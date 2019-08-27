〈每日外資外匯觀點〉貿易戰信息混亂 做好美元、日圓坐雲霄飛車的準備

美中貿易戰持續牽動市場，川普周一表示，中國主動提議重返談判桌，兩國將開始認真談判，在美中尋求緩解貿易戰緊張局勢後，美元指數一度走強來到 98.05，但在中國外交部否認此說「不知道」中方致電美方後，貿易戰消息混亂中，美元周二小幅回跌，避險貨幣日圓也周一大漲後拉回整理。

美元指數日線走勢 圖片：新浪財經

周一美股大漲帶動市場風險偏好回升，同時也削弱了日圓的避險買盤。INTL FCStone 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，對於美國和中國可能重啟談判，市場同時存在些許樂觀和觀望的情緒，使得美元、人民幣出現劇烈震盪。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管 Daniel Katzive 表示，川普對美中貿易的言詞顯得更為樂觀。Julius Baer 分析師 Carsten Menke 則認為，貿易緊張情勢及全球經濟放緩的風險，正促使投資人轉向避險資產。

財經網站 MarketPulse 指出，美中貿易相關消息仍將牽動本周市場，日圓受惠於避險特性，預期仍將受到追捧。

美元兌日圓日線走勢圖 圖片：新浪財經

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 也認為，在市場對中美貿易情勢的擔憂下，投資人可能會 避開全球股市和高風險的資產，轉向黃金和日圓等避險資產，同時美元也將受惠於避險資金流。