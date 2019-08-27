美歐、美日協議傳出好消息 川普：目前不加徵日本汽車關稅 

美國總統川普多次以提高汽車關稅威脅日本與歐盟，隨著美日貿易協議大抵初定，川普週一 (26 日) 表示，美國目前不會加徵日本輸美汽車新關稅。至於美歐協議，川普抱持樂觀態度。

美日協議達陣

美國總統川普週一在七國集團 (G7) 高峰會上表示，美國目前不會考慮加徵日本輸美汽車關稅。

川普和日本首相安倍晉三週日 (25 日) 宣布，美日貿易協議核心原則達成初步協議，日本對美國農業做出讓步，美國維持其目前的汽車關稅稅率，汽車徵收 2.5%，貨卡車徵收 25% 的關稅。

美國貿易代表萊特海澤表示，美日協議將全面削減美國農產品關稅，將美國對日本年度農產品出口額從目前的 140 億美元，還開放 70 億美元的市場，幫助美牛、豬肉、小麥、乳製品、葡萄酒和酒精出口至日本。

美歐協議可期

鑑於是否將農產品納入協議存在分歧，美歐貿易談判一直困難重重，但川普對達成貿易協議的前景抱持樂觀態度。

川普週一表示：「我們很有可能與歐盟達成協議，因為他們不想要 (汽車) 關稅。」德國總理默克爾週一表示德國希望歐盟盡快與美國達成貿易協議，並邀請川普盡快訪問德國。

默克爾稱：「歐盟和美國將盡快進行更深入的談判，我們對貿易的興趣日益濃厚。我想我們可以找到解決方案在，在歐盟中，德國正在努力解決這個問題。」