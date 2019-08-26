中美關稅持續升級 渣打：美國經濟衰退機率升至40%

近期中、美兩國持續在關稅舉措上不斷提升賭注，渣打銀行 (Standard Chartered) 策略師認為，未來一年，美國經濟衰退機率將進一步上升至 40%。

渣打銀行股票策略主管 Clive McDonnell 表示，關稅不斷升級引發的複合效應，肯定會增加美國陷入衰退風險，未來一年，美國經濟衰退機率已從 25% 升至 40%，這是市場必須擔憂的問題。

中國上週五 (23 日) 宣布對 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅。作為反制，川普立即宣布對中輸美商品加徵 15%、30% 不等的關稅，並下令美國企業撤出中國。

在不確定性升溫之下，McDonnell 建議客戶增持黃金，他認為在這樣的環境下，除了美國公債以外，所有資產表現都將減弱，並表示該行上個月將黃金提升到投資首選，以應對市場焦慮及不確定性提升。

截至 8 月 23 日收盤，紐約期貨商品交易所 (COMEX) 12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.96%，收每盎司 1526.6 美元。

COMEX 黃金期貨走勢 (圖：CME group)

美國商務部將於今 (26 日) 公布 7 月耐用品訂單，該數據為美國製造業景氣領先指標，並於周四 (29 日) 公布第 2 季 GDP 修正值。初步估計顯示，美國第 2 季經濟增長率為 2.1%，較今年前 3 個月放緩。