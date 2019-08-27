〈群益期貨〉關於去美元化，美國面臨著挑戰

川普表示在某些情況下願與伊朗總統魯哈尼會面，可能達成潛在的伊朗協議，今年 5 月美國收緊伊朗石油出口的全面限制後，美伊情勢就變得很緊張了，但現在又峰迴路轉，看來川普不是只有在中美關係翻臉比翻書還快，在各項議題都是，稍作一下回顧，在 7 月 9 日歐盟及英、法、德三國外長就伊朗違反核協議要求緊急召開協議締約國的聯合委員會會議，就伊朗宣布其濃縮鈾庫存量超過上限，商討解決方案，伊朗還表示，可能在未來 60 天內採取新步驟，包括重新啟動被拆除的離心機和將濃縮鈾的純度進一步提高，而這個期限也慢慢逼近了，而就在此時川普放話了，伊朗原油制裁有望結束。

在７月中伊朗外長對歐洲說了一段有趣的話，他問歐洲「要美國，還是要便宜的油」，歐洲因為可以取得伊朗的石油，平均每桶價格相對便宜近二美元，這對歐洲來說算是相當大的誘惑，觀察布侖特油相對西德洲油價差，從 5 月底以來最大掉了 7.5 美元，從伊朗宣布濃縮鈾超過庫存上限，最大也掉了 3 美元，看來歐洲擺脫美國選擇了低油價，這也解釋了中東情勢變緊張了，油價沒有漲反而跌背後的具體原因。

伊朗問題除了與便宜的油有關外，涉及到的議題包含 SWIFT 的美元計價體系，也就是去美元化的核心議題，最近英國央行行長卡尼也發聲了，他表示世界對美元的依賴存在風險，需要終結，卡尼在全球央行年會上表示，新興經濟體占全球經濟活動的份額從 10 年前金融危機前的約 45% 升至 60%。但使用美元結算的國際貿易仍占到總數的至少一半，是美國在全球進口占比的五倍，因而許多國家都有可能被美國的經濟動盪所波及，卡尼把話講得特別嚴重，他說金融體系正在鼓勵保護主義與民粹主義，他並警告以往均衡利率處在極低的水平時，往往會伴隨著戰爭、金融危機、銀行業體系的風險，看來卡尼是做足準備講這段話的，在去美元化的議題上，美國將面臨更多的挑戰，也暗示著黃金仍有機會。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index