〈G20峰會〉川習會將登場 傳賴海哲、劉鶴已就貿易問題進行溝通

根據《彭博社》報導，美國總統川普明 (29) 日將與中國國家主席習近平會晤；據傳美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽，今 (28) 日於大阪帝國飯店，和中國國務院副總理劉鶴會面，針對貿易問題進行溝通。

川普日前放話，若「川習會」無法為貿易協議帶來進展，他將啟動「B 計畫」，對更多中國輸美商品加稅，但稅率未必是 25%，可能是 10%。

中國外交部發言人耿爽週四強勢回應，稱美方的關稅威脅，嚇唬不了中國人民，「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。」

據傳習近平打算向川普提出幾項恢復談判的先決條件，包括美國應取消華為禁令、撤銷對中國輸美商品的懲罰性關稅，以及要求中國增加採購美貨的金額，不可高於去年 12 月「川習會」敲定的規模。

知情人士對《彭博社》透露，賴海哲、梅努欽週五於大阪帝國飯店，和中方貿易談判代表劉鶴，針對經貿議題進行溝通。

習近平在 G20 峰會上呼籲，G20 經濟總量占世界近 90%，「我們處在不同發展階段，在一些問題上存在利益差異和觀點分歧很正常」，關鍵在於，本著相互尊重、相互信任態度，平等協商、求同存異、管控分歧、擴大共識。

他認為，大國之間如果能做到這一點，不僅符合自身利益，也有利於世界和平與發展。

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