〈美中貿易戰惡化〉被動元件市場恐再掀波瀾 國巨明除息添變數

被動元件龍頭國巨 (2327-TW)26 日將除息，法人原先預期，進入旺季被動元件需求緩步回溫、價格緩跌，營運可望好轉，但美中貿易戰再度急速惡化，恐再次衝擊終端需求，加上美股上周五重挫，均為填息行情增添不確定性。

由於被動元件已歷經 3 季客戶庫存去化，加上國巨也採低產能利用率主動調節存貨，庫存問題也逐步和緩，公司日前認為，終端需求及市場應用面回溫狀況亦漸露曙光。

不過，隨著美中貿易戰爭再度升級，中國針對 750 億美元美國進口商品課徵關稅，美國也決定 9 月 1 日起 3000 億美元商品將課 15% 關稅，10 月 1 日起，現正課稅的 2500 億美元產品，稅率也將由 25% 調升至 30%。

法人指出，美中貿易爭端持續緊繃並擴大，恐再次衝擊被動元件市場需求情形，被動元件恐進入新一波的修正，對國巨下半年的業績及營運展望仍審慎保守看待。

且國巨每股配息 44.83 元，僅次於股王大立光 (3008-TW) 的 68 元，不過與大立光 4 位數的股價相比，國巨目前股價位階較低，加上上周五美股重挫逾 600 點，要填息會有一段路要走。

而國巨在明日除息後，預計將於 10 月 3 日發放現金股利，今年總計將發出 190.87 億元的股利，若依照國巨董事長陳泰銘 7 月持股約 3.42 萬張推估，也約有 15.32 億元的股利入袋。