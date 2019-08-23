紐約匯市—衰退警報又響 美元屏息以待鮑爾演講；英鎊強拉百點

週四 (22 日) 美元指數盤整，在 98.1 至 98.4 區間震盪後，微幅收跌 0.08% 至 98.3，因美國公布 8 月製造業 PMI 指數僅 49.9，意外低於 50，為 10 年來首次落入緊縮區間，市場擔憂經濟衰退的情緒再度增溫，美債 2 年期、10 年期殖利率第三度出現倒掛。

周四登場的 Jackson Hole 央行年會，三位 Fed 官員已發表談話，其中費城聯儲銀行行長 Patrick Harker，與堪薩斯城聯儲銀行行長 Esther George 認為，7 月的降息已經足夠，先觀察效果再決定下一步。而達拉斯聯儲銀行行長 Robert Kaplan 則對未來多次降息持開放態度。市場最關注周五早上聯準會主席鮑爾的演說。

BK Asset Management 外匯分析師 Kathy Lien 認為，市場已經定價 Fed 9 月降息的預期，然目前 Fed 官員看法不一，讓美元沒有辦法走出明確的方向。若週五鮑爾沒有發出積極的鴿派訊號，對市場來說將是一大風險。最新 FedWatch 顯示，9 月降息一碼的機率仍維持 98.1%，降息兩碼的機率已完全沒有。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊表現最為強勢，兌美元上漲超過百點，GBP/USD 來到 1.22508，創一個月新高。週四德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 再度對英國脫歐協議，釋放友善的訊息，強調也許可以在 10 月 31 日前找到解決方案，維持歐盟完整性， 雙方達成互相滿意的結果。市場對英國可能不會無序脫歐的期待提高，市場氛圍轉趨樂觀。

不過 Danske Bank 分析師認為，雙方就關鍵的愛爾蘭協議分歧仍大，市場仍將持續動盪。此外，對於全球經濟前景的看法也轉趨保守，認為未來兩年內，有三成的機率全球經濟將會進入衰退。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (23 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.20。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1082 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2250 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6756 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3295 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.42 日圓。