美中貿易戰火延燒 離岸人民幣創歷史新低

受到上週末美中雙方相互加徵關稅影響，市場預期美中關係可能在明年美國總統大選前都難以改善，這對今年中國經濟發展恐將更不利，已有分析指出不排除中國在第四季 GDP 年增率將跌破 6 字頭。

利空預期導致離岸人民幣匯率在上週五美國交易時段 (23 日) 就一路走貶，今 (26 日) 凌晨更一度逼近 1 美元兌 7.2 人民幣的關卡，創離岸人民幣市場開放以來新低。

截至上午 10:30 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1634 人民幣，貶值 333 基點，幅度 0.47%。



(資料來源: 新浪財經) 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面，則是暫報 1 美元兌 7.1445 人民幣，貶值 489 基點，幅度 0.69%。

FXMT 外匯分析師 Jameel Ahmad 認為，中美關係已大為惡化，短期很難看到改善的可能性，投資人要準備好未來幾天人民幣匯率不斷出現新低的情況。

但有觀點認為人民幣會走貶，但不會急跌。瑞穗銀行指出，人民幣匯率可能持續走貶，不過，市場對於中國提出的反制政策都已有預期，因此人民幣匯率不會出現「崩盤」。以中國官方態度來看，會維持人民幣有序貶值，貶太急反而對中國不利。

麥格理證券則指出，人民幣一定會有貶值壓力，但急貶機會不大。因為在考量到大幅貶值帶來的副作用，如資本外流等，所以主管機關會保持人民幣與參考貨幣的平穩。

