美企大股東賣股求現 重現金融危機前的2007年水準

隨著對美國史上最長牛市的可續性疑慮持續增長，美國企業大股東正在賣出手上的持股。

根據追蹤股市流動性的 TrimTabs Investment Research 的統計數據，8 月企業大股東每天平均賣出 6 億美元的股票。

8 月有望成為今年第 5 個企業股東賣股金額達到 100 億美元的月份。TrimTabs 表示，上次出現這種數字的時間是 2006 年和 2007 年，正是股市上次熊市之前的時期。

投資人經常將大股東的買賣行動視為市場信心的訊號；大股東的定義是企業的高階主管、主要股東和董事會成員。儘管目前美股市場比 2007 年大得多，100 億美元大關的價值可能並不像以往那麼大，但大股東加速賣股可能表明對未來挑戰的擔憂，尤其是美中貿易戰可能會引發經濟衰退。

TrimTabs 分析師 Winston Chua 說，「這表明市場缺乏信心，」「當企業大股東開始賣股時，就是一個跡象，他們認為估值過高，該是退至市場之外的好時機。」

經濟衰退的擔憂引發過去一年的市場波動，並伴隨著自經濟大蕭條以來最嚴重的 12 月走勢。雖然標準普爾 500 指數在 2019 年來仍然上漲了 14%，但隨著貿易戰的升級，市場在 8 月出現下跌。週五 (23 日) 道瓊指數下跌 623 點或 2.4%，在週一 (26 日) 重新收復大約三分之一的跌幅。

沉重的大股東賣壓通常被認為是對特定企業的不祥訊號，因為高階主管們可能比普通投資人更了解股票的走勢。一般的想法是，如果他們認為股票會直線上漲，就不會透過拋售換取現金。

但 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 指出，大股東的賣股動作並不總是個夠水平的有用指標。他表示，與其反映缺乏信心，賣股可能只是大股東面對報酬縮水的結果。

他說，「大多數經理人都會從獲利成長中獲得報酬。如果他們預計回報會趨緩，就會出售股票以彌補差距，」「它同時也代表另一個跡象，就是管理階層知道這將是難以提升獲利的一年。」

其他高階主管可能會出售股票以使其持股多元化或籌集資金以納稅。為了避免觸犯內幕交易規則或欺騙股東，部分高階主管設定定期脫手股票。

儘管如此，TrimTabs 的報告清楚地表明，目前大股東賣股的額度比 2009 年 3 月開始的牛市期間任何時候都來得高。

據追蹤大股東賣股的 OpenInsider 統計，僅上週一週，Salesforce (CRM-US)、Slack (WORK-US)、Chipotle (CMG-US)、Visa (V-US) 和 Home Depot (HD-US) 的高階管理人員均出售股票。

另一個市場信心指標：回購股票，也從極度高漲的水平開始放緩。

根據 TrimTabs 的數據，美國企業在財報季中平均每天宣布回購 20 億美元。這是 2 年來最疲軟的數字。

S&P Dow Jones Indices 顯示，標普 500 指數企業完成股票回購的金額在第 2 季下降了 13% 至 1657 億美元。然而，這個數字仍然高於 2017 年，這是共和黨推出減稅法案為企業帶來巨額意外收入的最後一年。