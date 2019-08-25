智擎新總座本周法說會初登場 營運策略受矚

智擎 (4162-TW) 經營權之爭落幕，新總座由東洋製劑研發中心副總經理胡宇方出任掌舵，新團隊將於 28 日法說會初登場，市場將關注 3 大看點，包含未來營運展望、新藥開發進展及新藥海外授權等。

智擎胰臟癌新藥安能得上市後，每年業績穩定成長，加上獲台灣健保給付每劑 2.64 萬元，每年健保總付額度 2 億元，法人表示，安能得上半年銷售額近 1 億元，預期下半年銷售動能依舊強勁，今年全年營收可望突破 2 億元。

海外布局方面，智擎表示，看好日本每年胰臟癌病患約 8000 人，目前規劃今年底、明年初取得日本藥證、上市，預期可推升整體動能。

另外，開發中的抗癌新藥 PEP503，智擎表示，將應用於頭頸癌領域，預計明年上半年可完成二期試驗，三期試驗也規劃中。

智擎經營權日前鬧得沸沸揚揚，大股東東洋取得 9 席董事過半席次；行政院國發基金取得 2 席董事；總經理葉常菁力拼翻轉，卻只守住 1 席董事及 1 席獨董，最後提出辭呈。

法人表示，智擎進入無葉常菁的時代，胡宇方新團隊將首度面對投資人，市場高度關注後續營運策略。

智擎第 2 季營收 7963 萬元，季增 2.2%，年增 88.5%，稅後純益 2864 萬元，季增 2.3%，年減 59.1%，每股純益 0.2 元；上半年營收 1.57 億元，年增 1.06 倍，稅後純益 5583 萬元，年增 1.65 倍，每股純益 0.38 元。