85558
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.40070    9.41300  -0.01230   -0.13067
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.56020    9.56090  -0.00070   -0.00732
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.14000   13.81000   0.33000    2.38957
瀚亞印度基金-美元                                                  12.80000   12.63000   0.17000    1.34600
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.94000   28.51000   0.43000    1.50824
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.31000    9.19000   0.12000    1.30577
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.31000   13.45000  -0.14000   -1.04089
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.69000   10.81000  -0.12000   -1.11008
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.33000   11.47000  -0.14000   -1.22058
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.75000    9.97000  -0.22000   -2.20662
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.00000   14.30000  -0.30000   -2.09790
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.39000    6.53000  -0.14000   -2.14395
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.22000    8.40000  -0.18000   -2.14286
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.18000   11.32000  -0.14000   -1.23675
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.54980   12.48200   0.06780    0.54318
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.81210   14.69750   0.11460    0.77972
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.08730   11.12690  -0.03960   -0.35589
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.94100   10.96950  -0.02850   -0.25981
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.77040   12.81320  -0.04280   -0.33403
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05260    9.01030   0.04230    0.46946
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.05920   10.00340   0.05580    0.55781
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.78720    8.81860  -0.03140   -0.35607
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.66090    8.68350  -0.02260   -0.26026
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32930    9.36180  -0.03250   -0.34716
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96220   14.89930   0.06290    0.42217
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.81840   10.68250   0.13590    1.27217
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.18980   10.16320   0.02660    0.26173
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64520   12.59200   0.05320    0.42249
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.82000   17.97000  -0.15000   -0.83472
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63150   13.63130   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.14000   28.77000   0.37000    1.28606
瀚亞高科技基金                                                     60.46000   59.84000   0.62000    1.03610
瀚亞理財通基金                                                     26.25000   26.20000   0.05000    0.19084
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.73000    8.60000   0.13000    1.51163
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.16000    8.11000   0.05000    0.61652
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.44000    8.39000   0.05000    0.59595
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.69000    8.56000   0.13000    1.51869
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.06000   21.91000   0.15000    0.68462
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.09730   14.08010   0.01720    0.12216
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25080    9.23950   0.01130    0.12230
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.14200   11.02270   0.11930    1.08231
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.05440   11.93570   0.11870    0.99450
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.13780   10.11420   0.02360    0.23334
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.64590   10.63890   0.00700    0.06580
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.28040    8.19180   0.08860    1.08157
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.41890    8.33600   0.08290    0.99448
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.57940    8.57280   0.00660    0.07699
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15900    8.14000   0.01900    0.23342
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07090    8.06560   0.00530    0.06571
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.27240   14.25810   0.01430    0.10029
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.95120   10.83970   0.11150    1.02863
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97260    9.97020   0.00240    0.02407
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.63760   11.62590   0.01170    0.10064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.45000   10.34420   0.10580    1.02280
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.11200   10.10200   0.01000    0.09899
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