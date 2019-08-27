搶救地球之肺亞馬遜 G7 金援 2000 萬美元

地球之肺南美洲「亞馬遜雨林」遭受無情野火嚴重吞噬，迄今已持續約三周，法國總統馬克宏週一 (26 日) 稱，G7 全員將提供緊急計畫救援，並提供總計約 2000 萬美元救災金。

撲滅亞馬遜野火是本次 G7 峰會的首要議程，東道國法國總統馬克宏早前呼籲全球領袖展開緊急氣候和生物多樣性會談提供協助。

馬克宏週一表示，由美國、法國、德國、日本、義大利、英國和加拿大組成的七國集團 (G7) 將為亞馬遜雨林制定一項計劃，該計劃將於下月在紐約舉行的聯合國大會上啟動。

撲滅亞馬遜野火排入本次 G7 峰會的首要議程。(圖片：AFP)

週一馬克宏宣布，法國將在未來幾個小時內提供軍事支援。加拿大表示，將向巴西派遣運輸機灑水空援控制火勢，並將提供 1130 萬美元的援助。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 說：「過去幾年，隨著加拿大面臨越來越嚴重的森林大火事件，我們看到的一件事是，全球傾囊支持和盟友間的相互依靠。」

儘管美國川普缺席 G7 氣候峰會，忙著雙邊會談，法國總統馬克宏忙打圓場，稱美方代表有出席，美國在此議題上跟所有成員國是站在同一陣線。

地球之肺面臨空前浩劫，巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 宣佈，調動軍隊前往亞馬遜雨林協助救災，並稱缺乏金援。

然而，索納洛譴責成立一個拯救亞馬遜的國際聯盟是對巴西主權的侵犯，目前尚不清楚索納洛是否會接受 G7 的援助。

今年至今亞馬遜雨林野火已超過 7.2 萬起，是 2013 年以來最多的一年，主因是由於木材業者加速砍伐森林，以發展農業或從事其他人為活動造成。