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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/27  108/08/26  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.81000   25.74000   1.07000    4.15695
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.11000    9.81000   0.30000    3.05810
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.38550   10.10950   0.27600    2.73011
群益印度中小基金-人民幣                                          14.05970   13.68610   0.37360    2.72978
群益大印度基金-人民幣                                            13.13120   12.78620   0.34500    2.69822
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             45.64580   44.54770   1.09810    2.46500
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.14000   13.81000   0.33000    2.38957
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.12000    9.89000   0.23000    2.32558
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.73000   33.01000   0.72000    2.18116
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              14.86000   14.55000   0.31000    2.13058
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.21000   10.98000   0.23000    2.09472
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.01000   17.66000   0.35000    1.98188
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 47.10000   46.19000   0.91000    1.97012
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.13000   13.86000   0.27000    1.94805
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.62000   33.96000   0.66000    1.94346
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.76000   22.33000   0.43000    1.92566
元大印度指數基金                                                  9.47600    9.29900   0.17700    1.90343
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.07000    7.92000   0.15000    1.89394
群益大印度基金N-新臺幣                                            9.70000    9.52000   0.18000    1.89076
群益大印度基金-新臺幣                                            11.47000   11.26000   0.21000    1.86501
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.85600   10.65940   0.19660    1.84438
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.22050   11.99920   0.22130    1.84429
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.06450    8.90040   0.16410    1.84374
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.80810    9.63060   0.17750    1.84308
元大印度基金                                                     12.27000   12.05000   0.22000    1.82573
群益印度中小基金-美元                                            11.98040   11.77340   0.20700    1.75820
群益印度中小基金N-美元                                            8.37630    8.23160   0.14470    1.75786
台新印度基金                                                     13.90000   13.66000   0.24000    1.75695
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.91000    9.74000   0.17000    1.74538
群益大印度基金-美元                                              11.86470   11.66320   0.20150    1.72766
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