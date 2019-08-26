〈美中貿易戰惡化〉戰線擴大股匯雙殺 台幣貶逾1角破31.5元關卡

美中貿易戰戰線急遽擴大利空來襲，亞股今 (26) 日全面走跌，台股指數盤中跌點超過 190 點，跌幅逾 1.8%，台幣也貶 0.3% 左右，早盤兌 1 美元最低來到 31.514 元，貶值 1.12 角，是近 2 周來首度貶回 31.5 元價位，不過，匯銀人士指出，台北匯市早盤恐慌情緒未如預期高，惟隨著人民幣重挫，不排除尾盤前台幣仍會跟貶。

台幣今日以 31.48 元、貶值 7.8 分開出後，開盤不到 15 分鐘最低來到 31.514 元，不過，隨後又收復 31.5 元心理關卡，在 31.49 元附近狹幅震盪。

匯銀人士指出，相較人民幣、韓元重挫，台北匯市恐慌情緒相對平穩，觀望氣氛濃，儘管仍有買匯避險需求，但不如開盤前的預期高，惟須留意，在岸人民幣盤中急挫超過 0.7%，韓元也貶逾 0.4%，仍不排除台幣還會進一步走弱，留意下午盤台灣央行是否表態。

此外，由於貿易戰有利台商加速回流，仍將使台幣表現相對有撐。

觀察主要亞幣，今日人民幣匯率中間價報 7.0570，但隨後貶值壓力驟增，盤中來到 7.145 上下，貶幅超過 0.7%，而韓元也大貶 0.45% 上下，台幣貶值近 0.3%，不過，星元、泰銖僅貶 0.1% 上下，日圓則湧入部分避險買盤，升值逾 0.1%。