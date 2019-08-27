越南恐成亞洲首位禁用華為5G設備國家 電信商：考慮愛立信

據《彭博社》報導，越南將率先在首都胡志明市啟用 5G 網路，不過當地最大軍用電信商 Viettel Group 的執行長 Le Dang Dung 週一 (26 日) 表示，將排除使用華為 5G 設備，而考慮採用愛立信或諾基亞 (NOKIA:FH)，而 5G 網路的晶片將會使用高通(QCOM-US) 等美國公司。

越南軍用電信商 Viettel Group 為越南國防部所持有，支援了越南 9 千 6 百萬人口中，將近 6 千萬人的電信服務。

執行長 Le Dang Dung 認為，目前使用華為時機敏感，也有資安風險存在，「基於我們得知的消息，公司從 4G 就不使用華為了，我們也將考慮諾基亞和愛立信」，分析師表示，美國正在施壓其他國家一同禁用華為。

與中國同為共產國家的越南，兩國間的矛盾從南海主權爭議就已開始，以及 2016 年胡志明機場遭到網路攻擊等事件，此次表態不支持使用華為，更顯示了越南對中國的不信任感。

據消息人士指出，軍用電信商副總經理曾在 7 月份接受採訪，問題涉及華為時，已經顯出不願透露華為已在越南遭到禁用的消息，然而越南當地其他小型業者不打算使用華為的消息，早已為當地媒體熟知。。

目前東南亞國家中，僅有馬來西亞、菲律賓和泰國等不排斥使用華為 5G 設備。

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