盤前財經大事搶先讀2019年8月26日

今日操盤前瞻

英國股市休市一日

美國 7 月耐久財訂單

除權息：精華、國巨、微星、車王電、鈊象、聚積、譜瑞 - KY、順天、元太、金可 - KY 等

前 Fed 官員：川普升級對中貿易戰恐致「停滯性通膨」風險

列席聯準會 (Fed) 的 Jackson Hole 會議的前 Fed 高層官員表示，美國總統川普與中國的貿易戰可能會對美國經濟造成供應衝擊，這與 1973-1974 年石油輸出國家組織 (OPEC) 石油禁運後美國經濟陷入停滯性通膨相似。閱讀全文...

〈觀察〉5G 白牌小基站打電信布建有挑戰 將在終端應用發光發熱

電信白牌商機興起，不過業界人士直言，在電信商布建小基站的部分，舊有電信商較不太可能使用白牌小基站，新進業者則須考量 5G 收訊不良時等銜接問題，因此白牌設備、小基站反倒在智慧交通、智慧醫療等 5G 場域應用，具有最大商機。 閱讀全文...

〈觀察〉台灣想取代香港金融地位 三大難關未破仍有難度

香港為了反送中引渡條約，激烈的示威抗爭長達 11 周，各界關注香港金融中心地位是否有變化，而台灣也有一股聲音，重燃打造亞太金融中心，不過，仔細觀察，目前台灣金融產業現狀，金融產品創新與多元化不足、國際專業人才欠缺、賦稅與法令獨立性不夠等 3 大因素，台灣想要藉此成為金融中心，難度仍很高。閱讀全文...

〈台股風向球〉美中關係一夕變色始料未及 最好狀況恐是守年線支撐

台股加權指數上周靠著中小股輪動維繫信心，周線好不容易終結連 4 黑，周漲 117 點，隨後美股卻一夕間風雲變色，主要是美中貿易戰火再次猛烈開砲，台股交易員指出，基本上 9 月兩國談判大致宣告破裂，是貿易戰的最壞狀況，也是市場始料未及，周一亞股恐將反映此強大衝擊，台股若能守住年線就已是優於預期。閱讀全文...

〈美中貿易戰惡化〉旺季再掀波瀾 半導體下半年景氣變數增加

美中貿易戰火加劇，市場憂恐衝擊全球經濟，導致終端電子產品需求動能越趨疲弱，進而影響上游半導體相關需求。雖然先前包括晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)、DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 等，對第 3 季旺季力道仍具備一定信心，然而，在美中關稅戰衝突升級下，恐為半導體供應鏈下半年營運蒙上一層灰。閱讀全文...