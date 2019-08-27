人民幣中間價大貶逾200基點 直逼7.1關卡

中國外匯管理局今 (27) 日大幅調貶人民幣中間價 240 基點，報 1 美元兌 7.081 人民幣，逼近 7.1 關卡，市場預期調貶 485 基點。

人民幣昨 (26) 日不論離岸或在岸均貶至 11 年新低，市場擔心在人民幣貶破 7.1 大關後，是否會出現新一波貶值趨勢。

業內人士指出，目前中國在調整中間價均是依照市場機制走，很多時間均是離岸人民幣先反映人民幣匯價，隔日人民幣中間價才順應調整。

因此相對來看，人民幣中間價是穩定，沒有超貶的問題，上週離岸人民幣貶值 917 個基點，而人民幣中間價只貶 260 個基點，中間價貶幅比離岸及在岸報價少，意味著中國官方沒有刻意將人民幣貶值的企圖。

目前人民幣的升貶只是反映國際經濟貿易形勢及市場情緒的變化。不過，除非中美貿易再出現新的火花，否則短期人民幣要再大貶機率不高。

在昨日離岸人民幣創新低後，今 (27) 日走勢回穩，主要受到美國總統川普在出席 G7 高峰會時表示願與中國達成貿易協議，目前兩國達成協議的前景比過去都要好。

截至 09:45 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1615 人民幣，升值 66 基點，升幅 0.09%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1483 人民幣，升值 37 基點，升幅 0.05%。



分析師指出人民幣走勢主要受到中美關係影響，最近兩波的急貶，均是反應中美緊張情勢增溫，否則人民幣大多維持在區間波動。若沒有新的變化，短期人民幣將在 7.1～7.2 之間來回整理。