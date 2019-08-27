〈美中貿易戰惡化〉大摩：關稅若再加碼 經濟衰退半年內立即降臨

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 表示，在美國和中國週五 (23 日) 宣布針鋒相對的加徵關稅後，貿易壁壘接近可能使全球經濟陷入衰退的水平。

Ahya 在給客戶的報告中寫道，「我們認為風險進一步升級是有跡可尋的，」「如果美國對從中國進口的所有進口產品關稅提高到 25%，中國做出相應的回應，這些措施將持續 4 到 6 個月，我們認為全球經濟將在 6 到 9 個月內陷入衰退。」

中國週五宣布對價值 750 億美元的美國進口產品加徵 5% 和 10% 的新關稅，川普政府回應將自 10 月 1 日起將對 2500 億美元中國進口商品的現有關稅由 25% 提高至 30%，同時提高剩餘的 3000 億美元進口商品關稅稅率，從 10% 上調至 15%，分別於 9 月 1 日和 12 月 15 日生效。

不斷上升的緊張局勢推動道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數連續第 4 週下跌，但週一 (26 日) 收復部分跌幅。

如果這些擬議的關稅如期生效，美國對中國進口商品的平均關稅將接近 22%。在這種情況下，Ahya 估計到 2020 年第 1 季全球成長將下降到年率 2.6%，僅略高於 2.5% 的門檻，按摩根士丹利的定義，這代表全球經濟衰退。他寫道，進一步將關稅提高到 25% 門檻以上可能足以讓全球成長率降至 2.5% 以下。

（圖: 摩根士丹利）

對於發達經濟體而言，經濟衰退被寬鬆地定義為連續 2 季的負成長，但即使在最糟糕的時期，全球整體經濟也很少收縮，因此大多數經濟學家將全球經濟衰退定義為連續的成長期明顯低於趨勢。

Ahya 還認為，美國經濟比過去更容易受到貿易緊張局勢升級的影響，因為「2018 年財政刺激措施的影響正在逐漸消退」，因為儘管稅率較低，企業似乎不願投資，而且因為如今美國勞動市場比 6 個月前更加脆弱。

Ahya 寫道，「我們一直強調美國勞動市場出現裂解跡象，」「正如全球其他地區一樣，經濟放緩正在從製造業和貿易相關部門擴展到整體商業投資，最後擴展到勞動市場。」

Ahya 引用勞動市場放緩的數據指出，就業成長從 1 月的 23.4 萬高點減速至 6 個月平均值 14.1 萬，而私營部門的總工作時數成長已從 1 月的 2.8% 放緩至 7 月的 0.7%。

（圖: 摩根士丹利）

他寫道，「工時是個領先指標，在預測商業周期的轉折點方面已被證明非常可靠，」「當投入成本上升時，企業將首先放緩招聘，然後減少現有員工的工時，最後轉向裁員。」

雖然全球央行一直在放鬆貨幣政策以應對全球經濟放緩，但 Ahya 認為，只要貿易政策的不確定性扼殺私營部門的信心和需求，再便宜的資金「也無法推動經濟復甦」。