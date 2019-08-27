【華冠投顧】盤後分析：親像飛龍飛上天~網龍(3083)漲停再漲停，下一檔誰接棒?

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

加權指數：上漲 32 點，收 10387 點，成交量 1208 億元

三大法人：外資賣超 84.95 億元、投信買超 7.48 億元、自營商賣超 2.51 億元，合計賣超 76.73 億元

昨天台股重挫 183 點並收在相對低點，全市場都在恐慌，但是我告訴你下跌沒量，主力和大戶根本沒跑而是採取觀望態度，甚至台股一直都在我規劃給你的區間 10180~10542 內，所以昨天只不過是從區間上緣回到區間中值，慣性未變何懼之有?

但是今天台股跌深反彈，我也不會告訴你就要開始向上噴出，因為今天反彈無量而且是嚴重量縮 (扣除尾盤 MSCI 調整影響約 300 億元)，昨天散戶把手中股票不分好壞全砍出去，所以今天只能看戲，甚至反手去放空的，今天馬上被軋。

回歸技術面上，月線反壓尚未扭轉，這就是為什麼我明確地告訴你台股就是橫向整理。未來等月線走平甚至翻揚，你才會看到這個月已經大賣 1300 億元的外資開始回補台股。

八大官股行股本月買超近 300 億元，無論政府或內資都很努力在撐住台股，但是少了外資自然只能守不能攻。等外資回心轉意後，內資就會把低接的部位陸續倒給外資，低買高賣走在外資前面，這就是內資的本事。

【族群與個股分享】

昨天高達 1300 家以上的公司走跌，很多個股都被錯殺，今天若能立即止穩的，我認為都有再創高的機會，像是迅得 (6438)、智伸科(4551)、茂林 - KY(4935) 等等，都是昨天重挫今天馬上強漲回來的個股，說明昨天那根長黑 K 是非常漂亮的換手。

但最厲害的還是強恆強的個股，在昨天高度恐慌氣氛中還能逆勢收紅甚至大漲，今天又能繼續向上表態，這種就是市場資金會持續湧入的對象。就如我在上週三、上週五連續兩次公開分享的『飛龍在天』網龍 (3083)，前 7 月營收年增 1 倍，而且已經連續四季轉盈，年底又有經典大作《黃易 M》要推出，所以昨天盤中不甩大盤重挫直接衝上漲停，今天再拉出一根漲停板，短短 5 個交易日已經大漲 26%。

目前盤面上還是缺乏主流，多以財報績優股或題材股各自表現，今日改寫波段新高的如雍智科技 (6683)、勤誠(8210)、金居(8358)、慶豐富(9935)、鉅明(8928)、光罩(2338)、精測(6510)、系微(6231) 和尼克森 (3317) 等，雖然也帶起網通、MOSFET、IC 設計、半導體相關等族群向上，但整體延續力道有現，最終還是兄弟爬山各自努力。所以投資朋友要布局的就是要能強勢領先創高的個股，而不是只跟在別人屁股後面看有沒有機會被帶動，這樣才有機會在台股橫向整理的時候持續累積獲利。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。