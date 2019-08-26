【統一投信】中國A股有政策支撐 台股有台商回流效應

受到美中貿易戰影響，中國製造業指數及企業上半年獲利都相對疲軟，23 日兩國再度互相加徵關稅令關係惡化。統一大中華中小基金經理人郭秉修表示，美中關係不穩定，將持續干擾全球金融市場，著眼大中華股市長線布局，看好 A 股內有政策支撐、外有增量資金流入，台股則有台商持續回流的長線支撐，而香港股市因與 A 股多有重疊替代性且市場避險情緒高漲時，容易成為外資提款機，看法相對保守。

投資標的上，主要尋求在美中長期對戰下，較不受影響、或有機會受惠的族群，A 股方面，主軸看好因應美國針對 AI、5G 限制或日韓貿易戰而加速發展的中國國產替代商機，受外部影響程度低且穩健增長的內需消費，由需求推動價格的養殖產業，從供過於求轉為供需平衡的鈷礦等。台股方面，主要看好光學鏡頭等具高技術門檻、擁有全球高競爭力的公司。

郭秉修表示，中國四部委 (發改委、央行、財政部、銀保監) 近一個月陸續推出利多政策，為 A 股提供支撐，上周北向資金也再度轉為淨流入，根據 Wind 資料，北向資金包含滬股通及深股通，合計 19 日至 23 日當周淨流入 112.49 億元人民幣，8 月以來淨流出金額縮減至 13.55 億元人民幣，今年來則維持淨流入 1,070.37 億元人民幣。

進一步分析，北向資金流入深股通比滬股通更踴躍，資金看好以科技及新興產業為主的深圳股市，主要是 19 日美國將華為禁售令寬限期再延長 90 天，同時，中國政府宣布要將深圳列為先行示範區，擴大發展戰略新興產業，在未來通信高端器件、高性能醫療器械等領域打造創新中心，相關利多帶動科技股走強。

整體資金面，中國人民銀行 (央行)20 日首次啟動市場報價利率(LPR) 機制，一年期利率下調 6 個基點至 4.25%，人行副行長劉國強也表示，是否降準、降息都有空間，短期主要觀察 LPR 機制情況，但是降不降還要根據經濟增長和物價情勢。郭秉修認為，LPR 引導利率市場化有助降低融資成本，中國人行對於降準降息的態度有所放鬆，則令市場對未來資金寬鬆有進一步想像空間。

8 月以來在外資方面也是諸多利好，全球三大指數公司陸續宣布增持 A 股的執行時程，包括，道瓊指數宣佈將以可投資權重因數的 25% 納入 A 股，預定 9 月 23 日一次性納入。MSCI 宣佈將中國 A 股納入因數由 10% 提升至 15%，這使得 A 股在 MSCI 中國和 MSCI 新興市場指數權重將分別上升至 7.79%、2.46%，預定 8 月 27 日生效。

24 日，富時羅素宣布將 A 股納入因數由 5% 提升至 15%，並於 9 月 23 日生效。此外，MSCI 還計劃 11 月將 A 股中盤指數納入其指數體系，同時將對 A 股的納入因數由 15% 提高至 20%。三大指數公司對 A 股持續擴容的趨勢不變，將帶動全球被動資金的長期流入。

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