展現開放市場決心 中國再推六自貿區

中國國務院昨 (26) 日一口氣公布山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等六個新自貿區。這是繼上海自貿區新片區之後，時隔 20 天，中國再度公布新一波自貿區名單，反應出在美中貿易戰之際，中國仍不斷積極對外開放市場，強調發展自由貿易決心。

在推出新一波自貿區之時，距離「外商投資法」正式落地，已經不到 4 個月。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，這次新設的六個自貿區強調進一步擴大開放。新設自貿試驗區這個特殊經濟區域，就是要落實「外商投資法」。在自貿試驗區裡，外資合法權益可得到完全保障。

而外商投資促進體系、外商投資訊息報告制度、事中事後監管制度等等，都會在自貿試驗區實施。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國指稱，「外商投資法」是中國對外開放的一個號角。中國目前約每隔半個月推出一個重大政策，接下來還將公布海南自由貿易港、長江經濟帶、京津冀、一帶一路、進博會等相關的開放政策。

未來五年，中國將成為全球企業總部的首選，這不僅包括像特斯拉一樣的製造業進駐中國，在其它領域，包含醫療、文化、電影、時尚等服務業也將吸引國際企業相繼湧入。

(圖片: AFP)

今年是中國自貿試驗區邁入第六年，繼上海自貿試驗區於 2013 年設立之後，第二批廣東、天津、福建等 3 個自貿試驗區於 2015 年設立；第三批遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等 7 個自貿試驗區於 2017 年設立。

去年海南全島啟動自貿試驗區建設，在這次方案公布前，中國自貿區已形成「1+3+7+1」覆蓋中國東西南北中各地區。

而這次六個新自貿試驗區取得核准，象徵著中國已有 9 個省市 1 個自治區設立自貿試驗區。

除了海南全島建設自貿區和上海自貿試驗區外，前三批設立的其他自貿區，每個自貿區的總面積約 120 平方公里。