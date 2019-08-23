〈財報〉惠普CEO魏斯勒11月辭職 股價下跌

在走過和惠普 (HPQ-US) 的風雨飄搖的四年後，執行長魏斯勒 (Dion Weisler) 在週四 (22 日) 宣布辭職，預計將於 11 月 1 日交棒給惠普影像、印刷與解決方案部門的行政總裁的 Enrique Lores。同時惠普也於週四釋出截至 7 月 31 日的第三季財報。

於 2012 年加入惠普，並在 2015 年擔任起公司總裁兼執行長的魏斯勒表示，出於家庭健康原因而決定辭職。

惠普股價在 CEO 宣布辭職和公布第三季財報後，一度下跌近 5%，至 17.82 美元。

惠普股價走勢 (圖片: Investing)

惠普 Q3 財報關鍵數據:

營收: 146 億美元，低於分析師預估的 146.1 億美元

調整後每股純益 (EPS): 58 美分，優於分析師預估的 55 美分

惠普董事會主席 Chip Bergh 表示，他們支持魏斯勒替家庭所做出的決定。

即將接任惠普 CEO 的 Lores 是一名擁有 30 年資的資深人士，最初以實習工程師的身分加入惠普，曾經歷過惠普 (Hewlett-Packard Company) 拆分為兩家獨立公司 HP Inc(HPI)和 Hewlett Packard Enterprise(HPE)的時期，還有 2017 年惠普以 10.5 億美元收購三星印表機部門，他也曾參與。

目前已知魏斯勒將返回澳洲家中，不過在明年 1 月之前會協助 Lores 交接執行長業務，惠普將替魏斯勒在董事會中保留一席，直到明年春季的下一次年度股東大會。

惠普的股價在魏斯勒從 2015 年接任開始，從不到 12 美元開始，一路上漲至本週四 (22 日) 收盤時的近 19 美元。

該公司將 2019 年全年 (調整後)EPS 預測，從原先的 2.14 至 2.21 美元，上調為 2.18 至 2.22 美元。分析師預計整個會計年度的每股純益為 2.18 美元。