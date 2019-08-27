中國:利用市場優勢 強化產業發展

昨 (26) 日中國中央財經委員會召開會議，會議內容主要研究推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局問題、提升產業基礎能力和產業鏈水平問題。

會中強調，將中國打造成統一開放競爭有序的商品和要素市場，讓自由市場機制決定資源配置，健全市場一體化發展機制，深化區域合作機制，並加速養老保險全國統籌進度，同時要求實現制度統一和區域間互助共濟，要發揮中國超大市場的優勢。

會議上，重點強調各區域差異化發展，強調不同地區依照不同發展定位走不同產業路線的重要性。

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