紐約匯市—殖利率反轉加深！避險資金擁抱日圓 美元回落；英鎊彈升

週二 (27 日) 市場重新審視美中貿易協商帶來的不確定性，謹慎情緒促使投資人轉向避險資產，提振了日圓，同時加深了美債殖利率曲線進一步反轉。

在川普表示中國致電期望回到談判桌，但中國外交部否認美中有通過電話後，發布通話消息的美國商務部沒有出面回應。市場對美中貿易不確定性加劇，避險情緒重回主導市場，原本在盤中一度貶值的日圓，午盤後又再度轉升 0.33%，USD/JPY 再度往下突破 106，至 105.755。

市場避險情緒也加深美債殖利率曲線進一步反轉，美債 2 年期殖利率為 1.52%，10 年期為 1.47%，市場對美國經濟衰退的憂慮又起，使得美元震盪後收小跌 0.07% 至 97.925。

RBS Securities 策略分析師 Brian Daingerfield 表示，儘管很難指出特定的驅動因素，致使美債殖利率的反轉加深，但這的確導致市場普遍轉向風險趨避。

RBS Securities 策略分析師 Brian Daingerfield 表示，無論是美中貿易戰、歐洲政治問題、英國脫歐或者中國的經濟放緩，全球在許多封面存在非常多不確定性，近期內避險情緒仍將主導市場。

英鎊為漲幅最大的貨幣之一，兌美元上揚 0.6% 至 1.2288，因市場傳出歐盟委員會主席致電英國首相，表示歐洲將考慮英國提出可能的建議，支持愛爾蘭，避免出現無序脫歐的局面。同時，英國反對黨也表態不會對強生投下不信任票，並將協助阻止英國無序脫歐。

截至週三 (28 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.025。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1092 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2287 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6751 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3283 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.74 日圓。