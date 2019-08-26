前Fed官員：川普升級對中貿易戰恐致「停滯性通膨」風險

列席聯準會 (Fed) 的 Jackson Hole 會議的前 Fed 高層官員表示，美國總統川普與中國的貿易戰可能會對美國經濟造成供應衝擊，這與 1973-1974 年石油輸出國家組織 (OPEC) 石油禁運後美國經濟陷入停滯性通膨相似。

在 1994 年至 1996 年期間擔任 Fed 副主席的 Alan Blinder 指出，「這是種滯脹衝擊。希望這次規模不會太大。」

在 1970 年代 OPEC 禁止石油出口後，石油價格翻了兩倍。導致經濟成長緩慢和通貨膨脹加劇，這是全球央行行長以前從未見過的。

Blinder 說，起初，Fed 不知道如何回應。

對政策制訂者而言沒有完美的答案。他說，Fed 可以應對正常通膨或停滯性通膨。

Blinder 說，供應衝擊會破壞經濟效率，「以往能夠產生高產量的經濟體制現在產出明顯減少。」

他說，但過了一段時間後，企業就會開始調整。

Blinder 表示，他不確定 OPEC 禁運是否能與川普的貿易戰完美地類比。

他說，其中一個值得注意的不同在於，當美國對石油禁運做出回應時，「我們並未『製造敵人』。」

川普總統的行動，Fed 很難對未來進行評估（圖: AFP）

Blinder 表示，鑑於川普總統的行動，Fed 很難對未來進行評估，「未來似乎很悲觀。」

如果不是川普對國際貿易造成的扭曲，Blinder 並不會擔心會出現嚴重的經濟衰退。

他說：「對於經濟而言，體質仍然十分穩健。」

Blinder 說，「但川普總統有能力殺死它，在毫無判斷力或智力的狀態下。」

他表示，他擔心川普推文要求美國企業離開中國，這顯示他認為他可以命令美國企業做他想做的事，「這有可能真正扼殺死投資。」