美國前財長呼籲Fed別太過自信，降息不一定足以對抗經濟衰退

【財訊快報／陳孟朔】在美國懷俄明州 Jackson Hole 舉辦的全球銀行家年會將於週五開幕，全球金融市場聚焦美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 開幕首日發表的談話內容，以尋求其未來貨幣政策動向的線索。外電報導，在全球央行年會開幕前夕，美國前財長薩默斯 (Lawrence Summers) 接受媒體訪問時表示，Fed 現時不應太有自信，認為 Fed 目前還能利用降息，有效地應對下一次經濟衰退。



薩默斯指出，在全球經濟處於低率和經濟增長停滯的環境下，Fed 常用對抗衰退工具，例如下調短期利率，可能會產生相反效果。「在美國 10 年期國債殖利率跌破 1.5% 後，Fed 官員對降息效用仍有信心的話，就是把信心寄託在錯的地方。」



薩默斯以現時 Fed 面對的挑戰，與 Fed 在 1970 年代末對抗通脹時相比。他形容，當時美國通脹高企、聯邦基金利率同時來到高位，引發 Fed 在宏觀經濟思想、政策和制度的改革。「美國在過去 10 年一直面對低通脹、低息率及環球經濟增長停滯，Fed 應如 70 年代一樣，作出同等甚至更大型的改革。」



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