【華冠投顧】MSCI季度調整生效，台股最後一盤拉17點

美股昨晚大跌後反彈，台股今日開高量縮，市場觀望，買盤不繼，開高走低，最後一盤在 MSCI 權重調降生效，拉漲 17 點，指數最後漲 32 點，10387 點作收，成交量 1211 億元。

台股走勢近日受中美貿易戰影響，忽漲忽跌，投資人霧裡看花，措所不及，尤其是狂人川普談話，時而真又時而假，出一張嘴，就可能影響股市走勢，忽多忽空，讓投資人操作上備感疲憊，昨日台股大跌 183 點，第三次破年線，今天反彈又站上年線，但提醒大家: 風險意識不能沒有，不是每一次年線都是買點，因此，不訪多看看，今日反彈漲勢太弱了，必須看壓力有沒有能力突破，等待確認後再出手未遲，比較穩健操作。

結構方面: 電子股漲 0.6%，金融股漲 0.26%，傳產股跌 0.12%，OTC 漲 0.8%。

三大法人買賣超: 外資賣 84.9 億元，投信買 7.4 億元，自營商買 0.7 億元。強勢股方面: 類比科 (3438)，智伸科(4551)，群翊(6664)，系微(6231)，聯嘉(6288)，精測(6510)，網龍(3083)，旺玖(6233)，豐達科(3004)，凱崴(5498)，育富(6194)，倍微(6270)，尼克森(3317)，安勤(3479)，鉅明(8928)，光罩(2338) 及金居 (8358) 等，弱勢股方面: 冠德 (2520)，喬山(1736)，晶焱(6411)，茂迪(6244)，中釉(1089)，佳龍(9955)，國巨(2327)，友達(2409) 及彩晶 (6116) 等

分析師 林驛銘

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