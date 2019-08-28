貴金屬盤後－金價創2013年來最高收盤價 白銀飆漲至2年新高位

金價週二 (27 日) 攀升至 2013 年來最高收盤價，白銀也表現強勁，創下兩年多以來的新高位，由於美中試圖進行貿易談判的可能銳減，加深投資人對貴金屬避險需求，加上美股大跌，美債殖利率下滑，激勵白銀黃金雙雙走高。

12 月交割的黃金上漲 15.35 美元，或 1%，金價以每盎司 1552.55 美元作收，根據 FactSet 數據，創下自 2013 年 4 月以來最高收盤價。本月黃金期貨累計上漲 8%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

9 月交割的白銀上漲 51.7 美分，或 2.91%，收於每盎司 18.308 美元，根據 FactSet 的數據，自 2017 年 4 月以來，白銀最高收盤價。白銀在 8 月份的漲幅超過黃金漲幅，本月目前為止上漲 11%。

未來展望

Zaner Metals 的分析師表示，週一金價的漲勢，意味著貴金屬市場位於牛市和熊市的分水嶺，由於再出現最新六年高位，未來牛市的可能性更大，也有望替黃金從熊市中逆轉。

分析師指出，「近期內美中貿易談判趨勢不明朗的狀態，或許會有好轉的機會，可能會縮小範圍，但實現雙邊交易。」

然而週二 (27 日)，美債 10 年期殖利率下跌 4.01 個基點至 1.48%，這有利於黃金和白銀的避險買盤的吸引力。

分析師仍對貿易情勢進一步惡化的可能性保持警惕，並表示擔心到目前為止宣布的關稅升高，將加劇全球經濟疲軟情形。

富國銀行分析師 Sameer Samana 表示，黃金正在突破其近期區間，並且還有漲幅空間，有望上看至 1600 美元，或甚至 1700 美元。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 10.7 美元，或 1.25%，至每盎司 867.7 美元；9 月鈀金上漲 2.8 美元，或 0.19%，至每盎司 1473.9 美元