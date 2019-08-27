資金從香港流出？我金融業在港總曝險跌破兆元

香港為了反送中引渡條款，激烈的示威抗爭愈演愈烈，金管會今 (27) 日公布，截至 7 月底，我國金融三業－－銀行、保險、證券對香港曝險部位，跌破兆元、降至 9934 億元，單月減少了 348 億元；對於總曝險金額下滑，是否是反送中影響資金從香港流出，金管會表示，目前資金移動都正常，有時業務本就會略為波動，因此需要再觀察。

香港反送中從 6 月上旬發起，至今仍在延燒，且衝突不斷擴大，引爆前所未見的失控鎮壓，反送中事件一再升溫，預估對香港經濟將造成一定程度衝擊，尤其，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，外界擔心我國金融在香港的曝險同步受到衝擊。

根據金管會最新統計，截至 7 月底，我國金融三業在港曝險金額，從兆元又跌破至不到兆元，與 6 月底的 1 兆 282 元相比，降至 9934 億元，單月減少了 348 億元，其中，又以銀行業減少最多。

其中，銀行部分，目前我國所有銀行在香港共計 19 家分行、一家子行、3 家子公司、2 家代表人辦事處。到今年 7 月底止，銀行在香港的總曝險金額共計 7074 億元，比起 6 月底的 7352 億元，單月減少 278 億元；其中包括授信 5429 億元，以及投資部位 1645 億元，也都較前月雙雙下滑。

而保險業在香港總曝險金額則有 2058 億元，單月也減少 93 億元，其中壽險曝險就達 2042 億元，占比就超過 99%，產險只有 15 億元。

至於證券業（包括事業投資、有價證券投資等），總曝險金額則逆勢上升，從上月的 779.54 億元，增到 802.96 億元。

對於香港情勢惡化，是否動搖其亞太金融中心地位？總曝險金額下滑，是否是反送中影響資金從香港流出？金管會強調，就最新回報情況，我國金融業在香港據點的營運，目前並沒有受到影響，資金移動也都正常，有時業務本就會略為波動，因此需要再觀察，如果有任何影響，金管會也都要求必須即時通報，並持續關注相關曝險變化。