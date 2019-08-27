貴金屬盤後－美中貿易緊張局勢稍緩 金價走高後小跌 

金價週一 (26 日) 下跌，從盤中高點回落，受到美中意圖遏制貿易升溫的緊張局勢，壓制了市場對貴金屬的避險需求，黃金以虧損結算。

由於川普發動的新一波關稅，導致中國以報復關稅回敬美國，加上川普提及下所有美器撤出中國生產地，導致美中貿易衝突再起，期貨黃金六年多以來首次突破每盎司 1550 美元，使得投資人紛紛尋求黃金避險天堂。

12 月交割的黃金下跌 0.5 美分，或 0%，金價以每盎司 1536.85 美元作收，盤中一度觸及 1565 美元高位，價格有望再度超過六年來新紀錄，迄今黃金期貨累計上漲 7%。

黃金日線圖（圖片：Investing）

黃金下行主要受到美國總統川普在 G7 高峰會時傳出，已致電給美國貿易團隊，並與北京當局取得聯繫，並表示雙方都已準備好冷靜下來，並準備「重回談判桌」，就美中貿易協定進行談判，一改投資人對貿易戰的恐慌情緒。然而，中國外交部發言人耿爽表示，他不知道週末美中有通過電話。

中國國務院副總理劉鶴於週一 (26 日)，更是堅定立場，表態反對中美貿易戰升級」，呼籲雙方以冷靜的態度進行協商與合作，以解決貿易爭端，盡全力保護經濟產業鏈完整性。

9 月交割的白銀下跌 0.03 美元，或 0.12%，收於每盎司 17.62 美元，維持住了先前的漲幅。

未來展望

儘管分析師認貿易戰未明朗化，市場的不確定性仍能繼續支持金價，但周一的貴金屬市場明顯對美中明顯軟化的態度，轉變做出了反應。

交易商 Vanguard Markets Pte Ltd 合夥人 Stephen Innes 指出：「貿易戰局勢起起落落，極有可能會引領金價上看至每盎司 1600“」。

Commerzbank 分析師 Daniel Briesemann 認為黃金不僅可以從貿易爭端升溫中獲利，還可以從股市疲軟和債券殖利率下降得到支撐。

Investing.com 分析師 Pinchas Cohen 則表示，目前的可能是一個難得的買入黃金的機會，認為黃金極有可能受到美元貶值而走高。

「截至目前，美債 10 年期殖利率徘徊在 1.5%，甚至更低，是自 2016 年 7 月以來的最低點，意味著相關機構對這回美中淡化貿易局勢並不買帳。」

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 0.1 美元，或 0.01%，至每盎 858.3 美元；9 月鈀金下跌 1.9 美元，或 0.13%，至每盎司 1470.3 美元。