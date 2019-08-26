電動車發展勢強 油價上漲趨勢將受抑制

據報導，近年來有鑑於油電混合車和電動車等新能源車持續發展，全球可望比預期更快地擺脫石油消耗量大的問題，並對油價帶來影響。

據國際能源署 (IEA) 的數據顯示，2017 年公路運輸燃料佔全球石油需求的 40% 以上。不過，無論在未來電動車是否成功，石油需求的成長都將觸頂。IEA 預期到 2040 年，全球石油的每日需求量將減少 550 萬桶。

電動車持續發展，各大汽車製造商紛紛投入相關的投資與研究，石油的需求量可望將受到抑制，同時也對油價的前景帶來影響。IEA 預期，到 2040 年，將有 9.3 億輛電動車行駛在路上，約佔全球汽車總數的一半。去年僅有 500 萬輛電動車。公路運輸用石油需求也預期將如今的每日 3100 萬桶減少 1800 萬桶。

IEA 估計，如果繼續朝著目前的狀態發展下去，到 2040 年，石油價格可能接近每桶 150 美元。但是，若各國環境政策積極進行，帶動電動車的發展，並抑制油價上漲趨勢，屆時油價最終可能接近目前約每桶 60 美元的價格。

此外，自 2018 年中以來，全球石油銷量有所停滯，儘管石油國積極減產，但油價仍不可避免地走跌。全球汽車業銷售疲軟，也是導致汽油燃料需求下降的原因。當前的全球能源格局似乎正在發生變化。

目前，世界已經有多國公佈禁售燃油車德時間。荷蘭從 2025 年開始禁止汽油和柴油車在市場上銷售。德國、印度則從 2030 年開始將禁止出售傳統汽車，以期達到新車零排放的目標，英國、挪威、美國 18 個州則將從 2040 年開始禁止銷售燃油車。