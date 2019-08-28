[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/27 108/08/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.81000 25.74000 1.07000 4.15695 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.11000 9.81000 0.30000 3.05810 群益印度中小基金N-人民幣 10.38550 10.10950 0.27600 2.73011 群益印度中小基金-人民幣 14.05970 13.68610 0.37360 2.72978 群益大印度基金-人民幣 13.13120 12.78620 0.34500 2.69822 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 45.64580 44.54770 1.09810 2.46500 瀚亞印度基金-人民幣 14.14000 13.81000 0.33000 2.38957 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.12000 9.89000 0.23000 2.32558 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.73000 33.01000 0.72000 2.18116 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.86000 14.55000 0.31000 2.13058 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.21000 10.98000 0.23000 2.09472 元大滬深300單日正向2倍基金 18.01000 17.66000 0.35000 1.98188 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.10000 46.19000 0.91000 1.97012 群益印度中小基金-新臺幣 14.13000 13.86000 0.27000 1.94805 元大標普500單日正向2倍基金 34.62000 33.96000 0.66000 1.94346 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.76000 22.33000 0.43000 1.92566 元大印度指數基金 9.47600 9.29900 0.17700 1.90343 群益印度中小基金N-新臺幣 8.07000 7.92000 0.15000 1.89394 群益大印度基金N-新臺幣 9.70000 9.52000 0.18000 1.89076 群益大印度基金-新臺幣 11.47000 11.26000 0.21000 1.86501 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.85600 10.65940 0.19660 1.84438 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.22050 11.99920 0.22130 1.84429 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.06450 8.90040 0.16410 1.84374 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80810 9.63060 0.17750 1.84308 元大印度基金 12.27000 12.05000 0.22000 1.82573 群益印度中小基金-美元 11.98040 11.77340 0.20700 1.75820 群益印度中小基金N-美元 8.37630 8.23160 0.14470 1.75786 台新印度基金 13.90000 13.66000 0.24000 1.75695 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.74000 0.17000 1.74538 群益大印度基金-美元 11.86470 11.66320 0.20150 1.72766 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------