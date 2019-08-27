投資機構稱，蘋果新機發布在即，但iPhone XS/XR需求依舊「健康」

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，金融投資顧問機構 KeyBanc Capital Markets 表示，即使下一代產品發布在即，但蘋果公司 (AAPL US) 的 iPhone 需求依然「健康」並具「彈性」。KeyBanc Capital Market 分析師 John Vinh 引用了對北美和西歐運營商的內部調查後在報告中寫道，iPhone XS/XR 需求在新手機推出之前沒有出現顯著放緩，並且大方的促銷活動有助於保持低庫存。



KeyBanc 對蘋果的評級為「中立」。



KeyBanc 方面認為，調查結果對蘋果供應商來說「溫和利多」，並重申對博通 (Broadcom) 的「加碼」評級。



蘋果將在 9 月份發布三款新 iPhone，但許多人已經開始展望預計明年問世的 5G 版本。一份行業研究指出，9 月更新「不足以引發強大的消費者手機升級」。



根據一項匯編的數據，蘋果 2018 年營收超過 60% 來自 iPhone。



蘋果公司週一常規盤股價收漲 3.85 美元或 1.90%，報 206.49 美元，累計年初迄今股價上漲了有 30.91%。



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