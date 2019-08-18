美銀美林分析人民幣在貿易戰中的三套劇本

分析師表示，持續一年多的美中貿易戰正開始變成一場醞釀中的貨幣戰。

上週人民幣匯率自 2008 年全球金融危機以來首次貶破 7 元，促使美國財政部將中國指定為匯率操縱國。

在最近的一份報告中，美國銀行美林全球研究部預測了三種人民幣可能會變化的情境。

情境一：貿易戰全面爆發，人民幣貶值 10%。

美銀美林全球研究分析師表示，中國從美國的進口僅占美國從中國進口的三分之一。這意味著中國在數量上無法與美國的關稅相提並論。然而，北京能做的就是將人民幣貶值 10%，抵銷 10% 關稅對中國商品的影響。

該行表示，「在長期陷入僵局的情況下，人民幣可能維持區間震盪，只是因為中國面臨棘手狀況，一方面允許人民幣走強將激怒美國，另一方面允許人民幣升值將讓中國出口商面臨更多阻力，因此北京方面會十分謹慎。」

在這種情況下，人民幣會上漲，但升幅有限。

美銀解釋，這是因為「任何協議都可能包括限制未來人民幣貶值空間的規定，」「如果北京認為人民幣的下行空間有限，可能會限制人民幣的上行空間，特別是如果它認為任何升值變得難以在政治上逆轉時。」

亞洲的贏家和輸家

FXTM 貨幣策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 表示，人民幣疲軟「基本上遏制了該地區其他貨幣的升勢，包括印度盧比、新加坡元、韓元、馬來西亞林吉特和印尼盾」。

美銀美林全球研究分析師在報告中寫道，在貿易戰中，韓元看來可能是最大的輸家之一，因為它「是貿易緊張局勢惡化的最佳表現」。

南韓貿易嚴重依賴中國和美國，因為該國在兩大巨頭之間的供應鏈中緊密相連。韓元也受到了與日本之間的糾紛的打擊，受到兩國貿易爭端擴散的影響。

美銀美林分析師寫道，亞洲新興市場中最具彈性的貨幣是泰銖。

儘管泰國中央銀行試圖弱化它，但泰銖穩步走強，因其受到該國巨額貿易順差以及其他因素的支撐。

Ahmad 警告，美中貿易緊張局勢也影響到其他地區的經濟，加上全球經濟成長放緩，鼓勵各國傾向於弱勢貨幣。

他指出，「從許多方面來看，在不確定的時代中讓貨幣疲軟說得過去，」「全球經濟正在衰退，由於投資信心下降，對商品或服務的需求面臨疲軟風險，促使人們傾向於選擇廉價貨幣來提高出口競爭力。」

貨幣貶值使得一國的出口產品更便宜，從而使其在國際市場上更具吸引力。