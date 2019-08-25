遍地負殖利率？法興：今年透過趨勢追蹤投資債券回報率達34%

在不少政府債券價格飆漲，壓低殖利率至零以下之際，有一群固定收益交易商卻靠此賺了一筆。

這些所謂的動能交易員乘著債券價格的飆漲而起，部分是因為他們不在乎美中貿易戰會對美國經濟造成什麼影響，也不在乎聯準會 (Fed) 未來幾個月會採取什麼動作。

這些投資人從今年政府債券的單向反彈中獲利，並且更寧願使用債券期貨進行看多交易，即使其他人懷疑今年殖利率可能會走低或甚至轉為負值。

法國興業銀行 (Société Générale) 專注債市的趨勢追蹤策略指數今年以來已上漲約 34%。

AlphaSimplex 投資組合經理 Kathryn Kaminski 表示，「在殖利率為負值的世界中，某些基本面沒有任何意義。」AlphaSimplex 是一家採用趨勢追蹤策略的管理期貨基金。

根據《彭博》數據，今年負殖利率債券數量幾乎翻了一倍，達到 16 兆美元，主要是在歐洲和日本。

Kaminski 表示，趨勢追蹤策略的成功與華爾街的正常觀點形成鮮明對比，後者認為美國和全球經濟並未惡化到值得政府債券大幅上漲的地步。但華爾街銀行對利率不會進一步下跌的預期今年一再受到挑戰，迫使它們一次又一次地下修預測。

自年初以來，美國國債 10 年期殖利率和德國的 10 年國債殖利率已下跌超過 90 個基點。

這給長期債券的多頭部位帶來了激勵。即將於 9 月到期的 30 年期國債，今年以來上漲 14%。

Kaminski 表示，動能指標顯示美國國債會進一步反彈，儘管不少投資人認為，只要經濟衰退的前景仍然遙遠，長期利率不太可能再進一步下跌。

經濟基本面與市場反應之間的歧異在 8 月完全化解，10 年期國債殖利率單月下跌約 50 個基點。

摩根大通分析師表示，8 月債市漲勢不到一半可歸因於經濟成長前景惡化以及 Fed 進一步寬鬆貨幣政策的預期。其餘部分則是由動能指標的投資策略帶動。

Société Générale 跨資產量化研究負責人 Sandrine Ungari 指出，許多趨勢追蹤的投資人，包括商品交易顧問和期貨基金經理人，年初就開始在政府債券市場建立多頭部位，押注殖利率下降，而債券價格上漲。

根據 SocGen 的數據，即使是現在，這些交易商仍看好負殖利率的日本、德國和法國政府債券。

可以肯定的是，Ungari 警告，動能策略的進一步獲利空間可能會受限。她說，「趨勢追蹤的強勁表現通常會出現逆轉。」

10 年期美債殖利率走勢

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