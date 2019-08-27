中國:利用市場優勢 強化產業發展

昨 (26) 日中國中央財經委員會召開會議，會議內容主要研究推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局問題、提升產業基礎能力和產業鏈水平問題。
會中強調，將中國打造成統一開放競爭有序的商品和要素市場，讓自由市場機制決定資源配置，健全市場一體化發展機制，深化區域合作機制，並加速養老保險全國統籌進度，同時要求實現制度統一和區域間互助共濟，要發揮中國超大市場的優勢。
會議上，重點強調各區域差異化發展，強調不同地區依照不同發展定位走不同產業路線的重要性。
重點整理：
- 加強核心城市和其它城市群等經濟發展優勢區域的經濟和人口承載能力，加強其他地區在保障糧食安全、生態安全、邊疆安全等的功能。
- 創造統一開放競爭有序的商品和要素市場，使市場在資源配置中起到關鍵性作用，健全市場一體化發展機制，深化區域合作機制。
- 以省為單位，加速養老保險全國統籌進度。
- 改革土地管理制度，加強土地管理靈活性，使優勢地區有更大發展空間。
- 全面建立生態補償制度，健全各區域間利益補償機制和生態補償機制。
- 東北地區要主動調整經濟結構，推進產業多元化發展，加速國營企業改革，打造對外開放新指標。
- 培育一批「專精特新」中小企業。